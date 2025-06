Crítica de la película «Tirachinas» / Slingshot

El 5 de junio comenzó a estrenarse en los cines el ciencia ficción thriller psicológico «Tirachinas» protagonizado por Casey Affleck, Laurence Fishburne y Tomer Capon. Qué esperar del próximo viaje espacial — leer en la crítica a continuación.

Ventajas: buen reparto; algunas buenas escenas de tensión; intenta confundir al espectador en el final; Contras: es una película débil y cansina que te lleva al aburrimiento; la película no funciona bien en el género del melodrama, el thriller psicológico o incluso la ciencia ficción; 6 /10 Calificación

ITC.ua

«Tirachinas» / Slingshot

Género ciencia ficción thriller psicológico

Director Mikael Hofström

Protagonistas Casey Affleck, Laurence Fishburne, Emily Beecham, Tomer Kapon, David Morrissey, Mark Ebulue

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb

La tripulación de la nave espacial «Odisea 1», formada por el astronauta John, el experto aeronáutico Nash y el capitán Franks, se dirige hacia la luna más grande de Saturno — Titán. Cada 90 días, despiertan de la hibernación, que puede provocar ciertos efectos secundarios, para comprobar si todo va según lo previsto, si los sistemas de a bordo funcionan correctamente, etc. Tras el siguiente despertar, John presencia daños en la nave, probablemente causados por una colisión con un objeto externo, pero el sistema no reconoce la amenaza para la continuación de la misión.

Con el tiempo, el ambiente en la nave estelar se deteriora: Nash se vuelve paranoico en forma de un pensamiento obsesivo «todos vamos a morir», y John no deja de ver la presencia de su amada Zoe, con la que mantenía una relación difícil antes del vuelo. Poco a poco, la situación empieza a descontrolarse, y a los astronautas les resulta cada vez más difícil discernir qué es real y qué es producto de su morbosa imaginación.

Hagamos una advertencia de entrada — si alguien esperaba una apasionante historia de ciencia ficción sobre un viaje espacial, aunque sus ambiciones y escala estén lejos de Kubrick o Nolan entonces es mejor no empezar a verla. Al fin y al cabo, la ambientación espacial no es aquí más que el telón de fondo de un thriller psicológico muy modesto e intimista que pretende torpemente ser un auténtico melodrama desde el principio. E incluso en los derroteros declarados del género, lejos de la ciencia ficción, «Tirachinas» parece, como mínimo, poco convincente.

En algún momento de la película, no es difícil olvidar que los acontecimientos tienen lugar en el espacio, ya que los realizadores no se preocupan realmente del componente de ciencia ficción. El argumento principal se ve constantemente interrumpido por flashbacks en forma de sueños/recuerdos del personaje de Affleck sobre Zoe, es decir, un arco melodramático. Para evitar confusiones y permitir al espectador distinguir entre los acontecimientos en el espacio y en la Tierra (lo cual no es un cumplido para la película), Affleck tuvo que dejarse crecer el bigote o pegárselo para las escenas terrestres.

Pero Dios con ese bigote — solo recordar lo frondoso que era el de Henry Cavill en «Misión: Imposible — Fallout» (2018), pero el hecho de que la línea de amor no evoque ninguna respuesta, sino que irrite, es un problema.

A nivel emocional, el inicio y el lento desarrollo de la relación entre John y Zoe no es más conmovedor que un anuncio de yogures, por lo que los delirios sistemáticos del protagonista sólo sirven para distraer de la cuestión principal.

Pero no todo va bien a bordo del «Odyssey-1» en todos los sentidos. Mientras John, infinitamente cansado de la constante hibernación, va perdiendo poco a poco la razón, el personaje de Tomer Capon, más conocido por el espectador medio por su papel de francés en la exitosa «The Boys», no ve final a la vista y enciende el botón del pánico a la máxima velocidad. En contraste con estos dos, el incondicional Lawrence Fishburne, que habla por pura experiencia, muestra una resistencia y un autocontrol asombrosos. No es de extrañar — está claro que este tipo no es ajeno a los viajes espaciales tras sus aventuras en «Event Horizon» (1997) y «Passengers» (2016).

Además, «Tirachinas» comparte con esta última no solo a Fishburne y la nave estelar averiada, sino también la soledad con el telón de fondo del espacio indiferente que acontece al personaje de Chris Pratt, además del melodrama obvio. La nueva película también tiene algo en común con la aclamada «Luna» (2009) — al menos el guionista Nathan Parker, que esta vez, sin embargo, no funcionó a un 5.

Lo mismo puede decirse del director sueco Mikael Hofström. Hace 20 años debutó en Hollywood con el thriller «Derailed» protagonizado por Clive Owen y Jennifer Aniston, y más tarde entregó sólidos ejemplos de género como «1408» (2007), basada en el relato homónimo de Stephen King, y «Escape Plan» (2013), donde dos leyendas de la acción como Stallone y Schwarzenegger coincidieron en el plató.

«Tirachinas» definitivamente no será un proyecto importante en la carrera del director.

La película hace algunos intentos esporádicos de animar la floja acción, incluso con canciones animadas o algunas escenas de tensión. Una de ellas presenta un horror corporal natural en el espíritu de la escandalosa «Sustancia» (2024), aunque el episodio es fugaz y no tiene el efecto deseado. En otro, cuando Casey intenta llegar a la Tierra con otro «Houston, tenemos un problema», recuerdas que en «Interstellar» (2014) estaba al otro lado de la pantalla.

Y también hay, después de todo, un intento de jugar con nuestras falsas expectativas, que se manifiestan en el clímax. Sin embargo, en general, esto no salva a la película, tan cansada como los ojos de Casey Affleck, del aburrimiento que invade al espectador.

«Tirachinas» a algo emocionante, concretamente de ciencia ficción, casi tan lejos como la Tierra lo está de Saturno. Pero la película tampoco brilla en el terreno del thriller psicológico con elementos de melodrama — no es pecado que el espectador entre en hibernación junto al sufrido John-Affleck, que sufre hibernación.