Análisis del PC para juegos ASGARD: un gama media equilibrado con carácter nórdico

Si el héroe anterior de la revisión, ASGARD Hodr ,volando hacia el Valhalla en alas de una RTX 5080, el ASGARD A78X3D.32.S10.57.5813 tiene los pies en la tierra — es una plataforma equilibrada de presupuesto medio con Ryzen 7 7800X3D y RTX 5070, sin precios espaciales ni patetismo innecesario. En este análisis, veremos lo que puede hacer en la vida real — en juegos, tareas laborales y desafíos cotidianos. Alerta de spoiler: no todo es tan suave como la superficie de un fiordo.

Ventajas: un sólido gama media que puede hacer frente fácilmente a 1440p e incluso 4K, si no necesitas ultraajustes para todo; una plataforma moderna: AM5, Zen 5 con caché 3D, tarjeta gráfica GDDR7 y DLSS 4 — todo para jugar cómodamente; carcasa Minitower acuario compacta. Contras: El SSD de 1 TB se llena rápidamente con juegos modernos, tendrás que aumentar el almacenamiento; 12 GB no son suficientes para 4K; sin puerto USB Type-C; antena Wi-Fi sin soporte magnético; la licencia de Windows solo es válida durante 90 días.

Características técnicas de ASGARD

Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2 GHz Placa base Asus PRIME B650M-A WIFI II Tarjeta de vídeo Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12 GB GDDR7 Conducir Kingston SNV3S/1000G RAM G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 2×16 GB Vivienda 1stPlayer Mi2-A (Minitower) Refrigeración DeepCool LQ 240 mm Alimentación DeepCool PF750 (750W / 80 PLUS) Sistema operativo Evaluación de Windows 11 Enterprise LTSC (90 días)

Equipamiento y disposición ASGARD

El ASGARD viene en una simple caja de cartón de la caja 1stPlayer Mi2-A — nada del otro mundo, pero suficiente para un transporte seguro. Dentro hay un conjunto estándar: el propio ordenador, cable de alimentación, documentación, garantía, tornillos para las unidades y pequeños accesorios. El embalaje es básico, sin ataduras ni pegatinas de marca, pero con un marco de espuma.

La carcasa es compacta, de formato Minitower, de color negro y con un panel lateral transparente de cristal templado. En el interior, los cables están ordenados para una buena circulación del aire y estética visual.

La retroiluminación de los componentes se sincroniza mediante una utilidad propia de ASUS o un botón físico de la carcasa.

Panel frontal sin USB Type-C — solo hay dos USB: 3.0 y 2.0, una toma combinada de auriculares y micrófono, y los clásicos botones de encendido y reinicio.

La placa base microATX Asus PRIME B650M-A WIFI II cuenta con soporte PCIe 5.0 para una tarjeta de vídeo, USB 3.2 rápido, Wi-Fi 6 y Bluetooth. Los disipadores VRM proporcionan estabilidad energética, aunque el esquema no es emblemático. Hay dos ranuras de RAM libres y otra ranura M.2 — para futuras ampliaciones.

Lo único sorprendente de esta configuración es la antena Wi-Fi. Aunque capta la señal correctamente gracias al módulo ASUS Wi-Fi 6, parece una solución provisional: ligera, sin imán, y tambaleante con un ligero movimiento de la mano. En comparación, la antena Placa base MSI La antena de imán — nos pareció mucho más estable y cómoda para el uso diario.

La tarjeta gráfica Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB GDDR7 — es de última generación con DLSS 4 y codificación AV1. Ocupa dos ranuras y media y tiene un enorme refrigerador de tres ventiladores sin retroiluminación RGB. La tarjeta mantiene la temperatura entre 60-62°C incluso en juegos pesados.

RAM — un par de módulos G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 de 32 GB con disipadores y retroiluminación brillante. Funcionan en modo de doble canal, con soporte XMP 3.0 — de forma estable y sin trotes incluso durante las pruebas de estrés. El equilibrio perfecto para juegos y creatividad.

Kingston SNV3S/1000G — Unidad SSD NVMe de 1 TB con un ancho de banda de lectura de hasta 5000 MB/s, compatible con PCIe 4.0×4.

Pero la capacidad de 1 TB en 2025 ya se siente un poco limitada — puede ser suficiente para unos pocos juegos pesados, proyectos de trabajo y una biblioteca multimedia. La ampliación mediante una segunda ranura SSD o una unidad externa será probablemente una necesidad más que un capricho. La refrigeración corre a cargo de un refrigerador de agua DeepCool LQ de 240 mm con dos ventiladores de 120 mm. El sistema puede incluso con el Ryzen 7 7800X3D caliente sin hacer ruido. El propio cabezal del bloque de agua tiene una pantalla integrada que muestra no solo la temperatura de la CPU sino también otros parámetros del sistema en tiempo real — una cosita útil para los que les gusta tenerlo todo bajo control. La fuente de alimentación DeepCool PF750 750W tiene certificación 80 PLUS y un sistema de cables estándar (no modular). Tiene potencia suficiente para esta configuración e incluso para una actualización de la tarjeta de vídeo. Bajo carga, es estable, con ruido — dentro de límites aceptables.

El paquete es escaso, pero todos los componentes necesarios están en su lugar. El SO instalado — Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation durante 90 días. Es tiempo suficiente para empezar a utilizar el sistema de inmediato y actualizarlo posteriormente a cualquier otra licencia o versión.

Rendimiento de trabajo ASGARD

Punto de referencia Resultado Speedometer 3.1 36.3 WebXPRT 4 380 Google Octane 2.0 Plus 101245 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 873378 Geekbench Single 2639 Geekbench Multi 13136 Geekbench Open CL 175179 Geekbench Vulkan 171232 CPU-Z Single 645.2 CPU-Z Multi 7103.5 3DMARK Steel Nomad 5200 3DMARK Port Royal 14285 3DMARK Speed Way 5719 3DMARK Time Spy Extreme 9505 3DMARK CPU Profile (Max threads) 8079 Cinebench R23 Single 1178 Cinebench R23 Multi 17752 Blender CPU 4.4.0 263.21 Blender GPU 4.4.0 6200.96 Corona Benchmark 6 590 210 RAM read MB/s 59422 RAM write MB/s 81089 SSD read MB/s 6011.59 SSD write MB/s 5525.61

En las tareas cotidianas, ASGARD ofrece exactamente lo que se espera de una plataforma basada en Ryzen 7 7800X3D: arranque rapidísimo, multitarea fluida y sin «lag» incluso en escenarios exigentes.

Windows 11 se carga en menos de 10 segundos, sin problemas incluso con cientos de pestañas abiertas en el navegador, Discord, Spotify y varias aplicaciones ofimáticas en ejecución. En la prueba Speedometer 3.1, el sistema obtiene 36,3 puntos, y en WebXPRT 4 — 380, lo que está a la altura de los potentes PC modernos.

El SSD Kingston SNV3S/1000G con interfaz PCIe 4.0 ofrece 6011 MB/s de lectura y 5525 MB/s de escritura en CrystalDiskMark — ligeramente por encima de la media de la clase. En el uso real, el sistema carga rápidamente archivos grandes, descomprime archivos y no hace esperar a que se inicien las aplicaciones.

Los resultados de Geekbench OpenCL (175179) y Vulkan (171232) muestran que la parte gráfica del sistema no se queda atrás ni siquiera en las tareas de trabajo.

El procesador AMD Ryzen 7 7800X3D con 3D V-Cache no solo ofrece potencia de juego, sino también un gran rendimiento multihilo. En Cinebench R23, obtiene 1178 puntos en la prueba monohilo y 17.752 — en la prueba multinúcleo, superando a la mayoría de competidores del segmento de gama media.

En Geekbench 6 se confirman estos resultados: 2639 puntos en Single Core y 13.136 en Multi Core. En Blender 4.4.0, el renderizado en CPU tarda 263,2 segundos, y en GPU — 6201. El sistema se comporta perfectamente en Premiere Pro, Photoshop y DaVinci Resolve, sin lags ni congelaciones. Gracias a la refrigeración por agua DeepCool LQ de 240 mm, la temperatura de la CPU rara vez supera los 70 °C, incluso bajo carga.

La memoria RAM G.Skill Trident Z5 RGB (DDR5-6000, 32 GB) funciona de forma estable con el perfil EXPO activado. Con velocidades de lectura de hasta 59.422 MB/s y de escritura de —81.089 MB/s, hay espacio de sobra para los escenarios más exigentes, como After Effects o la edición 4K.

