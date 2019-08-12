Вышел трейлер грядущей драмы A million little pieces от режиссера «Пятидесяти оттенков серого»

Кинокомпания Momentum Pictures опубликовала трейлер фильма A million little pieces, который выйдет в прокат 30 августа. Картина является экранизацией одноименного романа писателя Джеймса Фрея.

В основе произведения лежит борьба литератора с наркозависимостью. По сюжету, автор просыпается на борту самолета, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами – зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.