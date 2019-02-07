Unicode Consortium опубликовал список новых эмодзи, которые появятся в 2019 году

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Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список эмодзи, которые будут включены в 12-ю редакцию Юникода (Unicode 12.0).

Как сообщается, коллекция пополнится 59 базовыми пиктограммами (230, если считать вариации с различным цветом кожи и гендера). Так, к теме животных подключат фламинго, орангутана, скунса, ленивца, выдру и устрицу, к еде — лук, чеснок, вафлю, масло и мате. В категорию одежды добавят шорты, купальный костюм, спасательный жилет и сари (женский индийский наряд). Не забыли и о людях с ограниченными возможностями: в обновленный набор эмодзи войдут инвалидные коляски, собака-поводырь, слуховой аппарат и протез. Также появятся зевающий смайлик и щипок.

Очередная спецификация Юникода будет принята 5 марта. Впрочем, это не означает, что новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. После принятия новой спецификации поддержку расширенной таблицы символов еще предстоит реализовать непосредственно разработчикам того или иного ПО, и лишь тогда она станет доступна для конечных потребителей.