У Steam почався літній фестиваль «Іграм бути» — на ньому доступно понад 500 демоверсій





В онлайн-магазині Steam ввечері 16 червня розпочався масштабний літній фестиваль ігор «Іграм бути» — він буде тривати до 22 червня (20:00 за Києвом), а всі охочі можуть пограти в сотні демоверсій майбутніх інді-ігор. Цього разу ігровій публіці, яка живе не одними AAA-релізами, пропонується понад 500 демоверсій проєктів в самих різних жанрах.

Це вже третій такий фестиваль — попередній відбувся у лютому, а наступний, якщо нічого не зміниться, пройде у жовтні. Цього разу для зручності Valve запустила окрему сторінку заходу, де зібрані всі демо майбутніх інді-ігор. Ба більше, там є вбудований пошук, а також безліч фільтрів, які максимально спрощують пошук потенційно цікавих проєктів відповідно до інтересів кожного. Окрім того, після авторизації в Steam система надасть корисні рекомендації та покаже демоверсії тайтлі зі списку бажаного (якщо такі будуть). Також на сайті можна знайти детальний розклад трансляцій розробників.

Підбірка ігор, які отримали демоверсії на літньому фестивалі у Steam

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