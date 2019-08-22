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Waymo опубликовала датасет для обучения беспилотных автомобилей

Waymo опубликовала датасет для обучения беспилотных автомобилей

Waymo опубликовала датасет для обучения беспилотных автомобилей


Компания Waymo, считающаяся одним из лидеров отрасли беспилотных автомобилей, опубликовала большой датасет, предназначенный для обучения алгоритмов беспилотных автомобилей.

Как сообщается, датасет содержит в себе тысячу «наиболее репрезентативных» 20-секундных записей, собранных с пяти лидаров (одного дальнего действия и четырех ближних) и пяти камер во время тестовых поездок робомобилей компании по четырем американским городам, расположенным в штатах Калифорния, Аризона и Вашингтон. Фрагменты различаются между собой погодой, временем суток, количеством пешеходов и автомобилей вокруг, а также другими факторами.

Данные размечены — на них нанесены границы вокруг объектов четырех главных типов: автомобили, пешеходы, велосипедисты и дорожные знаки. Суммарно метки были присвоены 12 миллионам различных объектов.

Для удобства дальнейшей обработки алгоритмами все данные синхронизированы и сформированы в виде единых пакетов данных за каждые 0,1 секунды поездки.

Пример изображения, на котором были синхронизированы данные, полученные с камеры и лидара.

Напоследок отметим, что датасет доступен только для некоммерческого использования, что может быть критичным для компаний, планирующих использовать свои беспилотные автомобили в составе сервисов такси или серийных автомобилях.

Источник: N+1

  • Ранее аналогичные датасеты опубликовали Lyft и Argo AI.
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