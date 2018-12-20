В Steam стартовала очередная «Зимняя распродажа», она продлится до 3 января 2019 года

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В Steam стартовала очередная «Зимняя распродажа» игр. В этот раз игроки смогут не только приобрести игры со скидкой, но и получить беспатный контент в «Уютном домике сюрпризов».

Как обычно, изучить акционные предложения можно на главной странице ресурса Steam:

Каждый день в «Невероятно уютном домике сюрпризов Steam» можно будет нажать на новую дверь, чтобы открыть уникальные смайлики и фоны для сообщества Steam, дополнительный контент для игр, а также получать коллекционные предметы. Помимо этого авторы акции Steam обещают еще несколько сюрпризов.

Акция «Зимняя распродажа» продлится по 3 января 2019 года включительно.

Источник: Steam