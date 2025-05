Análisis del portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6): sin miedo a revelar la NVIDIA RTX 4060

Durante muchos años, los usuarios han intentado combinar dos ideas: portabilidad y productividad. Normalmente, esto significa comprar un PC de sobremesa y un portátil ligero. Algunos fabricantes intentan combinar estas ideas en una sola, pero siempre hay compromisos. Hoy, analizamos un portátil de la marca Acer que hace frente a esto con bastante éxito — el Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) con procesador AMD Ryzen 7 8845HS y NVIDIA Geforce RTX 4060 (TGP 110W).

Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) 69999 грн.

Especificaciones de Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Pantalla 14,5″, WQXGA (2560×1600), IPS, 100% sRGB, 72% DCI-P3,120 Hz, mate, NVIDIA G-SYNC Procesador AMD Ryzen 7 8845HS (8 núcleos / 16 hilos, 3,8 / 5,1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3) RAM 32 GB LPDDR5x-6400 (soldados) Conducir 1 TB SSD M.2 2280, PCIe 4.0 Tarjeta de vídeo AMD Radeon 780M, NVIDIA Geforce RTX 4060 8 GB (TGP 110 W) Interfaces inalámbricas Wi-Fi 6E, 802.11ax, BT5.3 Interfaces por cable 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 4)

1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60 Hz

1 conector de audio combinado de 3,5 mm

1 microSD Alimentación 230 W Batería 73 W*h, 4 células Peso 2,02 kg Dimensiones 324,12 x 255,9 x 22,84 mm

Integridad y embalaje

El Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) se presenta en una elegante caja negra con logotipos de la marca a juego. Dentro está dividida en dos partes, donde en la más grande encontramos el héroe del análisis en una carcasa de tela, y en la otra — una gran fuente de alimentación para nada menos que 230 W y un cable de alimentación. La longitud total de los cables es de más de 3,5 metros, lo que debería ser suficiente en la mayoría de las situaciones para conectarse a una toma de corriente.

Diseño, ergonomía y materiales

Acer ha posicionado la serie Nitro como un portátil de juegos asequible si los usuarios no pueden permitirse por alguna razón la serie Predator, más antigua y potente. El exterior del Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) tiene un aspecto elegante. Las esquinas biseladas, el color negro mate con un toque de naranja no convierten al portátil en un estilo totalmente gaming o «plano» business. Lo único que delata la orientación gaming es la parte trasera adicional detrás de la pantalla, que es un «hueco» adicional para la extracción de aire caliente del interior del dispositivo, lo que mejora la circulación y refrigeración de los componentes internos.

En la parte posterior del monitor se encuentra el logotipo de Nitro, que brilla ligeramente con la luz. También se encuentra debajo de la pantalla del portátil, encima de la unidad del teclado. En la parte trasera hay orificios simétricos (dos ventiladores dentro de la carcasa) para la entrada de aire para la posterior evacuación de corrientes ya calientes hacia otros lados. A saber, en los lados, en la parte posterior de la caja y por encima de la unidad de teclado. El nombre comercial del sistema de refrigeración es Vortex Flow. Hablaremos de las ventajas de este sistema en la sección correspondiente.

Gracias a su diseño austero, el portátil parece monolítico, aunque esté hecho de plástico. No tengo quejas sobre la parte superior de la pantalla: nada cruje, pasa la prueba «MacBook». Pero tengo dudas sobre la calidad del touchpad, que se dobla un poco en la parte superior.

Como la entrada de aire es por la parte inferior de la carcasa, hay que tener mucho cuidado al usarlo en la cama o sobre una superficie de tela. De cara al futuro, el portátil desconecta los refrigeradores incluso en modo Turbo si el sistema no está cargado o la carga es bastante ligera. Para jugar, generalmente es mejor tener un soporte que eleve el Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) por encima de la superficie de la mesa para una mejor entrada de aire.

La parte inferior contiene información sobre el portátil, un holograma de Windows, dos altavoces, patas de goma y orificios por los que entra aire al sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración consta de dos ventiladores, por lo que hay que tener cuidado de no tapar ambos orificios.

El ángulo máximo de apertura es de 130 grados. Esto debería ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones. La pantalla no es sensible al tacto, por lo que no es necesario pulsar y tener un ángulo de apertura mayor.

