Ajax DoorBell: lo que puede hacer el timbre inteligente de Ajax Systems

Ya hemos hablado de las cámaras Ajax DomeCam Mini y TurretCam, grabador de vídeo Ajax NVR y una cámara Ajax IndoorCam. Ahora, una conocida empresa ucraniana ha presentado el timbre inteligente Ajax DoorBell, que también puede considerarse una versión moderna del interfono clásico. En esta reseña, analizaremos en profundidad este nuevo producto, hablaremos de su diseño y ergonomía, de sus funciones y experiencia de usuario y, por supuesto, hablaremos de su integración en el sistema general Ajax Systems y analizaremos a sus competidores.

Ajax DoorBell Від 7960 грн. Ventajas: diseño elegante, versátil y minimalista; imagen 2K de alta calidad con sonido e iluminación IR para grabación nocturna; app fácil de usar y multifuncional; amplias opciones de configuración y conexión; IA para filtrar rápidamente los datos grabados; muchas empresas asociadas que se conectarán al sistema de seguridad y lo harán todo por usted; fácil autoinstalación si es necesario; dispositivo 3 en 1: timbre inteligente, intercomunicador y cámara IP. Comprar en Stylus Contras: sin duda será caro para alguien; elementos brillantes del cuerpo; no hay posibilidad de conectarse a un intercomunicador con una pantalla de otro fabricante Comprar en Stylus 8.5 /10 Calificación

ITC.ua

Especificaciones técnicas de Ajax DoorBell

Cámara CMOS de 4 MP, resolución de hasta 2688 × 1520 píxeles, ángulos de visión de 90 y 155 grados Protocolo de vídeo JetSparrow Opciones para guardar datos NVR Formato de descodificación de vídeo H.264 Rango dinámico NDR Canal de comunicación Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, hasta 2 Mbit/s Capacidades clave Comunicación bidireccional, detección de movimiento, reconocimiento de objetos, iluminación IR inteligente hasta 6 m Micrófono Sí, para comunicación bidireccional y grabación de sonido en las instalaciones Formato de descodificación de audio G722 Tratamiento del sonido Reducción de ruido y cancelación de eco siempre activas Detección por infrarrojos 1 × sensor IR, rango de detección de movimiento de hasta 4 m Protección contra el sabotaje Notificación de intentos de retirar el dispositivo del panel de montaje Autenticación A través de Ajax Cloud Consumo de energía del dispositivo 10 W Intervalo de tensión de funcionamiento de CC 12-24 В~ Tensión de funcionamiento en CA 16-24 V, 50/60 Hz Batería Li-ion 600 mAh Temperatura de funcionamiento De -25 °C a +60 °C Clase de protección IP54 Dimensiones 145 × 47 × 34 mm Peso 163 gramos

Embalaje y equipamiento

Ajax DoorBell se presenta en una pequeña caja blanca con una imagen del propio dispositivo.

En su interior encontramos el propio timbre, un relé, un par de soportes para instalación en ángulo, un juego de fijaciones más cinta adhesiva de doble cara, un manual, una garantía y una pegatina.

Diseño y ergonomía de Ajax DoorBell

Ajax DoorBell tiene unas dimensiones compactas (145 × 47 × 34 mm) y pesa 163 gramos. El timbre inteligente tiene forma de mando a distancia de televisor. Su cuerpo está hecho principalmente de plástico mate texturizado, pero también hay inserciones brillantes. Esto se nota especialmente en el panel frontal, cerca del sensor de la cámara.

La llamada Wi-Fi tiene un aspecto elegante, moderno y minimalista al mismo tiempo. Usted puede ver inmediatamente el estilo general de Ajax Systems aquí, por lo que el gadget coincide con otros dispositivos de la empresa, encaja perfectamente en el estilo moderno, pero al mismo tiempo es casi invisible y ordenada.

Hemos revisado la versión negra, pero también hay una blanca, así que puede elegir la que se adapte a sus necesidades, para que combine con el color de las paredes, la puerta, otros dispositivos, etc.

En el panel frontal, podemos ver un módulo de cámara redondo y convexo protegido por una cúpula transparente, la inscripción Ajax y un botón de llamada mecánico rectangular con una tira de LED alrededor del perímetro.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Debajo podemos ver los orificios para el micrófono y los altavoces.

El panel trasero tiene una tapa extraíble, un código QR para conectar rápidamente el dispositivo con la aplicación, una pegatina con información técnica básica y un botón de encendido.

La carcasa está protegida contra la humedad según la norma IP54. Por supuesto, no se puede sumergir sin consecuencias, pero el smartphone está protegido de la lluvia y otros tipos de humedad.

Todo en Ajax DoorBell es visualmente excelente, excepto la extraña solución con elementos brillantes. Está claro que el timbre inteligente colgará como mínimo en la entrada, y como máximo — en la calle. Es decir, esta superficie brillante, literalmente, inmediatamente se cubrirá de polvo y será claramente visible. Y luego se rayará fácilmente por toques, pulsaciones accidentales, etc.