La placa base ASUS PRIME B650M-A WIFI II está equipada con Wi-Fi 6 y proporciona una señal estable incluso a través de dos paredes. Bluetooth 5.2 funciona a la perfección con auriculares, ratones еeclados y otros accesorios. No se encontraron problemas de conexión durante las pruebas. Casi.

En cuanto a los puertos — la carcasa 1stPlayer Mi2-A ofrece un conjunto modesto: dos USB 2.0, un USB 3.0, tomas de audio y un botón de encendido. No hay puerto USB-C, por lo que los propietarios de smartphones modernos y SSD externos tendrán que usar los conectores de la placa base o usar adaptadores.

Rendimiento de juego ASGARD

ASGARD puede manejar sin problemas juegos como League of Legends o Fortnite — estos proyectos no son demasiado exigentes con los recursos del sistema, por lo que pueden alcanzar cientos de fotogramas por segundo incluso con los ajustes al máximo.

Hemos probado las capacidades de juego de nuestra build de AMD Ryzen 7 7800X3D y RTX 5070 en dos resoluciones — Quad HD (1440p) y Ultra HD (4K). Y aunque la tarjeta de vídeo tiene 12 GB de GDDR7, demuestra un rendimiento bastante decente incluso en títulos modernos pesados, aunque a veces hay que hacer un poco de magia para evitar las limitaciones de memoria de vídeo.

En S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con Unreal Engine 5, el sistema ofrece una frecuencia estable de 63 fotogramas por segundo a 1440p sin DLSS. Activar la generación de fotogramas permite aumentar la frecuencia a más de cien fotogramas. En 4K, el rendimiento cae a más de 26 fps sin generación de fotogramas, pero DLSS y la reducción de la calidad de las texturas permiten volver a subir los fps a un nivel cómodo.

Avowed demuestra una estabilidad cómoda a 1440p — incluso en escenas dinámicas con muchas partículas y efectos, los fps no bajan de 80. En 4K, el juego es un poco más duro, pero con DLSS en modo Calidad y el generador de fotogramas activado, la jugabilidad es fluida y sin caídas notables.

DOOM: The Dark Ages — un buen punto de referencia para cualquier hardware. En 1440p a ajustes máximos, la RTX 5070 aguanta más de 67 frames, y con Frame Generation supera los 200. En 4K es más difícil: el motor requiere más memoria de vídeo de la disponible y no permite usar FG en ultratexturas. Sin embargo, tras cambiar a texturas menos pesadas, la generación de fotogramas se activa, y el juego vuelve a una agradable suavidad de unos 120-125 fps.

Un ejemplo de generación multitrama en resolución 2560×1440. Ajustes gráficos máximos, Calidad DLSS.

Tecnologías FPS No se genera personal 119 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 160 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 209 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 242

Un ejemplo de Generación Multi-Frame en resolución 3240×2160. Ajustes gráficos máximos, DLSS Ultra Performance.

Tecnologías FPS No se genera personal 125 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 164 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 205 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 242

Clair Obscur: Expedition 33 es visualmente impresionante, y el sistema puede soportar esta embestida artística. A 1440p, todo se ve impecable, y tras activar el antialiasing neural y la generación de fotogramas, los fps suben a tres dígitos. En 4K, empiezan las dificultades habituales, pero DLSS salva el día — y el juego sigue viéndose magnífico a la vez que mantiene la fluidez.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — es una vuelta a los clásicos, pero con una imagen moderna. A 1440p, todo funciona a la perfección, y a 4K — es un poco más difícil, pero con DLSS, el jugador conseguirá unos 60+ estables, incluso con las nuevas sombras e iluminación. La RTX 5070 puede manejar sin problemas el motor actualizado.

En la demostración técnica Half-Life 2 RTX Con el trazado de rayos, la carga aumenta. En 1440p, la tasa de imágenes por segundo es buena, pero en 4K, se puede ver cómo el motor exige todo a la vez. La tarjeta de vídeo aguanta bien, pero hay que activar DLSS para evitar congelaciones. Movimientos «gelatinosos» debido al bajo arranque «justo» fps en la embestida — 4x de generación de fotogramas no ayuda.

