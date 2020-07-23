Триллер «Неистовый» / Unhinged с Расселом Кроу в главной роли станет одним из первых крупных кинорелизов после карантина, премьера назначена на 30 июля [трейлер]





Через неделю, 30 июля 2020 года, состоится премьера нового триллера «Неистовый» / Unhinged с Расселом Кроу в главной роли. Этот фильм станет первым большим релизом в мировых и украинских кинотеатрах после карантина из-за пандемии коронавируса.

«Нет ничего опаснее, чем человек, доведенный до точки кипения. Особенно, когда нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем ее близким. У женщины и ее сына не остается иного выбора, кроме как попытаться выжить в этой смертельной игре, которая набирает скорость с каждой секундой» — гласит синопсис картины.

Кроме Рассела Кроу («Гладиатор», «Игры разума») в фильме снялись Карен Писториус («Хроники хищных городов») и Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»), сценаристом выступил Карл Эллсворт, режиссером — Деррик Борте.





Изначально «Неистовый» должен был выйти в американский прокат 1 июля, за две недели до премьеры “Тенета” Кристофера Нолана. К сожалению, из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 в США, многие мировые новинки постоянно смещались в прокатном расписании. Не избежал этой судьбы и “Неистовый”, причем дважды — первый раз экшн-триллер перенесли на 10 июля, а затем и на 31 июля.

В украинском прокате лента была заявлена на 16 июля, но теперь фильм получил новую дату проката — 30 июля, при этом предпоказы стартуют по всей стране уже с 29 июля. В ключевых моментах ничего не изменилось: это действительно первый большой новый фильм в прокате, который не выходит одновременно с VOD, еще и оскароносным Расселом Кроу в главной и очень неожиданной роли. Фильм прокатывается в стандартном и 4DX форматах.

Источник: Volьga