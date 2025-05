«Hackers y Estados. La ciberguerra como nueva realidad de la geopolítica moderna»: es importante leerlo ahora. Reseña de ITC.ua

Conclusión:

«Hackers y Estados. Cyberwarfare as the New Realities of Modern Geopolitics» es una lectura obligada para cualquier persona interesada en la ciberseguridad, las relaciones internacionales o el futuro de los conflictos. El trabajo de Buchanan es una llamada de atención tanto para los responsables políticos como para los ciudadanos de a pie como tú y como yo. Este libro pone de relieve la necesidad de comprender y adaptarse a esta nueva forma de guerra global.

El lector no obtendrá aquí respuestas fáciles, no aprenderá a defenderse ni podrá contrarrestar a nadie. Pero comprenderá el estado actual del mundo político digital, los ciberataques y muchas otras formas de espionaje, incluidos diversos tipos de subversión, robo de datos, soborno, sabotaje estratégico, etc.