Ученые: жизнь геймеров практически ничем не отличается от жизни людей, не имеющих игровых пристрастий

В наше время тезис о вредности компьютерных игр весьма популярен: многие даже сравнивают пристрастие к ним с наркотической зависимостью. Особо беспокоятся родители, чьи дети много часов проводят за любимой компьютерной игрой. Тем не менее, специалисты все чаще заявляют об относительной безвредности компьютерных забав, рекомендуя обратить внимание на реальные проблемы, такие как алкоголизм или табакокурение. Сейчас новые выводы ученых опубликовали в издании PeerJ.

Чтобы проверить тезис об опасности игр, психолог Нетта Вайнстин со своими коллегами проанализировала группу, включавшую 5777 добровольцев из США, возраст которых составлял от 20 до 40 лет. Примерно половина этих людей увлекалась онлайн-играми, которые считаются самым «опасным» и «затягивающим» типом игр — как правило, родные и близкие этих людей считают их «игроманами». Остальные участники эксперимента не играли вообще. Люди из обеих групп отвечали на вопросы ученых, связанные не только с компьютерными играми, но также с их личной жизнью и профессиональной самореализацией.

По результатам анализа исследователи не нашли существенных различий в стиле жизни геймеров и тех, кто не играет. Люди из двух категорий в среднем имели примерно одинаковый уровень доходов. Их отношение к родственникам, друзьям и другим участникам социума тоже не различалось. Через полгода ученые повторили опрос, сравнив результаты обоих исследований.

Единственным существенным различием между двумя категориями была реакция на стрессовые ситуации на работе или в личной жизни. Специалисты выяснили, что геймеры находили в своем пристрастии некое утешение. Только 1% игроков заявил, что игры заставляли их пренебрегать друзьями и лишь 0,3% сказали, что из-за них они столкнулись в жизни с реальными трудностями.

По мнению Вайнстин, компьютерные игры нельзя считать аналогами наркотиков, так как они не вызывают такой ярко выраженной зависимости, а всего лишь позволяют «сбежать» от текущих трудностей и проблем. При этом в случае нормализации жизни даже самые заядлые геймеры демонстрировали переосмысление своего отношения к играм в сторону меньшей зависимости.

P.S. Ну и на правах хорошего настроения. 😉 Приятного прослушивания: