Warner Bros. закрыла Kickstarter-кампанию американца, который хотел «вырезать» крысу из финальной сцены «Отступников»

«В связи с оставленной WB DMCA-жалобой Kickstarter был вынужден закрыть проект по удалению крысы из «Отступников». Я хотел было побороться за него, но затем посмотрел на свой банковский счет и понял, что денег у меня намного меньше, чем заработала Warner Bros. с проката фильма «Звезда родилась».

Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддержал мою мечту, и всех, кто называл меня идиотом. Без вашей помощи эта история никогда бы не добралась до национальных изданий и копирайт-подразделение Warner Brothers не обратило бы на мою инициативу внимание.

Единственной надеждой для меня остается то, что, возможно, после всего этого шума по поводу крысы Warner Brothers выпустит 4K-версию «Отступников». И, может быть, они добавят в нее альтернативную концовку без крысы», — подчеркнул Сакс.