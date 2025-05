Análisis de la cámara de videovigilancia Ajax IndoorCam: inteligencia artificial en la guardia de seguridad

La empresa ucraniana Ajax Systems es conocida desde hace tiempo entre muchos usuarios de sistemas de videovigilancia de alta calidad que ofrecen integración con el ecosistema de la marca y opciones de conexión flexibles. Esta vez, la cámara de videovigilancia Ajax IndoorCam ha estado bajo el ojo editorial. Así que ha llegado el momento de compartir nuestras impresiones y experiencia de uso

Ajax IndoorCam 8 499 грн. Ventajas: imagen nítida compatible con HDR y una resolución de hasta 2688×1520; reconocimiento inteligente de objetos mediante IA con configuración de zonas de actividad; largo alcance de comunicación Wi-Fi;

aplicación intuitiva con amplias opciones de personalización;

Diseño agradable y fácil instalación. Comprar en MOYO Contras: costes adicionales de almacenamiento en la nube o NVR para archivado de vídeo; calidad media de la comunicación de audio bidireccional con posibles retrasos; precio elevado. Comprar en MOYO 8.4 /10 Calificación

ITC.ua

Especificaciones técnicas

Tipo de cámara Inalámbrico Tipo de montaje Portátil con soporte de montaje Número de megapíxeles 4 Resolución máxima de vídeo, píxeles 2688х1520 Formato de archivo de vídeo H.264 Ángulo de visión, ° 110 Características y capacidades Altavoz integrado, Detección de movimiento, Grabación de sonido, Iluminación por infrarrojos, Detección de caras, Control por smartphone Tensión de funcionamiento, V 12 Peso, kg 0,235 Material de la carcasa Plástico Color Blanco País de origen Ucrania Equipamiento Adaptador de corriente, Documentación, Cámara, Kit de montaje Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr), cm 9x8x18 Peso del paquete, kg 0,41

Embalaje y equipamiento

La caja con IndoorCam contiene la propia cámara, un adaptador de corriente, un kit de montaje con fijaciones y documentación. El paquete es bastante compacto, mide 9×8×18 cm y pesa 410 gramos

Todo está perfectamente plegado y las instrucciones son claras, aunque la mayoría de los usuarios probablemente consultarán el manual digital de la app Ajax. El paquete es básico, sin accesorios adicionales, pero contiene todo lo necesario para la instalación. La placa de montaje Smart Bracket permite montar fácilmente la cámara en una pared o en el techo, y el brazo giratorio ayuda a ajustar el ángulo de visión deseado.

Diseño y ergonomía

La apariencia de Ajax IndoorCam puede describirse como minimalista y funcional. El cuerpo de plástico blanco tiene un aspecto sencillo, sin detalles innecesarios, lo que permite que el dispositivo encaje armoniosamente en el interior de una casa u oficina. En general, el diseño está pensado para facilitar su uso, aunque los materiales del cuerpo no dan la impresión de ser de primera calidad.

El panel frontal contiene el objetivo, el sensor de movimiento, el micrófono y el indicador LED que señala el estado de la cámara. El panel trasero tiene un conector de alimentación y un botón para conectarla.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

La cámara es compacta y fácil de colocar en una estantería o montar en la pared. El mecanismo de giro/inclinación ofrece flexibilidad para ajustar el ángulo de visión, aunque el rango de giro dista mucho del de una cámara PTZ completa

Características y capacidades

El otoño pasado, los productos de Ajax Systems ya estaban en el revisión editorial. Ajax IndoorCam está equipada con un sensor de 4 megapíxeles con una resolución máxima de 2688×1520 píxeles. Esto proporciona una imagen clara y ayuda con el zoom digital.El ángulo de visión horizontal es de 110 grados, suficiente para cubrir una gran parte de la habitación, aunque pueden ser necesarias varias cámaras para espacios más grandes. El vídeo se graba en formato H.264, y la frecuencia de imagen es ajustable de 3 a 25 fotogramas por segundo, en función de sus necesidades de calidad y almacenamiento.

