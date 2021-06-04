У Steamworks з’явилася функція «Спільні комплекти», щоб розробникам було простіше створювати спільні бандли ігор





За прикладом Itch.io компанія Valve додала нову функцію під промовистою назвою «Спільні комплекти», яка дозволяє різним розробникам і видавцям створювати спільні комплекти ігор у Steam.

Насправді у Steam вже існують набори з іграми від різних розробників і видавців. Нововведення полягає в тому, що відтепер розробники ігор можуть самі можуть створювати набори та керувати ними, спільно з іншими розробниками, чиї гри увійдуть в набір, а Steam допоможе налаштувати співробітництво. Тобто Valve максимально спростила для розробників створення спільних наборів.

Ось як це працює:

Розробник створює комплект із принаймні однією своєю грою та вмикає режим співпраці. Тепер він є «власником» комплекту. Засобами зв’язку на свій вибір (електронною поштою, повідомленням у чаті тощо) власник надсилає спеціальне посилання розробникам та/або видавцям із запрошенням до співпраці. Щойно всі учасники додадуть свої ігри до комплекту через Steamworks, власник комплекту блокує внесення подальших змін до нього. Потім Steam надішле усім учасникам запит на підтвердження подробиць комплекту, як-от його назви, включених ігор, способу розподілу прибутку, типу і пропонованої знижки. Такий запит учасники отримуватимуть і після будь-яких великих змін до комплекту. Щойно всі учасники підтвердять подробиці, власник зможе опублікувати комплект.

Також є відеоінструкція, яка наочно ілюструє роботу механізму створення спільних комплектів.

Отримати додаткову інформацію розробники можуть у документації щодо спільних комплектів.