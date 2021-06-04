У Steamworks з’явилася функція «Спільні комплекти», щоб розробникам було простіше створювати спільні бандли ігор
За прикладом Itch.io компанія Valve додала нову функцію під промовистою назвою «Спільні комплекти», яка дозволяє різним розробникам і видавцям створювати спільні комплекти ігор у Steam.
Насправді у Steam вже існують набори з іграми від різних розробників і видавців. Нововведення полягає в тому, що відтепер розробники ігор можуть самі можуть створювати набори та керувати ними, спільно з іншими розробниками, чиї гри увійдуть в набір, а Steam допоможе налаштувати співробітництво. Тобто Valve максимально спростила для розробників створення спільних наборів.
Ось як це працює:
- Розробник створює комплект із принаймні однією своєю грою та вмикає режим співпраці. Тепер він є «власником» комплекту.
- Засобами зв’язку на свій вибір (електронною поштою, повідомленням у чаті тощо) власник надсилає спеціальне посилання розробникам та/або видавцям із запрошенням до співпраці.
- Щойно всі учасники додадуть свої ігри до комплекту через Steamworks, власник комплекту блокує внесення подальших змін до нього.
- Потім Steam надішле усім учасникам запит на підтвердження подробиць комплекту, як-от його назви, включених ігор, способу розподілу прибутку, типу і пропонованої знижки. Такий запит учасники отримуватимуть і після будь-яких великих змін до комплекту.
- Щойно всі учасники підтвердять подробиці, власник зможе опублікувати комплект.
Також є відеоінструкція, яка наочно ілюструє роботу механізму створення спільних комплектів.
Отримати додаткову інформацію розробники можуть у документації щодо спільних комплектів.
- Комплекти Steam, впроваджені у 2016 році, дають гравцям можливість придбати разом кілька ігор за зниженою ціною. Гравці, у яких вже є один чи кілька продуктів з комплекту, можуть купити лише те, чого у них немає (зазвичай за скоригованою ціною).