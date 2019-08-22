Waymo опубликовала датасет для обучения беспилотных автомобилей

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Компания Waymo, считающаяся одним из лидеров отрасли беспилотных автомобилей, опубликовала большой датасет, предназначенный для обучения алгоритмов беспилотных автомобилей.

Как сообщается, датасет содержит в себе тысячу «наиболее репрезентативных» 20-секундных записей, собранных с пяти лидаров (одного дальнего действия и четырех ближних) и пяти камер во время тестовых поездок робомобилей компании по четырем американским городам, расположенным в штатах Калифорния, Аризона и Вашингтон. Фрагменты различаются между собой погодой, временем суток, количеством пешеходов и автомобилей вокруг, а также другими факторами.

Данные размечены — на них нанесены границы вокруг объектов четырех главных типов: автомобили, пешеходы, велосипедисты и дорожные знаки. Суммарно метки были присвоены 12 миллионам различных объектов.

Для удобства дальнейшей обработки алгоритмами все данные синхронизированы и сформированы в виде единых пакетов данных за каждые 0,1 секунды поездки.

Напоследок отметим, что датасет доступен только для некоммерческого использования, что может быть критичным для компаний, планирующих использовать свои беспилотные автомобили в составе сервисов такси или серийных автомобилях.

Источник: N+1