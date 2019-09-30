Вышел полноценный трейлер фильма The King’s Man / «Kingʼs man: Начало», который рассказывает об истоках создания шпионской организации Kingsman

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Кинокомпания 20th Century Fox выложила новый трейлер фильма «King’s Man: Начало», который рассказывает об истоках создания одноименной шпионской организации. Фильм снят на основе комиков The Secret Service от Марка Миллара и Дэйва Гиббонса.

Действие сюжета разворачивается в период Первой мировой войны, тогда как уже вышедшие фильмы франшизы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» сосредоточены на современном мире. В картине можно увидеть реальных исторических героев той эпохи, включая Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и др.

Режиссерское кресло проекта «King’s Man: Начало» занял Мэттью Вон, снявший обе предыдущих фильма серии, а вот актерский состав полностью обновлен, так как временной разрыв между событиями фильмов составляет порядка ста лет. Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс («Гарри Поттер»), Харрис Дикинсон («Траст»), Джемма Артертон («Квант милосердия»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Мэттью Гуд («Первая дочь»).

Премьера фильма The King’s Man / «King’s Man: Начало» состоится 14 февраля 2020 года.

Источник: EW