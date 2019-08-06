Южнокорейские инженеры разработали прототип VR-контроллера, оснащенного парой пропеллеров

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Южнокорейские инженеры создали контроллер, способный передавать ощущение от взаимодействия с объектами в виртуальной реальности, а также создавать ощущение сопротивления, причем неравномерного. Доклад о разработке будет представлен на конференции UIST 2019.

Как сообщается, новоявленный гаджет состоит из продолговатой рукояти и закрепленных на конце пропеллеров, расположенных симметрично относительно корпуса. Авторы указывают, что пропеллеры могут за 0,3 секунды развить суммарную тягу до 14 ньютонов. Движения контроллера отслеживаются с помощью датчика HTC Vive Tracker.

Особенностей у гаджета несколько. Во-первых, контроллер способен имитировать вес при взаимодействии с виртуальными предметами — для этого устройство активирует оба пропеллера с одинаковой тягой. Во-вторых, аппарат может имитировать положение и движение одних предметов поверх других, передавая неравномерное распределение массы по виртуальному предмету посредством изменения соотношения тяги пропеллеров. Благодаря этому игроку может, например, чувствовать положение стейка на сковороде или управлять движением шара по наклонной плоскости.

В-третьих, контроллер с пропеллерами способен передавать ощущение длины объектов и физического сопротивления. В одном из демонстрационных режимов авторы реализовали тир, в котором пользователь может чувствовать разницу в длине оружия, а при выстреле ощущает отдачу и подъем оружия вверх.

В ближайшее время исследователи намерены усовершенствовать решение. О его коммерческих перспективах ничего не сообщается.

Источник: N+1