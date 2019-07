В августе подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно загрузить игры Gears of War 4, Forza Motorsport 6, Torchlight и Castlevania: Lords of Shadow

Компания Microsoft объявила перечень бесплатных игр, которые будут доступны подписчикам Xbox Live Gold в августе. Так, владельцы консолей Xbox One получат достаточно свежие игры Gears of War 4 и Forza Motorsport 6, а обладатели более возрастных моделей Xbox 360 — игры Torchlight и Castlevania: Lords of Shadow.

Отметим, что шутер Gears of War 4 от студии The Coalition вышел в октябре 2016 года, а гоночный симулятор Forza Motorsport 6 от Turn 10 Studios — в августе 2015 года. В свою очередь, релиз Torchlight состоялся в 2009 году, а релиз Castlevania: Lords of Shadow — в 2010 году.

Игру Gears of War 4 можно будет забрать бесплатно с 1 по 31 августа, игру Forza Motorsport 6 — с 16 августа по 15 сентября. Пара игр для Xbox 360 будет доступна в период с 1 по 15 августа и с 16 по 31 августа. Общая сумма сэкономленных таким образом средств составляет $94.

Напомним, что в июле в рамках программы Xbox Games With Gold игроки могли загрузить игры Inside (Xbox One), Big Crown: Showdown (Xbox One), Castlevania: Symphony of the Night: (Xbox 360) и Meet the Robinsons (Xbox 360).

Источник: Polygon