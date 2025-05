Análisis del ratón inalámbrico HATOR Quasar 3 Ultra 8K: ¿características de buque insignia sin pagar de más?

El HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless es un ambicioso intento de llegar al Olimpo de los juegos, donde Logitech y Razer han reinado durante mucho tiempo. La frecuencia de sondeo de 8.000 Hz, el sensor PixArt PAW3950 de gama alta y el peso de 65 g parecen impresionantes sobre el papel, pero la verdadera pregunta es si este ratón tiene agallas para competir con los favoritos establecidos. En nuestro análisis, averiguaremos si es un verdadero competidor o sólo una alternativa económica con grandes ambiciones.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless 4 199 грн. Ventajas: alta frecuencia de sondeo de 8000 Hz (con cable e inalámbrico de 2,4 GHz) — velocidad máxima para eSports; sensor insignia PixArt PAW3950; ergonomía cuidada con diseño simétrico, agarre cómodo para diferentes estilos. Comprar en Elmir Contras: el precio de gama alta no gustará a todo el mundo; la duración de la batería es modesta; el Bluetooth tiene una frecuencia de sondeo baja (125 Hz); los botones laterales están situados sólo a la izquierda — puede resultar incómodo para zurdos Comprar en Elmir 8 /10 Calificación

Especificaciones técnicas de Hator Quasar 3 Ultra 8K inalámbrico

Tipo de conexión Radio / Bluetooth / Сableado Ciclo de vida 100 millones de clics Sensor PixArt 3950 Resolución 400 – 30,000 DPI Aceleración máxima 50 G Velocidad máxima 750 IPS Frecuencia máxima de sondeo del Dongle 8000 Hz Frecuencia máxima de sondeo USB 8000 Hz Frecuencia máxima de ping Bluetooth 125 Hz Duración de la batería hasta 52 horas (con retroiluminación); hasta 74 horas (sin retroiluminación) Capacidad de la batería 500 mA*h Material de las piernas Teflón (PTFE) Botones programables Si Memoria integrada Si Iluminación de la carcasa Si Cable Extraíble, 1,8 m Dimensiones 128 × 67 × 40 mm Peso 65 gramos

Embalaje y contenido de Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

El ratón se presenta en una caja densa con la característica marca brillante de Hator. La paleta de colores amarillo y negro nos recuerda inmediatamente que se trata de una marca de juegos.

En la parte frontal hay una gran imagen del propio ratón, con notas sobre la compatibilidad con 8K Polling Rate, conexión Tri-Mode, etc. La parte trasera contiene especificaciones, un código QR para una utilidad patentada y una infografía que muestra las principales características del modelo.

En el interior, todo está bien pensado: el ratón está encerrado de forma segura en un compartimento de cartón, y junto a él hay un cable con un trenzado de malla similar a Razer Speedflex o Logitech Paracord.

También se incluye un adaptador de USB-C a USB-A para conectar un dongle. Esto es importante para los jugadores que quieren minimizar el impacto de las interferencias externas — el cable alargador te da flexibilidad a la hora de colocar el dongle.

Hay dos patas de teflón adicionales, que vendrán muy bien para aquellos que estén acostumbrados a superficies duras o a un uso intensivo. Las pegatinas con el logotipo de Hator — son un bonito extra opcional, del que suelen carecer incluso los modelos de gama alta de la competencia.

Manual de instrucciones multilingüe con una guía rápida de DPI, conexión y configuración — incluido un código QR para el software.

El paquete es lo más completo posible — no se olvidaron ni el cable ni las piezas de repuesto.

Mis impresiones sobre la caja son extremadamente positivas. Todo parece bien pensado y de alta calidad, sin ningún «caos chino de marca» en el diseño o la impresión. Sólo la caja en sí es sencilla, quizá ecológica.

Gracias al pequeño tamaño de la caja y al denso embalaje, el aparato puede transportarse cómodamente sin temor a que sufra daños.

Diseño y ergonomía del Hator Quasar 3 Ultra 8K inalámbrico

El Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless tiene un estilo que combina futurismo y sobriedad. Su forma es un referente de diseño simétrico para diestros y zurdos (aunque los botones laterales siguen estando a la izquierda), con curvas suaves que se adaptan perfectamente a la mano.

El cuerpo del ratón es de plástico mate, por lo que no acumula huellas dactilares y se siente bien bajo los dedos. La versión en negro resulta especialmente agradable estéticamente, pero la versión en blanco, que hemos analizado, añadirá un aspecto «escandinavo» limpio a tu configuración.