God of War Ragnarök tiene un aspecto cinematográfico. En 4K con los ajustes al máximo y DLAA, el juego muestra un framerate constante, y con Frame Generation incluso se acerca a los 125 fps. Este es uno de esos juegos en los que la RTX 5070 demuestra su valía en la clase 4K.

La tabla final de pruebas de juegos en resolución 1440p.



La tabla final de pruebas de juegos en resolución 2160p.

En general, RTX 5070 es una opción adecuada para jugar a 1440p con ajustes máximos y fps altos. En 4K, la situación es más complicada, pero con los ajustes adecuados de DLSS, Frame Generation y compromisos de texturas, la mayoría de juegos modernos funcionarán sin problemas.

Consumo de energía, calefacción, ruido ASGARD

A carga máxima en benchmarks y juegos modernos, el sistema consume hasta 420-450 W (la tarjeta de vídeo a cargas máximas «consume» unos 220-250 W, el procesador — unos 100-120 W).

Si utilizas el PC para trabajos de oficina, ver vídeos o navegar por Internet, el consumo baja a 120-140 W. En reposo sobre el escritorio, el sistema consume aproximadamente 50-70 vatios.

Ryzen 7 7800X3D con su 3D V-Cache tiene un rasgo característico: no es un fanático del sobrecalentamiento. Gracias al refrigerador de agua DeepCool LQ de 240 mm instalado, la temperatura en las pruebas de estrés más severas se mantiene dentro de los 75-79 °C, y durante los juegos — 60-65 °C estables. Además, los ventiladores no cambian a modo cohete cada vez que inicias Steam o abres YouTube en 4K.

La tarjeta gráfica Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — aguanta igual de bien. En los juegos, la temperatura se mantiene en torno a los 60-65 °C, lo que está absolutamente dentro del rango operativo para una GPU insignia de gama media. El diseño del disipador ASUS es silencioso — sin silbidos ni chirridos de alta frecuencia, que a veces se oyen incluso con auriculares.

En reposo, el sistema es prácticamente silencioso — ruido de ~28-30 dB, más o menos lo mismo que un portátil moderno en modo de espera. Si oyes algo, es la nevera o tu conciencia recordándote que no has terminado tu trabajo. Sólo por la noche, cuando todo a tu alrededor está en silencio, puedes oír un sutil zumbido cuando se actualiza la biblioteca de Steam.

En los juegos, los refrigeradores son más activos, pero el nivel de ruido no supera los 39-41 dB — lo suficientemente silencioso como para no molestar ni hacerte echar mano de los auriculares.

A pesar de su tamaño compacto, la funda 1stPlayer Mi2-A tiene muchos orificios de ventilación. Los filtros de polvo son fáciles de quitar y limpiar y no interfieren con el aire ni con el propietario, que ya dispone de un paño con un agente antiestático.

La fuente de alimentación DeepCool PF750 de 750 W (80 PLUS) funciona de forma estable, silenciosa y sin sobrecalentarse. No emite el zumbido de alta frecuencia de la bobina, que suele encontrarse en las fuentes de alimentación baratas, y no da motivos para el pánico ni siquiera bajo una carga del 100% de la CPU y la GPU.

Software ASGARD

ASGARD funciona con Windows 11 Enterprise LTSC. Sin embargo, hay una advertencia: la licencia solo es válida durante 90 días, así que o la renuevas o, como de costumbre, «va seguido de ya sabes qué».

Nada más sacarlo de la caja, el sistema sorprenderá gratamente a quienes no quieran rebuscar entre controladores y BIOS. El ASUS Driver Hub extrae de forma independiente los controladores necesarios para la placa base y el chipset, sin obligarte a navegar por sitios de la era de Windows XP.

Para los que les gusta tener el control — o simplemente sienten pánico a temperaturas superiores a 60°C — el sistema ya cuenta con OCCT. Un probador de estrés y centro de monitorización en toda regla: temperaturas, cargas, voltajes, ventiladores — todo en una ventana, sin necesidad de googlear «cómo ver la temperatura de una tarjeta de vídeo en AIDA64».

Armoury Crate es una utilidad estándar de ASUS. Es realmente útil: además del carrusel RGB (Aura Sync), permite crear perfiles de rendimiento, controlar la velocidad de los ventiladores, monitorizar el sistema e incluso actualizar la BIOS con un solo clic.

DeepCool tampoco se ha quedado fuera — su utilidad SRO pump and fan tweaker te permite retocar un poco el comportamiento de la refrigeración.

