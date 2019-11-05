Вышел новый трейлер комедийного боевика Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

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Киностудия Sony Pictures выложила второй трейлер комедийного боевика Bad Boys for Life / «Плохие парни навсегда», в котором в очередной раз тряхнут стариной герои Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

Фильм завершит трилогию приключений афроамериканских полицейских-напарников, начатую в далеком 1995 году, и продолженную в 2003 году. Таким образом, вся эпопея займет 25 лет, так как премьера назначена на 17 января 2020 года.

По сюжету новой части, Маркус Бернет (Мартин Лоуренс) ушел из полиции после ссоры с напарником Майком Лоури (Уилл Смит) и занялся частным сыском. В свою очередь Майка настигают кризис среднего возраста и мысли о семейной жизни. Однако личные проблемы отходят на задний план, а дружба выходит на передний, когда на напарников открывает охоту наемный убийца, желающий отомстить за смерть брата.





Режиссерами картины Bad Boys for Life / «Плохие парни 3» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые также займутся перезапуском серии Beverly Hills Cop с Эдди Мерфи в главной роли. Сценарий написал Крис Бремнер, а продюсером выступил Джерри Брукхаймер («Плохие парни», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Пираты Карибского моря»). Премьера фильма в Украине назначена на 23 января 2020 года.

Источник: Sony Pictures