A la izquierda, casi junto a las teclas principales, hay dos botones adicionales — están desplazados más cerca del pulgar para facilitar el acceso. Aquí también se puede ver la inscripción de la característica asesina del modelo — 8K. El lado derecho del ratón está completamente libre — no hay elementos ni botones allí.

Hay un puerto USB Type-C perfectamente integrado en el panel frontal, justo debajo de los botones principales. Encima, entre los botones y la rueda, hay un indicador de batería.

La parte trasera del ratón tiene una ligera elevación, sin logotipos ni inscripciones — el diseño se mantiene en un estilo sobrio.

Las teclas principales ocupan sólo la parte superior de la caja, sin dominar el diseño general. La tecla izquierda tiene una pequeña inscripción — Hator. Son absolutamente lisas, sin muescas ni dobleces para adaptarse a los dedos. Entre ellas hay una pequeña rueda de desplazamiento con un revestimiento de goma y una textura fina para un mejor agarre.

Las teclas tienen una retroalimentación mínima y son prácticamente instantáneas gracias a los interruptores ópticos. Son más largas que la media — para una mejor respuesta a la presión independientemente de dónde hagas clic (centro o borde).

El diseño de la parte inferior está bien pensado: hay dos pies grandes de PTFE puro, así como los interruptores de modo (Bluetooth / 2.4G / apagado) y el botón DPI. A diferencia de muchos competidores, Hator no ha escondido todo en la aplicación — cambiar el DPI o el modo está disponible «sobre la marcha», incluso sin software.

La forma del ratón permite sujetarlo cómodamente en la palma de la mano, independientemente del tamaño de ésta. El agarre con los dedos es extremadamente preciso, el agarre de garra es cómodo y estable, y la palma híbrida lo convierte en un ratón versátil.

La impresión general del diseño es cuidada, ergonómica y sin artificios innecesarios.

Funcionalidad y sensor de Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

El corazón de la Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless es el emblemático sensor PixArt PAW3950, evolución lógica de la serie 3395. Su principal característica es la compatibilidad con una frecuencia de muestreo de hasta 8000 Hz no solo por cable, sino también en modo inalámbrico. Estamos ante una herramienta totalmente funcional para los eSports, no ante un «roedor» de oficina.

Esto se consigue gracias a la potente electrónica interna — procesadores Nordic 52840 y 52820 de 32 bits, así como un procesador auxiliar Hi-Speed RISC. El ratón responde al instante, incluso con los rápidos «tirones» del CS2.

La resolución del PAW3950 alcanza hasta 30.000 PPP, pero para el usuario medio, un valor cómodo se sitúa entre 800 y 3200 PPP.

La retroiluminación RGB del ratón es moderada — cubre la rueda y la cola. Puedes desactivarla por completo en el software para ahorrar batería o centrarte en el juego.

El software Hator permite almacenar hasta 4 perfiles directamente en la memoria del ratón. Esto significa que incluso sin el software instalado, puede utilizar su DPI, macros y frecuencia de sondeo en otro PC.

El ratón es rápido «se despierta» del modo de ahorro de energía — el retardo de activación es mínimo. Empieza a responder antes de que tengas tiempo de pensar: «¿No se ha congelado?»

Este modelo combina un sensor de alta precisión, una avanzada transmisión inalámbrica de datos, una frecuencia de muestreo de hasta 8000 Hz y un software flexible que permite configurar todos los parámetros clave.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Conexión inalámbrica y software

El Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless admite tres modos de conexión: inalámbrica a través de 2,4 GHz, Bluetooth y con cable a través de USB-C. El ratón puede usarse tanto para jugar como para el trabajo diario en un portátil o tableta.

La caja incluye un dongle propietario de 2,4 GHz, que proporciona una frecuencia de sondeo de hasta 8000 Hz. Para una compatibilidad total, el ratón debe conectarse a través de este adaptador y preferiblemente a un puerto USB 3.0. Si utilizas un receptor de terceros o un puerto con una limitación (como USB 2.0), la frecuencia bajará automáticamente a 1000 Hz o incluso menos — dependiendo de la configuración de tu sistema.

A medida que aumenta la tasa de sondeo, también aumenta la carga del procesador, porque tiene que procesar más señales del ratón por segundo. Nada crítico — en mi experiencia, la carga adicional máxima fue de alrededor del 5-7% en el procesador AMD Ryzen 7 7800X3D. Sin embargo, merece la pena tenerlo en cuenta, especialmente si tienes un sistema menos productivo.

