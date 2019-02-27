Warner Bros. закрыла Kickstarter-кампанию американца, который хотел «вырезать» крысу из финальной сцены «Отступников»
Американец Адам Сакс, занимающийся съемкой и монтажом видео, в начале февраля запустил на Kickstarter кампанию по сбору средств на «удаление» крысы из финальной сцены «Отступников» Мартина Скорсезе. Сакс уверен, что картина получилась выдающейся, однако показанная в конце фильма крыса, пробегающая по перилам, — это слишком очевидная метафора по отношению к главным героям, портящая все впечатление.
«Меня всегда беспокоило, что фильм имеет такой дурацкий финал. Недавно я понял, что это можно исправить, «вырезав» крысу с последнего кадра», — заявил он.
На воплощение замысла инициатору Kickstarter-кампании требовалось $4 тыс. На уже удаленной странице своего проекта Сакс подробно расписал, на что должны были уйти деньги:
- $18,91 — на покупку Blu-ray копии «Отступников»;
- $141,54 — на приобретение Blu-ray проигрывателя;
- $59 ушли бы на Acrok Video Converter Ultimate — программу для конвертирования фильмов в формате Blu-ray;
- $599 были бы потрачены на специалиста по визуальным эффектам, которому и предстояло «убрать» крысу из финальной сцены;
- $414,59 — на печать отредактированного фрагмента на 35-миллиметровой пленке. Сакс хотел, чтобы его версия картины в итоге стала официальной;
- $169,92 требовалось, чтобы отсканировать фрагмент без крысы на пленке и перевести его в цифровой формат;
- $57,69 — на месячную подписку Adobe Creative Cloud, которая позволила бы Саксу вставить цифровую копию фрагмента без крысы в конец фильма;
- $38,31 — на упаковку из 50 Blu-ray дисков, и $2,71 — на черный маркер, чтобы их подписать;
- $350 — на услуги помощника, который бы записал отредактированную версию «Отступников» на Blu-ray-носители. Ставка помощника должна была составить $15 в час.
В описании своей кампании Адам Сакс отмечал, что не имеет права продавать копии «Отступников», поскольку не владеет дистрибьюторскими правами на фильм. В связи с этим он собирался покупать обычные копии картины, заменять оригинальный диск на свой и отправлять его тем, кто сделает «пожертвование» в размере $70.