La cámara admite iluminación por infrarrojos con un alcance de hasta 8 metros, lo que proporciona visibilidad en la oscuridad. También dispone de una función de amplio rango dinámico (WDR) que ayuda a equilibrar las zonas claras y oscuras del encuadre. El dispositivo funciona con una fuente de alimentación de 12 voltios, pesa sólo 235 gramos y está pensado para uso exclusivo en interiores.

La IndoorCam cuenta con una amplia gama de funciones que la convierten en algo más que una simple cámara de emisión. Una de las características clave es la inteligencia artificial integrada que reconoce personas, animales y vehículos. Esto le permite filtrar los eventos, recibiendo notificaciones sólo sobre los momentos importantes, por ejemplo, cuando una persona aparece en el encuadre, y no cuando su corgi salta sobre la mesa. Los datos de la IA se procesan directamente en el dispositivo, lo que reduce la carga de la red y preserva la privacidad.

La cámara admite detección de movimiento con zonas de actividad personalizables. Puede especificar qué zonas del marco vigilar y ajustar la sensibilidad para evitar falsas alarmas. La función de zonas ocultas le permite enmascarar ciertas partes del marco para proteger su intimidad. La comunicación de audio bidireccional funciona gracias al micrófono y el altavoz integrados, aunque la calidad del sonido no siempre es perfecta debido a posibles interferencias.

El vídeo puede verse en tiempo real o archivarse a través de Ajax NVR (grabadora de vídeo local) o del servicio en la nube Ajax Cloud Storage con una suscripción. La función «Video Wall» de la app permite supervisar simultáneamente varias cámaras, lo que resulta práctico para una supervisión exhaustiva. También es posible crear escenarios en los que la cámara graba vídeos cortos en respuesta a alarmas de otros detectores Ajax.

Conexión y software Conectar la IndoorCam a la red es un proceso relativamente sencillo, pero requiere prestar atención a los detalles. La cámara funciona a través de Wi-Fi, y el alcance de comunicación de hasta 500 metros sin obstáculos supera a muchos competidores. Para disponer de un canal de comunicación de reserva, puede añadir el dispositivo al concentrador Ajax. Esto garantiza la transmisión de eventos a través de los protocolos Jeweller y Wings a una distancia de hasta 1700 metros. Esto resultará muy útil en caso de pérdida de Wi-Fi, aunque las retransmisiones en directo no están disponibles en este modo. La interfaz de la aplicación Ajax es intuitiva, aunque los principiantes pueden tardar un poco en familiarizarse con todas las opciones. Los ajustes de la cámara ofrecen amplias opciones de personalización: desde cambiar la resolución de vídeo (hasta 2688×1520 píxeles) y la frecuencia de imagen (de 3 a 25 fotogramas por segundo) hasta ajustar el brillo, el contraste y la saturación de la imagen. Los usuarios pueden configurar la sensibilidad de los sensores de movimiento, incluido el sensor PIR, y definir zonas de actividad para la vigilancia. También hay opciones para controlar el audio, como la sensibilidad del micrófono y el volumen del altavoz para la comunicación bidireccional. La aplicación también permite probar la intensidad de la señal Wi-Fi, Jeweller y Wings para encontrar el mejor lugar para instalar la cámara, lo que ayuda a evitar problemas de conectividad en el futuro.

La aplicación también admite actualizaciones de firmware, que aparecen en la pestaña «Dispositivos» con el icono correspondiente. Los administradores o usuarios con derechos PRO pueden iniciar la actualización siguiendo las instrucciones en pantalla.

