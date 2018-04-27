В Японии сделали настоящего трансформера J-deite RIDE, который превращается из робота в автомобиль и обратно с двумя людьми внутри [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Японцы наконец сделали настоящего Трансформера J-deite RIDE, который умеет превращаться из автомобиля в прямостоящего робота и работает на батарейках. Самое интересное, что водителю и пассажиру вовсе необязательно покидать салон в процессе трансформации — им вполне хватает места в кабине в обоих состояниях робота.

Устройство может передвигаться и в режиме автомобиля (на колесах) и в режиме робота (шагами или на колесах), хотя скорость передвижения в обоих случаях оставляет желать лучшего. К примеру, максимальная теоретическая скорость в режиме автомобиля составляет 60 км/ч, в режиме робота на колесах — 30 км/ч, при этом шагать он может только со скоростью 100 метров в час.

Трансформер приводится в движение электродвигателями, масса алюминиевого корпуса составляет 1,695 кг, высота в режиме робота — 4,2 метра, а длина в виде автомобиля — 4,0 метра.

К 2020 году разработчики хотят построить более крупного трансформера с габаритами порядка 5 метров.

Источник: Techcrunch, J-deite RIDE