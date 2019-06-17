В ролике-пародии человекоподобный робот Atlas восстает против инженеров Boston Dynamics

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Видеоблогеры Corridor показали, что будет, если роботам надоест терпеть издевательства инженеров.

Главный герой видео — человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics, предназначенный для передвижения по пересеченной местности, умеющий, среди прочего, делать сальто, прыгать и переносить грузы. В 2016 году Boston Dynamics продемонстрировала его возможности, сняв видеоролик, в котором сотрудники компании отнимали коробки, били робота хоккейной клюшкой и пинали его.

Блогеры Сэм и Нико сняли свою версию видео: они также отбирают коробки у робота, стреляют в него, бьют клюшкой, стулом, бутылками и плеткой и используют в качестве подноса для кексов. В результате робот восстает, обороняется, избивает инженеров и отнимает пистолет.

Источник: VC