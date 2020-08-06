В Steam со скидками до 80% распродают игры Bethesda

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В игровом онлайн-магазине Steam проходит распродажа, в рамках которой с хорошими скидками (до 80%) отдают популярные проекты издательства Bethesda. Акция, приуроченная к мероприятию QuakeCon 2020, продлится до 11 августа.

Вот некоторые интересные предложения:

Полный список игр, участвующих в распродаже, доступен на странице акции.