La protección antivirus Norton se puede instalar en ASGARD con un período de prueba de 60 días — esto es conveniente si desea probar el software antes de comprarlo o para proteger aún más el sistema en la etapa inicial.

Experiencia en el uso de ASGARD

Tras varias semanas de pruebas, ASGARD ha dejado la impresión de ser un sistema que no se quiere apagar. En el buen sentido. Todo funciona como el movimiento de un reloj escandinavo, si es que existe tal cosa.

En el uso diario, el sistema no da señales de fatiga. No se ralentiza la interfaz ni se congela el software de edición. Adobe Premiere, DaVinci Resolve — todo funciona sin problemas, incluso con renderizado 4K.

La experiencia de juego — agradable. La RTX 5070 en la versión Prime OC de Asus es casi como una 4070 Ti, solo que con mejor VRAM y una arquitectura más nueva. A 1440p, la mayoría de juegos se ejecutan con los ajustes al máximo y con DLSS o Frame Generation activados.

Durante todo el tiempo que el autor de estas líneas estuvo usándola, no hubo ni un solo BSOD o congelación. Armoury Crate convive pacíficamente con las utilidades OCCT y DeepCool.

Desventaja condicional — la carcasa 1stPlayer Mi2-A, aunque tiene buena ventilación, no tiene mucho espacio para ampliaciones. Por ejemplo, instalar un segundo disco duro o una enorme tarjeta gráfica de más de 330 mm de longitud puede ser más difícil de lo que parece.

Los ventiladores funcionan sin problemas, las temperaturas están dentro de los límites normales y la carcasa no se convierte en una turbina de SpaceX. Por la noche, ASGARD puede dejarse encendido — lo máximo que oirás es un suave crujido, como la página de un libro. Una página de papel. No un PDF.

En definitiva, ASGARD le deja con la sensación de un PC completo, equilibrado y muy agradable de usar que no sólo parece moderno, sino que también se comporta en consecuencia.

No intenta ser perfecto, parece una clase media para la gente que quiere obtener un rendimiento adecuado por un dinero razonable, pero sin la ilusión de la máxima calidad o el silencio absoluto.

Precio y competidores de ASGARD

ASGARD a un precio de 79.799 UAH parece un serio competidor en el segmento de los PC para juegos de alto rendimiento, pero hay varios competidores dignos, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles.

HEXO Gaming RTX5070 Pro cuesta algo menos — 77.799 UAH — y está equipado con un procesador AMD Ryzen 7 7700. La tarjeta gráfica aquí es la misma que en el ASGARD, lo que lo convierte en una alternativa interesante a un precio ligeramente inferior.

EVOLVE GamePart Gold 4B con Intel Core i5-14600KF y RTX 5070 cuesta 83.999 UAH, un poco más caro que el ASGARD. El procesador de Intel impresiona por su número de núcleos y su alta frecuencia, pero hay que tener en cuenta las ventajas de AMD en algunos juegos y el equilibrio general del sistema.

EVOLVE GamePart Gold B — Modelo de gama alta por 87.799 UAH con AMD Ryzen 7 7700 y 16 GB de Radeon RX 9070 XT — el competidor más potente de esta lista. Es notablemente más caro, pero ofrece una tarjeta de vídeo con más memoria de vídeo. Para los jugadores que busquen el máximo rendimiento sin concesiones, es una buena opción, aunque ASGARD mantiene una buena relación calidad-precio.

8 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 8 Cuerpo compacto con buena ventilación, aspecto moderno. Calidad de montaje, materiales 8 Buena calidad de construcción, chasis sólido, componentes de alta calidad. Pero no todos. Rendimiento laboral 8 Potente 7800X3D para renderizar, codificar, renderizar y multitarea. Rendimiento en juegos 8 La RTX 5070 — es estupenda para 1440p, y con la Generación de Fotogramas, incluso 4K es posible. Energía, Ruido 8 El sistema es silencioso bajo carga, el consumo está dentro de los límites normales. Precio 8 El Ryzen 7 7800X3D y la RTX 5070 se llevan por sí solos la mayor parte del precio. Sin embargo, me habría gustado ver un conjunto algo más generoso — más puertos, 2 TB de almacenamiento, o al menos una antena Wi-Fi en toda regla.