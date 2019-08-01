В Fortnite стартовал десятый сезон «Время перемен» с двухместными боевыми роботами и зонами разломов [трейлеры]

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В «королевской битве» Fortnite стартовал юбилейный десятый сезон «Время перемен», в котором время повернулось вспять. На острове стали вновь появляться давно исчезнувшие районы, однако теперь они выглядят не так, как прежде.

В игре также появились мощные боевые роботы БРУТЫ, которыми можно и нужно управлять вместе с другом — при этом один игрок будет отвечать за управление, а второй — за стрельбу. Также наконец появилась возможность подарить боевой пропуск другу, эта функция будет доступна на всех платформах до 15 августа.

С началом десятого сезона в игре появится новый боевой пропуск, после покупки которого игрок получит экипировки Повелителя шипов и Тануки. С повышением уровня можно будет открыть двойные кирки, эмоции, экраны загрузки, стили для экипировок и т.д., а на 100-м уровне откроется экипировка Несокрушимого рыцаря.

Напомним, что на прошлых выходных состоялся Fortnite World Cup, первое место на котором занял 16-летний американский подросток Кайл «Bugha» Гирсдорф, получивший $3 млн призовых. Предыдущий девятый сезон «Будущее за вами» был запущен в мае.

Источник: Epic Games