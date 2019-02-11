Украинская инди-головоломка «G30 — A Memory Maze» вышла на платформе Android [до среды доступна акционная стоимость 9,99 грн]

В середине прошлого года украинский разработчик представил головоломку о человеческой памяти «G30 – A Memory Maze» для платформы iOS, теперь же эта игра стала доступна для платформы Android. В честь запуска новой версии приобрести игру можно с релизной скидкой за 9,99 грн, цена будет действовать до среды включительно.

Владельцы смартфонов и планшетов на Android получат весь контент, который ранее был доступен на iOS, включая обновление с дополнительной сюжетной главой, а также режимом Master Mode – в нем игрокам предстоит проходить уровни с минимальным количеством ходов.

По словам разработчика, «G30 – A Memory Maze» — это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать воедино стремительно ускользающее прошлое прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Во время игры можно попытаться прочувствовать, как человек с психическим расстройством воспринимает мир, и увидеть, как на него реагирует общество.

Уровни игры – это воспоминания героя, который в самом начале истории не помнит практически ничего, включая свое имя. Решая головоломки, игрок восстанавливает визуальный образ событий, а также мысли и чувства, которые с ними связаны. Каждый уровень позволяет постепенно раскрывать сюжет игры, при этом каждый шаг в пазле способен менять смысл истории.

Ссылка на игру «G30 – A Memory Maze» в магазине Google Play.

P.S. У нас на сайте выходил обзор данной игры, так что рекомендуем для начала ознакомиться с ним.

Источник: G30