Las dimensiones del portátil son 324,12 x 255,9 x 22,84 mm. El portátil pesa 2,02 kg. Naturalmente, el Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) será más grande que sus homólogos de negocios, ya que requiere una refrigeración mejor y más pesada para los potentes componentes internos de esta clase de dispositivo. No debería haber problemas con el transporte. Eso sí, no te olvides de la fuente de alimentación, que es bastante grande y pesada.

Interfaces por cable e inalámbricas En el lateral izquierdo de la carcasa del Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) se encuentran: un enchufe redondo para cargar el dispositivo, una toma de auriculares de 3,5 mm, un USB Type-A 3.2 Gen 2 y un USB Type-C 3.2, indicadores de encendido y batería. En el lado derecho, hay un único lector de tarjetas MicroSD, un USB Type-A 3.2 Gen 1 normal con modo Always-On, un USB Type-C 3.2 y una salida de vídeo HDMI 2.1. Ambos USB Type-C admiten la carga del dispositivo, PowerDelivery 3.0 y DisplayPort 1.4. Hay rejillas de refrigeración a ambos lados para expulsar el aire caliente del portátil. Así que ten cuidado de conectar el enchufe de carga en el lado izquierdo del dispositivo para que las corrientes no calienten el cable innecesariamente. Es mejor comprar un soporte adicional para el portátil: el cable no se calentará y será más fácil para el sistema de refrigeración extraer aire para enfriarlo.

En cuanto a interfaces inalámbricas, el Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) ofrece WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3. Mientras se cargaban todas las aplicaciones de prueba, no se detectaron problemas con la conexión inalámbrica a Internet. Para probar Bluetooth 5.3, conecté un par de auriculares TWS. No hubo problemas de alcance ni de sonido.

Cámara y sonido

Encima del monitor hay una webcam integrada de 2 megapíxeles con una resolución de 1920×1080 píxeles (FullHD) y un indicador de diodo. Me gustaría poder decir algo al respecto, pero nunca conseguí hacerla funcionar. Quizá sea una característica de la copia de prueba. Debería ser adecuada para videoconferencias, pero definitivamente no para streaming o cualquier otra cosa.

El fabricante ha colocado altavoces de 2W en el portátil. Están situados en el panel inferior en los laterales. Para ser honesto, el sistema de sonido es bastante silencioso — sólo 80 decibelios a volumen máximo. Incluso el soporte para DTX X: Ultra Audio no ayuda a la situación. Este nivel de volumen máximo debería ser suficiente para ver películas y jugar a juegos no deportivos.

Teclado y trackpad

El teclado tiene botones grandes con una pulsación bastante cómoda y silenciosa. Las flechas son grandes y no están emparejadas. Por supuesto, llevará algún tiempo aprender a utilizar el nuevo teclado. Como se puede ver en las fotos, no hay idioma ucraniano en la distribución del teclado. Esta es una característica de la copia de prueba.

La retroiluminación del teclado viene en cinco niveles de brillo. En los ajustes de la aplicación Acer Nitrosence, puede configurar diferentes modos (por ejemplo, cascada) o incluso resaltar zonas individuales para el color deseado. Todo es muy personalizable. Para encender o apagar la retroiluminación, pulsa F11 o F12.

En el lado derecho del teclado, hay cuatro teclas de función adicionales: tres teclas para controlar la música y una emparejada con un indicador de encendido/apagado del micrófono y una tecla para llamar a la app Acer Nitrosence. Encima de ellas está el botón de encendido del portátil. Al principio, te acostumbrarás a no pulsarlas.

En la parte superior izquierda hay una tecla para cambiar los modos de consumo de energía del portátil con su indicación correspondiente. Como puedes ver, hay seis tipos de modos de funcionamiento. Sin embargo, te hablaré más de ellos en la sección «Rendimiento»:

Verde — Silencioso (con batería)

Naranja — Equilibrado (con batería o fuente de alimentación)

Blanco — Silencioso (con fuente de alimentación)

Rojo — Rendimiento (disponible sólo con PSU);

Púrpura — Turbo (disponible sólo con PSU).

En lugar del Ctrl derecho, hay una nueva tecla de función para lanzar el asistente de IA Copilot. No estoy seguro de si valía la pena separar esta funcionalidad en una tecla independiente, pero estas son las tendencias generales.

El portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) tiene un touchpad bastante grande. Le doy una puntuación por encima de la media, pero me gustaría una mejor respuesta táctil.

Pantalla Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

El Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) está equipado con una pantalla IPS mate de 14,5 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Su relación de aspecto es 16:10 y la densidad de píxeles es de 216 PPI. Por tanto, no verás píxeles individuales y la imagen será nítida.

La frecuencia máxima es de 120 Hz y el tiempo de respuesta es — 8 ms. Esto también es un buen indicador, que permite lograr una gran fluidez en la interfaz de usuario del sistema operativo y es adecuado para juegos.

Acer promete una gama de colores sRGB del 100%, con una cobertura de la gama de colores DCI-P3 del 72%. Esto debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, NVIDIA G-Sync — una función que elimina la congelación y las sacudidas de la imagen es especialmente para los jugadores. Está activada por defecto en CS2.

Software propietario

El portátil de pruebas Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) viene con Windows 11 Pro instalado. Por tanto, el fabricante ha preinstalado todos los controladores iniciales necesarios y las aplicaciones propietarias: Acer QuickPanel, Acer PurifiedView, Acer Purified Voice Console y Acer Nitrosence. Los tres primeros programas son necesarios para controlar la cámara frontal y el sonido de los altavoces. El último de la lista es el más interesante de todos.

La aplicación Acer Nitrosence se inicia mediante una tecla independiente en el bloque derecho del teclado. La interfaz de usuario es más bien «gamer», resaltada por tonos oscuros y anaranjados. El programa permite ajustar la retroiluminación del teclado, seleccionar y configurar los modos de consumo de energía, controlar las temperaturas de la CPU y la GPU y ajustar la velocidad de los refrigeradores.

Fue en la aplicación donde nos enteramos de los distintos modos de alimentación de la batería (pila) y del enchufe (fuente de alimentación). Este punto puede resultar confuso al principio de utilizar el dispositivo. Cada uno de estos modos es además configurable. Como se mencionó anteriormente, una tecla separada en la parte superior izquierda de la carcasa, por encima de la unidad de teclado, se utiliza para cambiar rápidamente entre estos modos.

Acer Nitrosense permite ejecutar un diagnóstico completo del portátil, que puede ser necesario comprobar rápidamente al comprarlo, y optimizar el rendimiento de la batería limitando la carga máxima al 80% de la capacidad máxima. Existe un ajuste independiente para utilizar el USB cuando el portátil está apagado.

Rendimiento y pruebas de Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

El portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) está equipado con un procesador AMD Ryzen 7 8845HS. Destaca por su buena gráfica integrada AMD Radeon 780M (RDNA3; 12 núcleos; 2700 MHz) y su alto rendimiento gracias a su arquitectura: 8 núcleos / 16 hilos con una frecuencia máxima de 5,1 GHz. El TDP base es de 45 W. Los tamaños de caché L2 y L3 son de 8 MB y 16 MB respectivamente.

El sistema de refrigeración consta de dos ventiladores y dos gruesos tubos de calor de cobre que comparten la CPU y la GPU. Para mejorar la conductividad térmica, se utiliza el llamado «metal líquido». Por desgracia, 32 GB de RAM LPDDR5x-6400 están soldados en la placa base. No se puede añadir más memoria.

El portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) sólo tiene una ranura M.2 de tamaño 2280 con soporte PCIe 4.0 x 4. Se trata de un SSD estándar, por lo que rindió bien en la prueba CrystalDiskMark incluso cuando estaba lleno al 75%.

En el test Cinebench 2024, el portátil mostró buenos resultados en modo Turbo: CPU (un hilo) = 102 puntos, CPU (multihilo) = 944 puntos, y GPU (NVIDIA RTX 4060) = 10851 puntos.

El fabricante afirma que la tarjeta gráfica discreta NVIDIA RTX 4060 tiene una TGP (potencia gráfica total) de unos 110 vatios. Este parámetro debería suponer una gran ventaja frente a posibles competidores. Por lo tanto, es necesario comprobarlo. Vamos a ejecutar pruebas de estrés en AIDA64 para el procesador y Furmark según la tarjeta de vídeo en función del modo de funcionamiento. En primer lugar, aquí está una tabla de pruebas de componentes individuales. Como puedes ver por ti mismo, el Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) realmente alcanza las características declaradas por el fabricante.