En el sitio web oficial se puede descargar HATOR MouseHUB — bastante ligero, fácil de usar, pero con todas las funciones necesarias.

En HATOR MouseHUB, puede cambiar los PPP (de 400 a 30.000), ajustar la frecuencia de sondeo, crear macros, reasignar botones y ajustar la retroiluminación. Todos los cambios se guardan en la memoria integrada, por lo que después de la primera configuración, no se requiere ningún software.

Los botones laterales se pueden reasignar — creación de macros, acciones multimedia, se admite el cambio de perfil.

La conexión Bluetooth no admite 8000 Hz — 125 Hz como máximo, pero para tareas ofimáticas o el emparejamiento con una tableta, es suficiente. Por ejemplo, con el iPad Air 5 de Apple.

En modo cableado, el ratón funciona sin lag y se carga simultáneamente. El cable de paracord incluido es — extremadamente suave, no restringe el movimiento y tiene 1,8 m de longitud. También se incluye un cable alargador USB, pies de repuesto, pegatinas y un adaptador dongle.

Sin embargo, se siente como un cordón de zapato. No es de primera calidad, pero es flexible.

No se necesitan controladores para el ratón en el sistema — Windows 10/11 lo reconoce enseguida como dispositivo HID.

No se han notado problemas de compatibilidad ni dobles clics accidentales en CS2 y PUBG. Pero en DOOM: The Dark Ages Este ratón sí que te da caña — es tan preciso y rápido que los demonios no pueden esconderse. ¡Aplastarlos es ahora un juego de niños!

También puse este ratón a la prueba definitiva probándolo en Titan Quest — el legendario «mouse killer» de hace casi 20 años. Este juego fue una auténtica prueba para los periféricos de su época, y… Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless la superó con nota.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Funcionamiento autónomo inalámbrico

A pesar de la altísima tasa de sondeo, el Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless tiene una batería de 500 mAh bastante buena. La carga dura más de 50 horas, lo que no es una cifra elevada para modelos inalámbricos de esta clase.

Si conectas el ratón mediante un cable, se cargará mientras lo usas. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 2,5 horas desde un puerto USB estándar.

Cuando el nivel de las pilas desciende por debajo del 15%, el indicador situado debajo de la rueda empieza a parpadear en rojo. Después, el ratón puede seguir funcionando durante varias horas en el modo de 1000 Hz sin apagarse.

Esta duración de las pilas es muy cómoda para el usuario. La luz se ilumina en azul durante la carga, y cuando la pila está completamente cargada — la luz se apaga.

El ratón no se calienta durante la carga — el cuerpo permanece frío. En algunos ratones, el cuerpo se calienta, pero no en este.

Puedes ver el porcentaje exacto de carga en el firmware. Esto te permite planificar exactamente cuándo hay que recargar el ratón — sin sorpresas en mitad de una partida.

Para los que juegan varias horas al día, el ratón necesitará cargarse 2-3 veces por semana. Esto es adecuado, dada su potencia y frecuencia de sondeo. Y para los usuarios de oficina, 125 Hz — durará incluso una semana y media.

Experiencia de uso de Hator Quasar 3 Ultra 8K inalámbrico

Tras dos semanas de pruebas activas, puedo decir que la frecuencia de 8000 Hz no se nota inmediatamente, pero cuando te acostumbras, el retorno a 1000 Hz se percibe como «lag».

Esto se nota especialmente en los flickshots instantáneos y los micromovimientos — el cursor no «flota», sino que reacciona instantáneamente al menor toque.En CS2, esto da literalmente +10% a la confianza.

Al utilizar el ratón, me di cuenta de que la mochila de 2,4 GHz a veces entraba en conflicto con mi router Wi-Fi, que funciona en la misma banda. Como resultado, la señal se caía ocasionalmente o se volvía menos estable, provocando pequeños retrasos y movimientos bruscos del cursor. Además, la conexión a Internet también se volvía inestable a veces.

Como resultado, a veces fue necesario alejar el dongle del router o conectarlo a otro puerto USB para mejorar la calidad de la comunicación y reducir las interferencias. A 5 GHz, no hay problemas de estabilidad de la señal, lo que no es sorprendente.

El ratón funciona perfectamente en todo tipo de alfombrillas: desde las de plástico duro hasta las de tela suave. El sensor PixArt funciona a la perfección — sin fluctuaciones, saltos de ángulo ni retrasos en el despegue.

