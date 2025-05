Crítica de Meze Poet: auriculares isodinámicos de tamaño normal sin concesiones

Hoy revisamos un modelo isodinámico de tamaño completo de Meze: Meze Poet. Estos son los auriculares sub-flagship de la marca, que se encuentran entre Meze Empyrean II y los populares Meze 109 Pro y Meze 99 Classics (muy lejos del lanzamiento 99 Classics, pero aún así). El dispositivo de audio ha recibido un controlador MZ6 de nueva generación, un diseño actualizado y un factor de forma más compacto, al tiempo que conserva la ergonomía y el enfoque del sonido de la marca Examinaremos más de cerca el diseño, los materiales y las características del emisor, además de probar el sonido y comparar Poet con sus competidores más cercanos.

Meze Poet 97 180 грн. Ventajas: sonido (informativo, natural, melódico), diseño, ergonomía, calidad de fabricación y materiales, equipamiento Contras: peso, ausencia de cable o adaptador (sólo 6,3 mm en el paquete) 9.1 /10 Calificación

Embalaje y equipamiento

Los auriculares se suministran con en un embalaje de cartón liso, con una impresión mínima en blanco y negro, minimalista y sin elementos innecesarios. En su interior se encuentra el siguiente kit:

Auriculares Meze Poet;

El cable es de 6,3 mm por 2×3,5 mm, de 2,5 m de longitud;

Bolsa para cables;

Funda protectora rígida.

Cable de cobre trenzado a mano con clavija de 6,3 mm y dos conectores TS mono de 3,5 mm de excelente calidad y longitud suficiente para uso fijo. Todos los conectores están personalizados y decorados con logotipos del fabricante.

La funda protectora parece resistente y fiable; en su interior hay espuma para proteger los auriculares y los accesorios durante el transporte.

Diseño y ergonomía de Meze Poet

Por supuesto, el diseño es algo muy subjetivo, pero subjetivamente, Meze crea algunos de los auriculares más atractivos del mundo: atención a los detalles más pequeños, materiales de primera calidad y táctiles, y siempre una excelente calidad de construcción tanto de los modelos base como de los superiores. El cuerpo de los auriculares es de aleación de magnesio, y la diadema, de aleación de titanio flexible y cuero. Se dice que esto proporciona una distribución uniforme del peso y comodidad durante el uso. Los auriculares son de acero, con recortes perfilados, y el cuerpo de magnesio añade resistencia al diseño. Visualmente, los auriculares parecen de primera calidad y sobrios al mismo tiempo.

El ajuste de Meze Poet es cómodo incluso en sesiones largas: los auriculares resultan ligeros, no aprietan y se ajustan perfectamente a la cabeza. El peso del modelo es de 405 g, que en general no es mucho para los isodinámicos de tamaño completo, y gracias a la correcta ergonomía, no se siente nada significativo en absoluto.

El ajuste es suave y seguro: no cambiará sin esfuerzo, pero es fácil de ajustar

Las almohadillas son suaves y se adaptan bien.

Los radiadores están protegidos por una malla acústicamente permeable y una sólida rejilla interior.

Por cierto, las almohadillas de cuero se pueden quitar y poner con un solo movimiento y sin herramientas adicionales. Es cómodo y está bien pensado, al igual que todo el diseño del modelo; aunque la presencia de imanes en los soportes es un poco alarmante debido a la sensibilidad del emisor, pero los ingenieros de Meze apenas se olvidaron de la peculiaridad de la interacción de los transductores con los imanes.

Especificaciones y características de Meze Poet

Tipo de emisor Rinaro Conjunto híbrido isodinámico MZ6 Tamaño del emisor 92 mm × 63 mm Tipo de construcción Diseño abierto Tipo de plantación De tamaño normal Tipo de diafragma Rinaro Parus Área de apertura activa 3507 mm² Peso del emisor 73 г Peso de los auriculares 405 г Resistencia 55 Ω Sensibilidad 101 dB SPL/mW (1 kHz) Presión sonora máxima >130 dB Gama de frecuencias 4 Hz – 96.000 Hz Coeficiente de armónicos (THD) <0.05% Conectores de entrada Toma TS doble de 3,5 mm

Conductor MZ6

Rinaro ha desarrollado la nueva generación de transductores isodinámicos MZ6 específicamente para este modelo. Tiene un área activa de 3.507 mm² y pesa sólo 73 g, con un diafragma de película de polímero Parus de 0,06 g. La gama de frecuencias es de 4 Hz-96 kHz, la sensibilidad de 101 dB y la impedancia de 55 ohmios.

