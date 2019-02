Warner Bros. закрыла Kickstarter-кампанию американца, который хотел «вырезать» крысу из финальной сцены «Отступников»

21 февраля Сакс сообщил в своем Twitter, что собрал необходимую сумму. Однако спустя пять дней студия Warner Bros. заблокировала его кампанию за нарушение авторских прав.

На волне ажиотажа вокруг Kickstarter-кампании Сакса, художник, подписанный в Twitter как Марк ЛаКрокс, «вырезал» крысу из концовки фильма и выложил отредактированную сцену в открытый доступ, причем сделал это абсолютно бесплатно.

Or you can just watch it now, because I digitally erased the rat from the end of The Departed, for free: https://t.co/kggP5a5j18

— Mark LaCroix 💾 (@Mark_LaCroix) 21 февраля 2019 г.