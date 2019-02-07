Unicode Consortium опубликовал список новых эмодзи, которые появятся в 2019 году
Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список эмодзи, которые будут включены в 12-ю редакцию Юникода (Unicode 12.0).
Как сообщается, коллекция пополнится 59 базовыми пиктограммами (230, если считать вариации с различным цветом кожи и гендера). Так, к теме животных подключат фламинго, орангутана, скунса, ленивца, выдру и устрицу, к еде — лук, чеснок, вафлю, масло и мате. В категорию одежды добавят шорты, купальный костюм, спасательный жилет и сари (женский индийский наряд). Не забыли и о людях с ограниченными возможностями: в обновленный набор эмодзи войдут инвалидные коляски, собака-поводырь, слуховой аппарат и протез. Также появятся зевающий смайлик и щипок.
Очередная спецификация Юникода будет принята 5 марта. Впрочем, это не означает, что новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. После принятия новой спецификации поддержку расширенной таблицы символов еще предстоит реализовать непосредственно разработчикам того или иного ПО, и лишь тогда она станет доступна для конечных потребителей.
Также важно отметить, что консорциум дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики.
Предположительно, новые эмодзи станут доступны во второй половине 2019 года.
Источник: Emojipedia