Вышел трейлер грядущей драмы A million little pieces от режиссера «Пятидесяти оттенков серого»
Кинокомпания Momentum Pictures опубликовала трейлер фильма A million little pieces, который выйдет в прокат 30 августа. Картина является экранизацией одноименного романа писателя Джеймса Фрея.
В основе произведения лежит борьба литератора с наркозависимостью. По сюжету, автор просыпается на борту самолета, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами – зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.
Режиссером картины выступила постановщица «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон. Главные роли исполнили Райан Херст, Аарон Тейлор-Джонсон, Билли Боб Торнтон и другие.
Напоследок отметим, что после публикации A million little pieces Джеймс Фрей был обвинен в фальсификации некоторых изложенных в книге фактов.
Источник: IMDB