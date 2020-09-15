Ученый изнасиловал журналиста, или вся правда о сенсационном «обнаружении жизни на Венере»

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14 сентября многие информагентства и СМИ вышли с сенсационными заголовками о том, что ученые обнаружили жизнь на Венере. Здравому смыслу вопреки, многие приняли откровенную нелепицу за чистую монету.

Поводом стала свежая статья в Nature Astronomy с результатами анализа данных наблюдений Венеры в 2017-2019 годах, проведенных группой астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета. Целью исследования являлся поиск фосфина в атмосфере Венеры. Для наблюдений астрономы использовали наземный телескоп Джеймса Кларка Максвелла и систему радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

Газ фосфин (PH 3 ) входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут служить индикаторами присутствия живых организмов. Это легковоспламеняющийся газ с едким запахом. В атмосфере Земли его появление связано с антропогенной деятельностью и анаэробными микроорганизмами.

В ходе наблюдений ученым удалось зарегистрировать низкое содержание фосфина (20 частей на миллиард) на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры. Его источник установить не удалось, однако авторы исследования подчеркивают, что присутствие фосфина вовсе не доказывает существования жизни в верхних слоях атмосферы Венеры, а указывает на потенциально неизвестные геологические или химические процессы, происходящие на планете. Чтобы выяснить точное происхождении фосфина, необходимо провести множество дополнительных наблюдений, в том числе с использованием орбитальных станций и спускаемых аппаратов.

Давно существуют теории, согласно которым в верхних слоях атмосферы планеты гипотетически могут существовать примитивные микроорганизмы-экстремофилы, но это вовсе не жизнь в земном понимании. Атмосфера Венеры в основном состоит из соединений серы, в ней практически нет водяного пара и кислорода, что делает ее крайне экстремальной и непригодной средой для белковых форм жизни.

В промежутке с 2029 по 2031 год планируется запуск межпланетной станции «Венера-Д», которая, как ожидается, в итоге обеспечит более полное понимание химических процессов, происходящих в венерианской атмосфере.