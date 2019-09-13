Volvo собирается позиционировать электрокар Polestar 2 в качестве конкурента Tesla Model 3, «несмотря на худшую энергоэффективность»





Когда Volvo провела ребрендинг марки Polestar два года назад, казалось, что она собирается выпустить что-то необычное, но интересное. Однако Polestar 1 оказался очень дорогим подключаемым гибридом, который быстро потерял актуальность, поскольку компания вскоре анонсировала полностью электрическую модель — Polestar 2, «соперника Tesla Model 3», пишет Electrek.

Редко бывает, чтобы автокомпания настолько открыто объявляла о том, что намерена брать пример с конкурента. Даже китайским мастерам копирования это несвойственно. Однако руководство Volvo это не беспокоит. На конференции в Осло директор по развитию Polestar UK Йен Коллинз так прокомментировал успехи компании Илона Маска:

«Tesla активно разрабатывала собственную технологию, особенно в том, что касается энергоэффективности. В этом она намного опережает всех остальных», — сказал он и добавил: «Это область, в которой нам всем нужно продолжать упорно трудиться, чтобы догнать Tesla».

Напомним, что Polestar 2 оснащен батареей на 78 кВт⋅ч, которая обеспечивает машине запас хода в 440 км. Для сравнения: у Tesla Model 3 аккумулятор чуть меньше, 75 кВт⋅ч, зато дальность пробега — до 600 км.

Вместе с тем, Коллинз указал, что хотя Volvo и предложит электрокар с более скромным пробегом на одной зарядке, компания собирается активно конкурировать с Tesla в других областях, например, в дизайне.

«Мы уважаем их как соперников. Мы станем конкурировать в дизайне, в том, что мы предлагаем клиентам, в технологических решениях. Благодаря техническому прогрессу мы можем совершенствовать не только трансмиссию, но и другие элементы автомобиля», — объяснил он, а затем многозначительно заявил: «Я мог бы указать на некоторые недостатки Tesla, которые мы исправили в нашей продукции. Но я не буду».

Производство Polestar 2 должно начаться в начале следующего года. Цены стартуют от €39 900, но первая версия выйдет в ограниченном тираже и будет стоить €59 900.

Источник: hightech.plus