Características y capacidades

Ajax DoorBell es un timbre inteligente, cámara IP e intercomunicador en uno. Como muchos otros dispositivos de la empresa, éste también es compatible con los protocolos ONVIF y RTSP. Esto significa que el timbre puede funcionar con dispositivos inteligentes de terceros y transmitir vídeo en directo.

El nuevo producto tiene una cámara de 4 megapíxeles que produce vídeo 2K HDR (hasta 2688 × 1520 píxeles) a un máximo de 25 fotogramas por segundo. La cámara tiene un ángulo de visión horizontal de 155 grados y un ángulo vertical de 90 grados. El formato de codificación de vídeo declarado es — H.264. Soporta streaming de vídeo de hasta 100 Mbps. El protocolo de vídeo está protegido por el JetSparrow propietario. Y las tecnologías de comunicación son Jeweller y Wings. Ambas están diseñadas para transmitir comandos, alarmas, eventos y verificación de fotos, pero funcionan como opción de respaldo si la cámara está conectada a Ajax Hub o Ajax NVR y no hay Internet disponible, por ejemplo. Ajax DoorBell está equipado con un módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n y funciona en el canal de 2,4 GHz con velocidades de transmisión de datos de hasta 2 Mbps. Este es el principal canal de comunicación entre el dispositivo y la aplicación, y funciona de forma estable a una distancia de hasta 500 metros inclusive, pero sólo si está en la línea de visión. Si conecta el timbre inteligente al Ajax Hub, la distancia de comunicación de calidad declarada aumenta a 1700 metros, y el timbre dispondrá de opciones de comunicación adicionales — las mismas Jeweller y Wings mencionadas anteriormente.

El timbre inteligente tiene un sensor IR incorporado con un filtro óptico de silicio para un seguimiento preciso del movimiento. Con la ayuda de la IA, la cámara puede reconocer automáticamente personas, animales, coches, etc. en el vídeo. También incorpora una iluminación nocturna por infrarrojos que funciona a una distancia de hasta 6 metros. Es decir, la imagen en la oscuridad será en blanco y negro, pero se puede ver todo perfectamente, sobre todo lo que está cerca de la cámara y a su alrededor.

Ajax DoorBell está equipado con un micrófono y un altavoz (hasta 85 dB) para la comunicación bidireccional. El primero cuenta con cancelación de ruido y eco. También es importante mencionar el sensor que activa una alarma si el timbre se retira físicamente del soporte. Se trata de una función útil para un dispositivo que cuelga fuera de la vivienda, y mucho menos en la calle.

Conexión y software

Ajax DoorBell tiene una batería integrada de 600 mAh, pero la batería sólo es necesaria para la energía de reserva durante dos horas cuando no hay luz. De lo contrario, la energía se utiliza para el autocalentamiento de la batería a bajas temperaturas. Por lo tanto, el timbre inteligente necesita conectarse al cable de su timbre simple existente. Éste puede ser de 12-24 V CC o de 16-24 V, 50/60 Hz CA.

Es decir, Ajax DoorBell se conecta a la red de un timbre normal utilizando el relé incluido. Y cuando se llama, su timbre regular sonará y usted recibirá una notificación en la aplicación Ajax.

Tenga en cuenta que sólo los timbres de los edificios nuevos tienen esta corriente, pero en los edificios de cinco plantas y algunos soviéticos de nueve plantas, el timbre funciona con 220 V, lo que significa que no se puede conectar un timbre inteligente a un timbre normal. En este caso, cuando alguien te llame, solo se mostrará mediante un timbre y una notificación en la aplicación, y el propio aparato deberá estar enchufado a una toma de corriente.

Al igual que el resto de dispositivos de Ajax Systems, se recomienda que Ajax DoorBell sea instalado por especialistas de una amplia red de agencias de seguridad de toda Ucrania. Por supuesto, también puede hacerlo usted mismo, ya que todas las piezas y herramientas están incluidas en el kit, y puede conectarse a la app mediante el código QR del dispositivo.

Sin embargo, hay algunos matices con el voltaje de los timbres, etc. que yo desconocía, así que es mejor invitar a un técnico, además de que te conectará rápidamente con una consola de seguridad existente en tu ciudad. Por ejemplo, a mí me instalaron el dispositivo Operador de seguridad nacional «Centro»que operan en muchas regiones.

Ajax DoorBell se conecta a la aplicación de la marca Ajax. La aplicación es moderna y fácil de usar, con muchas funciones y capacidades útiles. Por ejemplo, puedes seleccionar el bitrate o el códec, si es posible, reducir la resolución de grabación, controlar el llenado del disco si hay otros dispositivos conectados, etc.

Y lo más importante, puedes ver la vista en directo desde la cámara de la llamada o ver la grabación. Sin embargo, en este caso, el timbre inteligente debe estar conectado a Ajax Hub o Ajax NVR. Los vídeos grabados pueden descargarse como archivo en su teléfono, filtrados por movimiento, paso de una persona, animal o vehículo si la persona que llama está en el exterior. También puede hacer capturas de pantalla en distinta calidad y enviarlas rápidamente a mensajeros o redes sociales. Pero incluso sin concentradores, puedes ver el flujo de vídeo en tiempo real. Por ejemplo, cuando alguien te llama.