Modos Sólo procesador (AIDA64) Sólo tarjetas gráficas NVIDIA (Furmark) Т (batería, indicador luminoso verde) 30-32 W 30-32 W Equilibrado (pila, indicador de color naranja) 30-32 W 30-32 W Silencioso (PSU, color del indicador blanco) 50 W 65 W Equilibrado (PSU, indicador de color naranja) 68 W 75 W Rendimiento (PSU, color del indicador rojo 75 W 90 W Turbo (PSU, color del indicador morado) 75 W 113 W

Ahora tenemos que comprobar el uso de la CPU y la tarjeta de vídeo en ambos programas al mismo tiempo. Aquí nos encontramos con una situación bastante extraña: en el modo silencioso (PSU), el valor TDP para ambos componentes salta «constantemente. Parece que el portátil no sabe exactamente a quién debe asignar más potencia: al procesador o a la tarjeta de vídeo. En modo Turbo, el portátil prefiere la tarjeta gráfica al procesador.

Modos Procesador (AIDA64) Tarjeta gráfica NVIDIA (Furmark) Silencio (batería, indicador luminoso verde) 25 W 20 W Equilibrado (AKB, color naranja del indicador) 25 W 20 W Silencioso (PSU, color del indicador blanco) hasta 44 W hasta 60 W Equilibrado (PSU, indicador de color naranja) hasta 19 W 70 W Rendimiento (PSU, color del indicador rojo 17-24 W 87 – 90 W Turbo (PSU, color del indicador morado) 17-40 W 110 W

Otro punto interesante queda claro en estas dos tablas — tanto el modo Silencioso como el Equilibrado de la batería empiezan a comportarse exactamente igual cuando aparece la carga. Esto puede tener un impacto negativo en la eficiencia energética global cuando se opera con energía de la batería.

Para probar los datos anteriores en juegos, utilicemos el juego Black Myth: Wukong. Apliquemos la configuración recomendada del juego con Motion Blur desactivado. El consumo de energía casi se corresponde con los valores de las pruebas de estrés, salvo que en modo Turbo se quedó un poco por debajo de los 110 W conservados.

Modos Procesador Tarjeta gráfica NVIDIA Silencioso (batería, indicador luminoso verde) 15 W 24-32 W Equilibrado (pila, indicador de color naranja) 15 W 24-32 W Silencioso (PSU, color del indicador blanco) 10 W 64 W Equilibrado (PSU, indicador de color naranja) 13 W 73 W Rendimiento (PSU, color del indicador rojo 18 W 86 W Turbo (PSU, color del indicador morado) 30 W 107 W

¿Y el rendimiento en sí? Es bastante alto incluso con un alto rendimiento gráfico y un bajo TDP.

Modos Sin FG FG Silencioso (batería, indicador luminoso verde) 30 FPS 59 FPS Equilibrado (pila, indicador de color naranja) 30 FPS 59 FPS Silencioso (PSU, color del indicador blanco) 61 FPS 80 FPS Equilibrado (PSU, indicador de color naranja) 68 FPS 86 FPS Rendimiento (PSU, color del indicador rojo 72 FPS 96 FPS Turbo (PSU, color del indicador morado) 76 FPS 100 FPS

Sin embargo, no es necesario activar Ray Tracing (RT), pero la NVIDIA RTX 4060 es una solución básica, por lo que tendrás que activar Frame Generation (FG) para jugar con normalidad.

Turbo, RT Bajo, FG 67 FPS Turbo, RT Medio, FG 65 FPS Turbo, RT Alto, FG 55 FPS

Para más pruebas de juego, usaremos el modo Turbo e intentaremos alcanzar los 120 FPS para conseguir una jugabilidad fluida gracias a la pantalla de 120 Hz. Por último, terminemos con Black Myth: Wukong y veamos la clara verdad para todos los juegos futuros: para lograr 120 FPS, hay que activar el generador de fotogramas.

Modos FG está apagado FG está encendido FullHD (DLSS 45%) 93 FPS 119 FPS 2K (DLSS 45%) 76 FPS 100 FPS FullHD (sin DLSS, DLAA 100%) 58 FPS 78 FPS 2K (sin DLSS, DLAA 100%) 39 FPS 61 FPS Para 120 FPS: 2K, DLSS 45%, Gráficos bajos х 138 FPS

El portátil muestra buenos resultados en Cyberpunk 2077. Con una resolución nativa de 2560 x 1600 y ajustes medios, puedes conseguir 120 fps estables con DLSS 3 y Frame Generator.

