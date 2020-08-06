В Steam со скидками до 80% распродают игры Bethesda
В игровом онлайн-магазине Steam проходит распродажа, в рамках которой с хорошими скидками (до 80%) отдают популярные проекты издательства Bethesda. Акция, приуроченная к мероприятию QuakeCon 2020, продлится до 11 августа.
Вот некоторые интересные предложения:
- Fallout 4 — 234 гривны (-70% от обычной цены);
- Fallout 76 — 266 гривен (-50%);
- The Elder Scrolls Online — 299 гривен (-50%);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 343 гривны (-67%);
- DOOM Eternal — 400 гривен (-50%);
- RAGE 2 — 371 гривна (-80%);
- Dishonored 2 — 312 гривен (-70%);
- Prey — 279 гривен (-70%);
- Wolfenstein: Youngblood — 389 гривен (-35%).
Полный список игр, участвующих в распродаже, доступен на странице акции.