Японские инженеры из Amoeba Energy разработали робота с мягким гусеничным шасси, обладающего улучшенной проходимостью

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Японская компания Amoeba Energy представила робота с мягким гусеничным шасси — эта конструктивная особенность позволяет устройству забираться на высокие препятствия, к примеру, на винтовые лестницы. Компания продемонстрировала агрегат на конференции ICRA 2019, сообщает New Atlas.

По словам инженеров, преимущество мягких гусеничных шасси заключается в том, что они обеспечивают большую площадь контакта гусениц с поверхностью и тем самым повышают проходимость робота. В случае представленного Amoeba Energy устройства разработчики применили гусеницы, выполненные из мягкого этилен-пропиленового каучука. Каждая из них состоит из основания и выступающих над ним прямоугольных блоков. Во время движения блоки сжимаются и зацепляются за препятствия.

В рамках демонстрационных испытаний авторы разработки показали, что новоявленное устройство способно подниматься и спускаться даже по высоким лестницам с большим уклоном.

Напоследок отметим, что японские инженеры уже работают над созданием коммерческой версии робота, адаптированной для серийного производства и практического применения. Планируется, что аппарат будет автономным и получит отсек для грузов. Грузоподъемность устройства составит шесть килограммов. Ожидается, что его производство начнется в 2020 году.

Источник: N+1