Experiencia en el uso de Ajax DoorBell

Ajax DoorBell es un sistema inteligente y moderno que combina un timbre inteligente, un interfono y una cámara IP. En el caso del interfono, la pantalla no es una pantalla colgada en algún lugar cerca de la puerta, sino su teléfono o tableta con la aplicación. Por supuesto, sería estupendo que Ajax DoorBell pudiera integrarse con cualquier interfono existente, pero aún no es posible.

El gadget inteligente funciona de la forma más sencilla posible. El visitante pulsa un botón grande dentro del timbre LED. Y el timbre parece indicar dónde hay que pulsar, porque cuando una persona se acerca, el anillo empieza a parpadear.

Si la llamada está conectada a una red de llamadas normal, oirás una señal en el apartamento, y la aplicación también recibirá una notificación y un sonido similares a los de una llamada clásica. Puedes ver quién ha venido, escuchar lo que dice y hablar con él pulsando el botón correspondiente debajo de la imagen.

El usuario es claramente audible, pero sigue habiendo eco en la entrada, por mucho que oficialmente intente suprimirlo. También se le oye muy bien y con claridad. Es decir, se puede hablar sin ningún problema y con comodidad.

Si, como en mi caso, tienes una casa antigua y el timbre no está conectado al normal, oirás una notificación y el sonido de llamada en la app. Y si ni siquiera quitas el timbre antiguo, dejándolo junto a Ajax DoorBell, y la gente llama al antiguo, podrás ver quién ha venido y empezar a hablar con él a través del dispositivo. Por lo tanto, en cualquier caso, el timbre inteligente estará en uso constante.

Ajax DoorBell produce una imagen 2K de alta calidad donde se pueden ver los detalles. Por supuesto, en la misma DomeCam Mini y TurretCam La imagen es mejor, pero hay una cámara de 8 megapíxeles y una imagen 4K. Y aquí es comparable a las capacidades de Ajax IndoorCamLa calidad tanto del vídeo como de las capturas de pantalla, que se pueden tomar de la grabación o de la transmisión en directo, también es alta. La captura de pantalla terminada se puede dejar en la máxima calidad, o se puede comprimir un poco y enviarla rápidamente a Telegram, cualquier otro lugar o aplicación. Por la noche, la luz de fondo infrarroja se enciende automáticamente, y esto también está bien. Las personas son claramente visibles, al igual que los animales, y el detalle es bueno para este modo.

Si es posible, recomiendo instalar un Ajax Hub o Ajax NVR para grabar. Pero esto es, por supuesto, si es necesario. En el primer caso, el vídeo se puede almacenar en Ajax Cloud Storage, y en el segundo, en el disco duro del Ajax NVR. Si el timbre se utiliza sólo para el fin previsto, entonces su simple conexión a la aplicación sin dispositivos adicionales será suficiente para un uso cómodo y específico.

Y lo más importante, el sistema es realmente seguro, nadie podrá conectarse a él, hackearlo o utilizar la cámara de forma remota. Ni siquiera podrás contestar al timbre, porque recibirás una notificación inmediata, al igual que tu consola de seguridad si conectas tu apartamento a ella.

Precio y competidores

Ajax DoorBell se vende a un precio de 7960 UAH, pero en la mayoría de cadenas grandes y pequeñas su precio es de 9999 UAH. Estoy de acuerdo en que no es poco dinero y que a algunos les resultará caro. Lo más importante es entender por lo que se está pagando: un sistema seguro que no puede ser pirateado a distancia, mano de obra de alta calidad, diseño elegante, aplicación fácil de usar, integración con un timbre normal y capacidades de intercomunicación. Sin embargo, no todo el mundo necesita esto, no todo el mundo entiende la importancia de un sistema seguro, o tal vez simplemente no es importante para alguien.

Y hay un montón de competidores, que a menudo son más accesibles y comprensibles para el usuario medio. Además, Ajax DoorBell juega en el campo de tres tipos de dispositivos a la vez: timbres inteligentes, cámaras IP e intercomunicadores, lo que aumenta significativamente la competencia.

De los timbres inteligentes, presta atención aXiaomi Aqara Smart Video Doorbell G4 con un precio de 3999 UAH yXiaomi Smart Doorbell 3 (precio a partir de 3440 UAH). Los intercomunicadores más populares sonAtis AD-480M Kit Box con un precio de 3.650 UAH, Ezviz DP2 (precio a partir de 6700 UAH) yNeoLight NeoKIT FHD Pro (precio a partir de 7.750 UAH).

8.5 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 9 Diseño elegante, moderno, minimalista y versátil. Software 9 Una aplicación cómoda y multifuncional. Características 9 Además de las funciones de intercomunicador y cámara IP, el dispositivo puede transmitir y grabar vídeo, reconocer objetos en él, tiene micrófono y altavoz integrados y es totalmente seguro. Precio 7 Sin duda habrá preguntas sobre el precio, y la competencia es seria. Pero para las características y funciones disponibles, es bastante adecuado. Opciones 8.5 El juego incluye todas las fijaciones necesarias, pernos y la posibilidad de instalar la campana en diferentes ángulos.