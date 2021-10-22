Видео дня: Porsche отметил день “Back to the Future” совместной поездкой Porsche Taycan и DeLorean DMC-12

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В день “Back To The Future”, который ежегодно отмечается 21 октября (именно в этот день будущего отправился Марти МакФлай), немецкий автопроизводитель Porsche решил отдать дань уважения фантастической франшизе Роберта Земекиса.

Хотя машина времени DeLorean DMC-12 и не была электромобилем (по крайней мере в начале своего жизненного цикла), для путешествий во времени ей была необходима мощность в 1,21 ГВт. Фанаты трилогии наверняка помнят, на какие ухищрения шли Эмметт Браун и Марти МакФлай, чтобы достичь данного уровня, а в Porsche отметили, что суммарная мощность скоростных зарядных станций сетей Electrify America и Ionity уже превысила эту отметку.

В итоге электромобиль Porsche Taycan может зарядить свою батарею с 5% до 80% всего за 22 минуты, благодаря 800 В архитектуре и мощности заряда до 270 кВт. В итоге 670 станций Electrify America и 372 станции Ionity располагают 4800 зарядных слотов, что суммарно и дает 1,296 ГВт.

P.S. Интересная деталь – в роли водителя Porsche Taycan снялся энтузиаст электромобилей и актер Дональд Фуллилов, сыгравший в фильмах “Назад в будещее” Голди Уилсона III – мэра города Хилл-Вэлли.

Источник: Porsche