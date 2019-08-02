Вышел зрелищный трейлер автошоу Hyperdrive / «Гипердрайв» от Netflix, который продемонстрировал гонщиков, автомобили и трассу с препятствиями

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Сервис Netflix опубликовал трейлер своего нового автомобильного шоу Hyperdrive / «Гипердрайв», премьера которого состоится 21 августа 2019 года. Проект будет представлять собой своеобразный аналог шоу American Ninja Warrior, только соревноваться придется за рулем мощных автомобилей на трассе с «жесткими» препятствиями.

Изначально предполагалось, что пилотами выступят уличные гонщики, однако в ролике представили совершенно обычных участников, среди которых рабочий, студент, модель, миллионер, а также водители грузовика и фургона службы доставки — всего в проекте участвуют 28 претендентов. Трасса площадью 40 гектаров будет включать ряд препятствий, включая огромный мост-качель, узкий контейнер, водную преграду, зону для «бубликов» и т.д.

Как мы уже рассказывали, исполнительным продюсером шоу Hyperdrive / «Гипердрайв» выступила актриса Шарлиз Терон, которая является фанаткой скорости, доказав это участием в таких знаковых «автомобильных фильмах», как Fast & Furious 9, Mad Max: Fury Road и The Italian Job. Ведущими шоу станут Рутледж Вуд (бывший ведущий Top Gear USA), Майкл Биспинг (боец, бывший чемпион UFC), Линдсей Царняк и Майк Хилл (спортивные комментаторы).

Первый сезон Hyperdrive / «Гипердрайв» состоит из 10 серий, данных о втором сезоне пока нет.

Источник: Netflix