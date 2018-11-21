Ubisoft прислушалась к игрокам и решила не адаптировать международную версию Rainbow Six Siege под китайскую цензуру

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В начале ноября Ubisoft сообщила, что уберет из Rainbow Six Siege весь противоречивый контент в игровом окружении, включая игровые автоматы и изображения с сексуальным подтекстом. Таким образом компания хотела привести игру к «общемировому» виду, чтобы она могла выйти в Азии.

Сообщество высказалось против этой идеи, в частности, занизив рейтинг шутера в Steam.

Как результат, 20 ноября Ubisoft заявила об откате изменений.

«Мы пришли к выводу о том, что первоначальный художественный замысел необходимо сохранить», — отметили в Ubisoft.

По словам разработчиков, процесс возврата к прежнему виду начнется с выходом операции Wind Bastion и продлится неопределенный срок. В связи с этим старт следующего сезона Siege может быть отложен.

Откат будет актуален лишь для международной версии, поскольку распространение игры без данных визуальных изменений в странах Азии невозможно ввиду местных законов.

Напоследок отметим, что операция Wind Bastion выйдет на тестовых серверах 20 ноября. Дата релиза на основных пока неизвестна.

Источник: DTF