В Steam стартовала очередная «Зимняя распродажа», она продлится до 3 января 2019 года
В Steam стартовала очередная «Зимняя распродажа» игр. В этот раз игроки смогут не только приобрести игры со скидкой, но и получить беспатный контент в «Уютном домике сюрпризов».
Как обычно, изучить акционные предложения можно на главной странице ресурса Steam:
Каждый день в «Невероятно уютном домике сюрпризов Steam» можно будет нажать на новую дверь, чтобы открыть уникальные смайлики и фоны для сообщества Steam, дополнительный контент для игр, а также получать коллекционные предметы. Помимо этого авторы акции Steam обещают еще несколько сюрпризов.
Акция «Зимняя распродажа» продлится по 3 января 2019 года включительно.
Источник: Steam