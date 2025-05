«Iska» de Yaroslav Linder: cuando la realidad es sólo una simulación. Reseña de ITC.ua

Hay libros que empiezan con una explosión y luego simplemente se desvanecen. Y luego están los que van desplegando poco a poco un amplio lienzo de intenciones del autor, una idea profunda y decisiones argumentales inesperadas. «Iska» de Yaroslav Linder, de la editorial «NK-Bohdan, es una de ellas. Si busca ficción ucraniana contemporánea con una pizca de distopía y ciberpunk, preste atención a esta novela. Sin embargo, no todo es tan bueno como nos gustaría, pero de todo ello hablaremos en la reseña que sigue.

En el centro de la historia hay una ciudad ficticia del futuro, y la gente vive en la Edad de Oro — la era ideal tras la gran guerra entre la Horda y la Alianza que tuvo lugar hace 200 años. Pero ahora, tras la victoria de esta última, la gente se ha unido en una gran sociedad. Aquí, los robots ayudan a todo el mundo, son compañeros de chicos y chicas a partir de los 16 años, son compañeros, limpiadores y socios en juegos virtuales realistas.

El protagonista es un joven que vive en esta ciudad despreocupada donde cada día es similar al anterior. Su vida cotidiana está acompañada por Iska, una criada mecánica que adivina los deseos de su amo antes incluso de que él los diga. Es perfecta, sumisa e impecable en su servicio. Cada noche, se sumergen en un mundo virtual donde recrean las heroicas batallas entre la Alianza y la Horda, destruyendo enemigos hasta el último hombre.

Con el tiempo, el héroe empieza a notar cosas extrañas en este cuadro aparentemente perfecto. Los habitantes de la ciudad son demasiado despreocupados, sus reacciones son demasiado formulistas y los acontecimientos son demasiado predecibles. Estas observaciones le llevan a preguntarse si este mundo es real. ¿No es sólo un decorado creado para ocultar la verdad? Pero pronto, la vida del héroe sufrirá cambios tan dramáticos que ni siquiera puede imaginar, y el mundo en el que vivía se desmoronará.

Los acontecimientos de la novela «Iskra» transcurren en el territorio de la antigua Ucrania. En cuanto a su contenido argumental, es una salvaje combinación de «Somos Zamyatin», «Un mundo feliz» de Aldous Huxley, «Matrix», «Terminator» y una amplia variedad de historias postapocalípticas.

Estilísticamente, «Iska» es seguro y resulta casi imposible decir que se trata del primer libro del autor: su lenguaje es sencillo, preciso, pero no árido. Está claro que es muy culto, pero simplifica deliberadamente el texto para atraer a un amplio abanico de lectores.

Hay algo cinematográfico en la forma en que Yaroslav Linder construye las escenas. Es como si la cámara imaginaria del lector se moviera a través de una niebla, donde sólo una parte de la historia y del mundo es claramente visible, y el resto hay que especularlo. El libro no da imágenes prefabricadas, no simplifica los dilemas morales. Los personajes no son héroes en el sentido clásico, sino figuras en la sombra, obligadas a actuar en circunstancias en las que cualquier elección es un compromiso.

Aunque es una sirvienta mecánica, Isca aparece ante el lector no sólo como un robot, sino como un símbolo del mundo interior del héroe, de sus dudas, temores y esperanzas. Su comportamiento, reacciones e interacción con su amo nos hacen preguntarnos: ¿es sólo una máquina o algo más? Y desempeña un papel importante en la historia.

Al mismo tiempo, los personajes resultan a menudo molestos porque hacen cosas extrañas, ilógicas, estúpidas y ridículas. Pero todo esto se hace como a propósito, porque de esta manera el autor quiere mostrar que estas personas están desconectadas y no adaptadas a la vida en absoluto, que son completamente dependientes de los androides que han inventado, que sólo se ocupan de consumir y jugar y no pueden hacer literalmente nada. Y cuando estas personas se enfrentan a la cruel realidad, se produce una explosión casi nuclear en sus vidas y, lo que es más importante, en sus mentes, cambiándolas para siempre.

El tema de la guerra en «Iskra» no es directo, pero resuena a través de diversas referencias y alusiones, insinuaciones y omisiones. El escritor también combina bien elementos de ciencia ficción, thriller psicológico y ciberpunk, y lo que es más importante, plantea temas importantes: el libre albedrío, la naturaleza de la realidad, el papel de la tecnología en la vida humana y nuestra dependencia de ella.

El final de la novela es inesperado e interesante. La historia está completa y puede continuar, porque el héroe tuvo que elegir. Y el escritor decidió hacerlo de todos modos, porque se sabe que Yaroslav Linder está trabajando actualmente en la segunda parte.

Definitivamente, «Iska» no es una ruptura de género ni siquiera en la literatura ucraniana, porque todo esto ya lo hemos leído o visto en alguna parte. Pero es un debut muy bueno, que se lee con facilidad y se percibe adecuadamente. No estoy seguro de si seré capaz de recordar algo de este libro dentro de un año, pero me entretuvo y no fue aburrido de leer. Esto, en mi opinión, es lo principal que cabe esperar de la literatura de género.