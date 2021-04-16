Виявляється, «Укрпатент» ще у 2010 році видав патент на ТМ 5G — зі строком дії 20 років





Ще одна цікава знахідка з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки — права на торгову марку 5G в Україні належать Федієнку Олександру Павловичу, чинному депутату 9-го скликання і заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Свідоцтво зі строком дії 20 років «Укрпатент» видав ще у 2010 році.

Власне, можете пересвідчитись самі — ось посилання на базу регулятора.

Що це означає, що тепер оператори стільникового зв’язку перед запуском 5G мають взяти дозвіл у Федієнка Олександра Павловича, якому належать права на використання товарного знаку в Україні. В іншому випадку він може через суд зажадати припинення надання послуг 5G та компенсацію за порушення прав інтелектуальної власності. Також існує ймовірність, що в майбутньому «Укрпатент» може відкликати свідоцтво. Хай там як, ситуація навіть пікантніша, ніж у випадку з реєстрацією компанію Apple торгових маркок «‎Эппл» та «‎Яблоко».

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже у цьому році в Україні з’являться тестові центри 5G (звісно, якщо Федієнко дозволить) — вони розташуються на території інноваційного парку UNIT.City. Ще наприкінці 2020 року Кабмін затвердив план впровадження технології мереж п’ятого покоління, згідно з яким, тендер пройде в грудні 2021 року, після чого операторам видадуть відповідні ліцензії, щоб вони з 2022 року розпочали розгортання мереж 5G.

P.S. ТМ Tesla в Україні теж вже зайнята, як і багато інших.