Sin embargo, existen ciertas limitaciones. IndoorCam solo funciona con un «espacio» en el sistema Ajax, y para moverla a otro espacio, es necesario retirar manualmente el dispositivo del anterior. Además, el acceso completo a las grabaciones archivadas requiere una conexión a un NVR Ajax o una suscripción al servicio Ajax Cloud Storage

De lo contrario, los usuarios se verán limitados a la retransmisión en directo, lo que puede resultar incómodo para quienes deseen ver las grabaciones de los eventos. Además, hay que tener en cuenta que la calidad de la retransmisión y la capacidad de respuesta de la aplicación dependen de la estabilidad de la conexión a Internet, por lo que pueden producirse retrasos en zonas con una señal débil.

Experiencia del usuario

Hasta entonces, llevaba unos 10 años utilizando cámaras de vídeovigilancia más baratas de otras marcas y no necesitaba un concentrador aparte. En este contexto, me resulta extraño que el fabricante no haya añadido la posibilidad de grabar vídeo en una tarjeta de memoria en la propia cámara. De este modo, el fabricante te empuja suavemente a comprar un NVR o a pagar más por el almacenamiento en la nube.En mi opinión, la fuente de alimentación se beneficiaría de un cable más largo, ya que el suministrado nos limita a buscar el enchufe más cercano. Además, la pata carece de la función de imantación a una superficie metálica, lo que añadiría estabilidad adicional si no se piensa montar la cámara con los tornillos incluidos. En general, el consumo de energía de la cámara fue de hasta dos vatios.

En general, las pruebas de IndoorCam demostraron que la cámara cumple bien sus tareas principales. La calidad de imagen diurna es nítida, y la tecnología HDR ayuda realmente a evitar la sobreexposición o el oscurecimiento. Por la noche, la iluminación infrarroja proporciona visibilidad a la distancia declarada, aunque el detalle se reduce de forma natural. El reconocimiento de objetos funciona correctamente en la mayoría de los casos, aunque a veces la IA confunde los objetos si la iluminación es insuficiente.

La comunicación bidireccional puede ser útil para una comunicación rápida, por ejemplo, si la cámara está funcionando en la puerta principal. Sin embargo, los retrasos en la transmisión de audio y el ligero eco pueden resultar molestos. Las alertas de movimiento fueron rápidas, y la posibilidad de configurar zonas de actividad ayuda a evitar la captura de eventos irrelevantes. Sin embargo, sin una suscripción a un servicio en la nube o una conexión NVR, está limitado a la visualización en tiempo real, lo que resulta inconveniente para la supervisión a largo plazo.

Precio y competidores

En el momento de la revisión, el precio de Ajax IndoorCam es de alrededor de 8.499 UAH. Por este precio, se obtiene un dispositivo con funciones avanzadas de IA y la integración en el ecosistema Ajax, que puede ser una ventaja para aquellos que ya utilizan otros productos de la marca.

Sin embargo, el coste adicional de una suscripción de almacenamiento en la nube o la compra de un NVR puede hacer que el coste total sea menos atractivo. Por lo tanto, si el precio te parece demasiado elevado, puedes buscar opciones más sencillas.

Entre los competidores, cabe mencionar las cámaras Xiaomi Smart Camera C500, TP-Link Tapo C211 Dahua C4K-P que ofrecen prestaciones similares por un precio a menudo inferior. Por ejemplo, los modelos de Xiaomi tienen una calidad de vídeo y un almacenamiento en la nube comparables a precios más asequibles. IndoorCam gana en cuanto a alcance de comunicación y capacidad de trabajar con un hub, pero su dependencia de la energía y el ecosistema Ajax pueden ahuyentar a algunos usuarios.

8.4 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 8.5 Diseño armonioso y lacónico. Software 9 Flexible en los ajustes, aplicación intuitiva y funcional. Características 9 La IA integrada permite reconocer objetos, personas y animales. No es compatible con tarjetas de memoria. Precio 7.5 Caro en comparación con las soluciones de la competencia. Opciones 8 Kit estándar para la instalación y familiarización con las funciones del aparato.