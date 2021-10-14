Мы уже рассказывали вам о первых впечатлениях реальных пользователей от новой игровой консоли Nintendo Switch (OLED model), а теперь пришло время показать более глубокие различия между стандартным и обновленным вариантом Switch. В этом нам помогут специалисты сервиса iFixit, которые традиционно разбирают самые интересные гаджеты, показывая внутреннюю конструкцию и вероятность без проблем починить устройство в случае поломки.

Итак, во время разборки удалось выяснить, что помимо нового экрана Nintendo Switch OLED оснащается более компактной системой охлаждения, направленным в сторону пользователя динамиком, улучшенным креплением джойстиков и изменениями в перечне производителей микросхем. Интересно, что визуальных отличий в конструкции Joy-Con обнаружено не было, но в Nintendo уже заявили, что постоянно работают над улучшением их характеристик, так что можно предположить, что изменения между старой и новой моделью все же есть.

Напомним, что Nintendo Switch (OLED model) представили в начале июля текущего года. Она получила более крупный 7-дюймовый OLED-дисплей, 64 ГБ встроенной памяти и ряд других улучшений. А вот радикально улучшенный процессор новинка не получила, так что фанаты продолжают верить, что более мощную начинку японцы приберегли для грядущей Nintendo Switch Pro.

Таким образом, начиная с 8 октября в продаже будет находиться сразу три версии консоли: стандартная Nintendo Switch с 6,2-дюймовым LCD-экраном по цене $299,99, компактная Nintendo Switch Lite с 5,5-дюймовым LCD-экраном по цене $199,99 и новая Nintendo Switch (OLED model) с 7,0-дюймовым OLED-экраном по цене $349,99.

Источник: Engadget, iFixit