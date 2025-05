«Espía Cuántico» David Ignatius: La CIA, la traición y los ordenadores cuánticos. Reseña de ITC.ua

Cuando oigo la frase «novela de espías», pienso inmediatamente en los fascinantes y exóticos nombres, al menos para mí, de Ian Fleming, John Le Carré y Tom Clancy. No he leído a los dos primeros, pero sí he visto algunas adaptaciones cinematográficas, e incluso intenté familiarizarme con la obra de este último en papel, pero no lo conseguí. Sin embargo, se trata de la vieja escuela de escritores de espionaje, donde la Guerra Fría y la batalla de ideologías pasaron a primer plano. En la literatura de género del siglo XXI, todo es diferente, no sólo en cuanto a la visión del mundo, sino también por lo que provoca los enfrentamientos entre los espías y sus departamentos. Hoy en día, todos los conflictos suelen estar encabezados por batallas por y en el espacio digital, competiciones en ciberseguridad y ciberataques, etc.

«Квантовий шпигун» 390 грн. Ventajas: buena calidad de la publicación más una portada de género; tema relevante de la batalla tecnológica entre servicios especiales e inteligencia; protagonista realista; ritmo narrativo ágil; el libro es fácil y rápido de leer; buena profundidad moral Comprar en «Фабула» Contras: sobrecarga técnica de algunos episodios; detalles más débiles de los personajes secundarios; no hay suficiente suspense; final algo previsible y pasivo Comprar en «Фабула» 7 /10 Calificación

ITC.ua

«El espía cuántico» / El espía cuántico

Autor

David Ignatius

Traductor Anastasiia Kopivska

Editorial «Parcela»

Idioma Ucraniano

Número de páginas 384

Portada Sólido

Año de publicación 2021

Talla 130×200 mm

Página web fabulabook.com

El famoso periodista estadounidense, columnista del Washington Post y escritor David Ignatius decidió ir a por todas y añadió un ordenador cuántico a su novela «Espía cuántico». También hay batallas entre la CIA y los servicios de inteligencia chinos, lo que también es muy relevante, «topos» en las filas enemigas, y conflictos tensos. Puede interesar a un amplio abanico de lectores, incluso a los que no les gusta este género como a mí.

«Espía cuántico» desvela el tema de la computación cuántica. Esta tecnología tiene el potencial de poner patas arriba todo el sistema de seguridad mundial. Porque si un ordenador cuántico se convierte realmente en una realidad, todas las herramientas de encriptación existentes dejarán de ser efectivas, lo que significa que todos los secretos de Estado de un servicio de inteligencia concreto quedarán al descubierto.

Esto es exactamente por lo que luchan Estados Unidos y China. El protagonista de la novela, el agente de la CIA Harris Chang, tiene la misión de desenmascarar a un traidor dentro de su servicio porque está pasando información sobre el programa de investigación cuántica estadounidense a los chinos.

Chang no es sólo un agente perfecto. Es un ser humano con su propio pasado, en su caso militar, dudas y conflictos internos. También es un chino-americano atrapado entre su deber como estadounidense y su identidad china, entre las órdenes de Washington y un sentido de la justicia personal.

En la editorial «Fabula», que publicó la novela «Espía cuántico» en Ucrania, está en la sección «Thriller», así como «Ciencia Ficción y Fantasía». Pero diré de entrada que lo único fantástico aquí son los ordenadores cuánticos, que están en las primeras fases de desarrollo incluso en el libro, y juegan un papel muy pequeño en la trama.

Si, como yo, esperas encontrar aquí un tecno-thriller clásico con elementos de thriller de espías, debo decirte de entrada que no es el caso. Al contrario, la novela «Espía cuántico» es un moderno thriller de espionaje con una parte de tecno-thriller de fondo. Pero tengo que admitir que esto no me impidió leer este libro con interés, aunque tengo una actitud fría hacia este género.

David Ignatius es un periodista y analista que lleva décadas escribiendo sobre Oriente Próximo y la CIA, así como sobre la tecnología moderna. Y se nota en cada página del libro: no parece estar inventando, sino construyendo una historia a partir de detalles que parece conocer de la vida real.

Aquí la inteligencia no es un romance, sino una rutina diaria. El autor construye hábilmente la estructura de la novela, cambiando a menudo de localización, pero la historia transcurre principalmente en Arlington, Virginia, y Singapur. También hay algunas escenas especialmente intensas ambientadas en México.

El tema planteado por el autor resuena claramente con nuestro presente. Quien controla la tecnología controla el mundo. Y esta lucha, al igual que en el libro, ya está teniendo lugar en la vida real entre EEUU y China. La supremacía cuántica — no es ciencia ficción, sino una tarea nacional. Por eso «Espía cuántico» se lee no solo como un thriller, sino también como una especie de advertencia: la tecnología — no es solo una herramienta, sino también una amenaza si cae en las manos equivocadas. El estilo del escritor es comedido y periodístico. No intenta crear un texto de ficción espectacular. Su objetivo es la precisión y la tensión. Y tengo que decir que funciona: la historia engancha, se desarrolla dinámicamente, sin arrastrarse. Sin embargo, algunos aspectos técnicos pueden parecer demasiado complicados para el lector medio. A veces las explicaciones de los principios cuánticos distraen de la tensión emocional, y a veces no hay suficiente tensión emocional, ni tampoco suspense.

A pesar de todo el tecnicismo, el libro tiene mucha humanidad. Harris Chang no es un superagente de película. Tiene dudas, traumas personales y el deseo no sólo de completar la tarea, sino de comprender de qué lado está. Esto hace que la historia sea más profunda que la versión clásica con persecuciones, traiciones y tiroteos. Es la historia de un hombre que busca su lugar en un sistema complejo y peligroso.

La novela tiene algunos puntos débiles. En particular, los personajes secundarios no están escritos con tanta profundidad. Algunos de ellos son más funciones para el desarrollo de la trama que personajes de pleno derecho. Y el desenlace, a pesar de la tensión general, puede parecer previsible a un lector experimentado en el género y, en general, bastante desvaído en cuanto a la tensión creada por el autor.

¿Esto estropea la impresión general del libro? Por supuesto, pero no tanto. Porque, de hecho, aquí se puede entender a un escritor que no escribió un guión para una película de acción de espías, sino que construyó una historia realista sobre agentes modernos. Ofrece al lector sentido, lógica y autenticidad, y el lector puede aceptarlo o no.

La publicación en sí es de gran calidad. Tiene una bonita portada que te habla inmediatamente de su género. Además, incluso han escrito la palabra «Thriller», para que quede clara la dirección de la novela. También me ha gustado el papel amarillo y el tipo de letra utilizado, que es fácil de leer. El fuelle está en su sitio, y eso mola, porque, en mi opinión, todos los libros deberían tenerlo.