Modos FG está apagado FG está encendido FullHD (DLSS Quality) 91 FPS 136 FPS 2K (DLSS Quality) 53 FPS 86 FPS FullHD 73 FPS 117 FPS 2К 42 FPS 69 FPS Para 120 FPS: 2K, calidad DLSS, gráficos personalizados x 134 FPS



Silent Hill 2 Remake es un juego bastante pesado. Para obtener 120 fps estables, tienes que bajar la configuración al mínimo, activar DLSS Ultra Performance y el generador de fotogramas. Si estás contento con 50-60 fps, siéntete libre de poner los ajustes en Alto con DLSS Calidad.

Modos FG está apagado FG está encendido FullHD (DLSS Quality) 64 FPS 99 FPS 2K (DLSS Quality) 50 FPS 69 FPS FullHD 52 FPS 63 FPS 2К 39 FPS 49 FPS Para 120 FPS: 2K, DLSS Ultra Performance, Gráficos bajos х 130 FPS

Parece que Forza Motorsport tiene un cierto límite de velocidad de fotogramas. No hay ningún generador incorporado en el juego. Por lo tanto, será muy difícil conseguir al menos un fotograma después de 100 FPS. Sin embargo, incluso con los ajustes más bajos, conseguimos 121 FPS. Pero los gráficos son tan «terribles» y es más deseable conseguir 100 FPS con una buena imagen.

Modos FG está apagado FullHD (DLSS Quality) 110 FPS 2K (DLSS Quality) 105 FPS FullHD 105 FPS 2К 87 FPS Para 120 FPS: Gráficos muy bajos 121 FPS

Otro juego con FPS limitados es Tekken 8. El máximo de FPS en este juego es de 60. El límite está relacionado principalmente con las animaciones de los personajes. Para alcanzar este valor, puedes establecer la configuración en Ultra con Calidad DLSS.

En SS2 con gráficos 2K al máximo, puedes conseguir 115 FPS. Y si activas la configuración eSports, obtienes 150 FPS en 2K. En Marvel: Rivals puedes obtener 120 FPS, pero no será estable. El motivo serán las congelaciones y los staters de las skins aliadas o enemigas, ya que se cargarán y mostrarán en el juego por primera vez.

Duración de la batería, temperaturas y ruido

El portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) tiene una batería de 76 Wh. La batería parece buena sobre el papel. Pero la duración de la batería no es impresionante. Con Wi-Fi, Bluetooth, brillo de pantalla al 75% y en modo silencioso, el portátil durará más de 4 horas. Evidentemente, esto no será suficiente para una jornada laboral completa (8 horas), por lo que tendrás que llevarte un cargador bastante grande y pesado (789 gramos). Si vas a jugar con la batería integrada, tendrás unos 1:30 minutos de tiempo de reproducción. Por supuesto, depende del juego que elijas.

Durante las pruebas de estrés, comprobamos que la temperatura máxima del procesador AMD Ryzen 7 8845HS en AIDA64 era de 90 grados con un paquete térmico de 75 W, mientras que la tarjeta de vídeo NVIDIA RTX 4060 con un TGP de 113 W: valor medio de unos 77 grados, Hotspot — 89 grados. El sistema de refrigeración Vortex Flow puede soportar componentes tan calientes.

El ruido es bastante interesante. Me gusta el hecho de que en modo silencioso el portátil apaga automáticamente los ventiladores y los enciende cuando es realmente necesario. Normalmente, durante unos 5 segundos como máximo. Incluso en modo Turbo, no se encienden sin carga. El ruido más bajo se produce en el modo Silencioso/Equilibrado (hasta 40 decibelios), mientras que el ruido más alto está en el modo Turbo (60 decibelios). Hay que tener en cuenta que en modo Turbo, con el juego encendido, los altavoces son casi inaudibles. También es incómodo estar sentado mucho tiempo con este nivel de ruido.

Experiencia de uso

Érase una vez un pequeño portátil de 11 pulgadas que me impresionó en primer lugar por su diseño austero y moderno. Y sólo después por su rendimiento bastante bueno para un factor de forma semejante. Incluso completé las últimas misiones de la campaña de Battlefield 3 en él.

El Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) me ha recordado mucho a él con muchos defectos corregidos. ¿Diseño estricto por fuera? Sí, lo es. Se convierte en un portátil gaming tras «ponerle una capa» — la tecla Power. Peso. Los mismos 2 kilos que su predecesor.

Sólo que el hardware «hardware» interior ha mejorado notablemente desde entonces, hasta el punto de poder jugar a juegos AAA modernos con ajustes altos en FullHD o con ajustes medios en 2K. Pero no olvidemos que estamos ante una RTX 4060 móvil de 8GB. Tenerla en una carcasa tan móvil sin restricciones merece la pena. Si coges un TGP más pequeño, entonces no tiene sentido comprar una RTX 4060 en un portátil en absoluto cuando se convierte en una RTX 4050.

En general, utilicé el modo Silencio, porque este modo justifica plenamente su nombre — silencio completo, que fue interrumpido por un ruido agudo de los ventiladores durante unos 2-5 segundos. Me gustaría que su «estallido» menos evidente para el usuario. Personalmente, no me molestó, pero es bastante extraño de escuchar.

Qué se puede hacer para que sea aún mejor? Esta es una pregunta difícil. El rendimiento es claramente suficiente para más de un año. ¿Es la batería? Por supuesto que sí, pero para ello hay que olvidarse de usar una tarjeta gráfica discreta en el interior. Y yo no quiero hacer eso. Estoy seguro de que se puede aumentar la duración de la batería, sólo hay que configurar mejor el modo Silencio (batería) y reducir el consumo de energía a un máximo de 10-15 vatios. Esto debería dar otras 1-1,5 horas de duración de la batería.

En una nota menor, me gustaría tener un botón de encendido independiente. Una vez todavía no podía entender por qué el portátil no respondía durante mucho tiempo. Resultó que confundí la tecla de encendido con una tecla separada para cambiar los modos de consumo de energía.

Sólo hay dos cosas que me molestan de la experiencia. La primera es si el conector redondo se mantendrá firme en la ranura de carga. Personalmente vi un ejemplo con otro portátil de la compañía en el que el conector simplemente no se quedaba dentro. Debido a esto, cualquier ligero movimiento del portátil o del cable conectado a él interrumpía la carga de la batería. Espero que este modelo no tenga esos problemas.

La segunda cosa que me preocupa es el uso de metal líquido en el sistema de refrigeración. Por un lado, esta interfaz térmica cumple bien su función principal. Por otro lado, no es fiable a largo plazo. ¿Por qué? Puede haber casos de «corrosión de» parte de la parte de níquel del sistema de refrigeración. Y con el cobre, «no es amigo de» en absoluto. Lo más probable es que, tras unos años de funcionamiento, tengas que cambiar el metal líquido por una pasta térmica normal.

Precio y competidores

El precio del portátil Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) es de 69999 UAH. A diferencia del dispositivo de prueba, no se obtiene Windows 11 Pro por este precio. Es un precio bastante asequible comparado con los siguientes competidores, que no pueden usar la tarjeta gráfica discreta integrada en todo su potencial.

El portátil Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 ofrece un procesador Intel Core Ultra 9 185H, una pantalla OLED con una resolución de 2880×1800. La tarjeta de vídeo NVIDIA RTX 4060 tiene un TGP recortado (60 W) frente a la completa de nuestro héroe de análisis (110 W), aunque tiene un peso inferior (1,59 kg frente a 2,02 kg). Para ello, hay que renunciar a 79999 UAH.

No hace mucho en revisión era un portátil Acer Nitro V (14 ANV14-61) con NVIDIA RTX 4050 en blanco. Sí, esta tarjeta de vídeo es más débil, pero las dimensiones generales y el peso (1,7 kg; -300 gramos) son menores, lo que aumenta la movilidad del usuario. La batería es de 57 Wh. El precio de esta solución es de UAH 58499.

Si desea tener las dimensiones de un modelo normal de 14 pulgadas, el HP Omen 14 FB00020UA (UAH 89755): procesador Intel Core Ultra 9 185H, pantalla OLED con una resolución de 2880×1800. Sin embargo, la fuente de alimentación de 140 W incluida da a entender que no se revelará el potencial de la NVIDIA RTX 4060 o, especialmente, la RTX 4070 para portátiles.

8.5 /10 Calificación ITC.ua