En el uso diario, aparte de los juegos, el Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless también deja una impresión positiva. Es ligero, ergonómico, no sobrecarga las muñecas y no cansa. Ya sea en Photoshop, Premiere Pro, o simplemente navegando por la web, — la precisión y suavidad crean una experiencia cómoda.

Los PPP se ajustan mediante un botón dedicado, pero lleva un poco de tiempo entender los indicadores de color. Una tabla de correspondencias te ayudará. Se trata de ajustes estándar que puedes adaptar a tus preferencias.

Nivel de PPP Valor de PPP (típico) Color de la indicación 1 400 DPI amarillo 2 800 DPI azul 3 1000 DPI morado 4 1200 DPI verde 5 1600 DPI rojo 6 3200 DPI azul

Si nunca has usado ratones con 8000 Hz, necesitarás 1-2 días para acostumbrarte a la hiperreactividad. Pero luego «se te pega» — la mano, como si se fusionara con el cursor.

Precio y competidores

A partir de mayo de 2025, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless se vende en Ucrania a un precio que oscila entre 3.339 y 5.322 UAH. Esto lo convierte en uno de los ratones más asequibles con una frecuencia de sondeo de 8000 Hz, sensor PixArt PAW 3950 y un peso de unos 65 g, lo que supone una baza frente a la competencia actual.

Logitech G PRO 2 Lightspeed parece un competidor directo Hator Quasar 3 Ultrapero sin una característica importante — 8000 Hz. El factor de forma es similar, pero el precio del Logitech es superior y la funcionalidad es más limitada.

Logitech G Pro X Superlight 2 — es otro ratón de gama alta que se centra en la ultraligereza (de nuevo, ~60 g) y la máxima simplicidad. Pero en el contexto de Hator Sale perdiendo debido a la menor frecuencia de sondeo, la falta de conexión BT y un precio bastante elevado.

Logitech G305 Lightspeed — una opción más económica, y Hator la supera objetivamente en todos los aspectos excepto en la asequibilidad. La G305 es más pesada (~99 g con batería), solo tiene 1000 Hz, un sensor HERO de primera generación más antiguo y no es recargable — funciona con pilas AA.

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint convence por su ergonomía y sus velas extraíbles, pero sale perdiendo en varios aspectos clave. El ratón es más pesado (~79 g), aunque tiene un sensor AimPoint de gama alta. La frecuencia de sondeo es de hasta 2000 Hz con un dongle USB (en la versión AimPoint). Los botones extraíbles y el software Armoury Crate de alta calidad son un plus, pero en general, el modelo es más adecuado para los fans de ROG que para los que quieren lo máximo por su dinero.

Razer Viper V3 Pro — aquí es donde la competencia es seria. Peso de unos 54 g, sensor Focus Pro 35K, compatible con 8000 Hz (con dongle), diseño simétrico, materiales de primera. De hecho, este es uno de los competidores más cercanos Hator Quasar 3 Ultra. Sin embargo, el Viper V3 Pro es más caro, solo tiene conexión de 2,4 GHz y no tiene Bluetooth — así que en términos de versatilidad, el Hator sigue estando por delante. Pero en términos de sensación y precisión en eSports, es un nocaut directo.

Hator Pulsar 3 PRO Wireless — competencia interna. Es más barato, sin 8K ni Bluetooth, pero con mejor batería Hator Quasar 3 Ultra — Un ratón más versátil tanto para eSports como para el trabajo. Pulsar 3 PRO es perfecto para los que quieren minimalismo y precisión por menos.

8 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 7 La duración de las pilas del ratón es bastante decente — cumple los indicadores declarados. Sin embargo, hay modelos que funcionan mucho más tiempo. Diseño, ergonomía 8.5 Forma cómoda, peso ligero, agarre universal. Pero la funcionalidad es limitada para los zurdos. Calidad de montaje, materiales 8.5 La carcasa es robusta, no hay holguras, los botones son claros y el desplazamiento es estable. Los materiales son agradables, los deslizadores se deslizan bien. Software 8 Funcionamiento estable, interfaz fácil de usar, todas las funciones necesarias están disponibles (DPI, polling rate, RGB, macros). Precio 8 El precio es bastante justo teniendo en cuenta la funcionalidad (especialmente 8000 Hz y el sensor de gama alta). Opciones 8 Todo lo que necesitas está ahí: cable, adaptador, patas de repuesto. No es un mal USB-C, trenza de alta calidad. Sin embargo, la caja podría ser mejor — una nimiedad, pero forma la imagen.