Sistema magnético híbrido

Los imanes están dispuestos a ambos lados del diafragma en una matriz híbrida que produce un campo magnético uniforme de 0,3 Tesla. Esto garantiza una reproducción estable y precisa en toda la zona del transductor.

Doble bobina móvil El transductor tiene dos bobinas móviles separadas: una es en espiral para las frecuencias medias y altas (situadas más cerca del oído), y la otra es «serpentina» en la parte superior para los graves profundos. Esto reduce los retardos y mejora la precisión espacial. AMTS Poet está equipado con el módulo AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System), un elemento metálico que cubre algunos de los orificios del transductor para reducir los picos en las frecuencias altas. Esto reduce la fatiga auditiva y suaviza el sonido. Tecnologías de Ucrania Los transductores MZ6 se fabrican en la planta de producción de Rinaro en Ucrania. La marca lleva más de 30 años desarrollando soluciones isodinámicas, y Poet es el resultado de ocho años de evolución de la tecnología Hybrid Array.

Sonido Meze Poet

El sonido de Meze Poet es el caso en que la base técnica del controlador no compromete la percepción emocional. El modelo suena con suavidad, con un equilibrio de frecuencias muy bien afinado y sin un énfasis evidente en una zona concreta. Aquí no hay una respuesta de frecuencia en forma de V evidente, pero la presentación tampoco es completamente plana: su carácter está en el medio, lo que permite sumergirse en la música y, al mismo tiempo, descomponerla en instrumentos y pistas independientes. Los agudos son limpios, transparentes, un poco amortiguados en los picos más altos (lo cual es lógico con AMTS). Al mismo tiempo, hay detalle más que suficiente, sobre todo si la fuente y la amplificación corresponden a la clase de auriculares.

El medio es el punto más fuerte de Poet. Voces, instrumentos en directo, guitarras, teclados: todo se presenta con una sensación de espacio, textura y naturalidad. No hay la sequedad característica de algunos planares: el sonido está vivo, con ecos y microdinámica.

Las frecuencias bajas son densas, pero no excesivas: no dominan, sino que apoyan de forma competente el conjunto. El sonido de la batería y el bajo es claro, con un buen ataque, pero sin «elasticidad» artificial, que suele ser un pecado de los modelos con énfasis en las emociones.La escena sonora es de gran calidad: amplia y natural, con buena profundidad. Los auriculares reproducen con facilidad el entorno grabado, especialmente en composiciones en directo, y funcionan bien con géneros acústicos, jazz y música clásica. En metal y tecno, el sonido es un poco más tranquilo, pero también perfectamente detallado y claro.

Los auriculares se probaron con RME ADI-2 DAC, Astell&Kern A&ultima SP3000T y Chord Mojo 2. Con cada una de estas fuentes, el Poet funcionó de forma ligeramente diferente, pero siempre con un sonido melódico y detallado.

Emparejado con el RME ADI-2 DAC, la precisión, velocidad y muy buena microdinámica son perfectas para quienes desean el máximo control del sonido y el mínimo embellecimiento. El A&K SP3000T añadió calidez y volumen, el escenario se hizo más profundo y las voces más emotivas: una combinación perfecta para temas en los que la atmósfera es importante. El conjunto con Chord Mojo 2 es el más comprometido, pero sigue exprimiendo mucho el Poet, a pesar de ser la opción más portátil y económica de todos los conjuntos de prueba: excelente presentación de medios y ligereza con un bonito detalle.

Precio y competidores

El coste de los auriculares Meze Poet es 97 180 UAH.

Entre los competidores más cercanos se encuentran el clásico Audeze LCD-3 para 109 212 UAH

y más «modelo de trabajo» Audeze MM-500 para 94 390 UAH – auriculares informativos con excelente detalle y un carácter de sonido más seco, aunque no se pueden llamar auriculares totalmente de monitorización, a diferencia de los Audeze LCD-X.

También cabe destacar la Grado Signature HP100 SE para 107 285 UAH. Los modelos cerrados de esta clase incluyen Sennheiser HD 820 para 95 949 UAH y cerrado Meze Liric 2 para 92 235 UAH.

