В ролике-пародии человекоподобный робот Atlas восстает против инженеров Boston Dynamics
Видеоблогеры Corridor показали, что будет, если роботам надоест терпеть издевательства инженеров.
Главный герой видео — человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics, предназначенный для передвижения по пересеченной местности, умеющий, среди прочего, делать сальто, прыгать и переносить грузы. В 2016 году Boston Dynamics продемонстрировала его возможности, сняв видеоролик, в котором сотрудники компании отнимали коробки, били робота хоккейной клюшкой и пинали его.
Блогеры Сэм и Нико сняли свою версию видео: они также отбирают коробки у робота, стреляют в него, бьют клюшкой, стулом, бутылками и плеткой и используют в качестве подноса для кексов. В результате робот восстает, обороняется, избивает инженеров и отнимает пистолет.
Источник: VC