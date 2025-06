Lo que se sabe de los misiles APKWS que EE.UU. prometió a Ucrania pero envió a Oriente Medio

En una entrevista concedida a ABC News, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Estados Unidos redirigido 20.000 misiles antiaéreos APKWS prometidos a Ucrania para Oriente Próximo. En medio de la preocupación por las implicaciones de esta medida para las capacidades de defensa de Ucrania, decidimos analizar qué son los misiles APKWS y por qué se han convertido en un componente fundamental de la contramedida contra drones.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — sistema de guiado láser de la compañía BAE Systemsque convierte misiles convencionales no guiados de 70 mm, como el Hydra 70 Mk 66 y otros, en municiones guiadas de precisión. El nombre también se utiliza para los misiles Hydra 70 equipados con el kit APKWS en general.

El sistema APKWS se distingue por su versatilidad y eficacia a un precio bastante bajo. La modernización se realiza de la forma más sencilla. La sección de guiado y control WGU-59/B se atornilla simplemente entre el módulo de combate desmontable «Hydra» y el motor cohete. Es una unidad autónoma que cuenta con toda la electrónica necesaria y cuatro alas que se despliegan en vuelo y llevan los sensores ópticos del sistema de guiado láser.

Una vez instalada la sección de guiado, la longitud del misil aumenta de 1,06 a 1,87 metros con el mismo diámetro, y el peso se incrementa en unos cuatro kilogramos. El APKWS conserva el motor de combustible sólido del Hydra 70, que le permite alcanzar velocidades de hasta 1.000 m/s, y la ojiva, un misil no guiado de 4 a 7 kg de peso que puede ser de alto explosivo, de racimo, incendiario o de otro tipo.

Dado que el diámetro del cuerpo del misil no cambia durante la actualización, el sistema es compatible con cualquier lanzador de 70 mm, incluidas las unidades de avión para «Hydra». Al mismo tiempo, se desarrolló un nuevo contenedor de transporte y lanzamiento (TLC) de cuatro misiles para plataformas terrestres. Junto con el equipo de puntería y control de tiro, puede montarse en varios chasis con una plataforma de carga suficientemente espaciosa.

El APKWS se diseñó originalmente para su uso desde aviones, pero ahora también se utiliza en los modos «superficie-superficie» y «superficie-aire». Esto lo convierte en un sistema versátil de misiles de corto alcance capaz de atacar una amplia gama de objetivos, desde vehículos blindados, fortificaciones ligeras y concentraciones de personal enemigo hasta drones y misiles de crucero de bajo vuelo a una distancia de 4-5 km.

Al mismo tiempo, el uso de piezas de los misiles Hydra 70, ampliamente utilizados, permite un precio más bajo (entre 22.000 y 40.000 dólares) que el de otros tipos de armas de precisión. A modo de comparación, el precio de un misil antitanque TOW comienza en 55.000 dólares, y un proyectil M982 Excalibur cuesta más de 130.000 dólares. En el nicho de los misiles antiaéreos, es difícil encontrar competidores para los APKWS. Incluso un misil para el sistema portátil de defensa antiaérea Stinger cuesta más de 120.000 dólares, y el precio de los misiles para sistemas más potentes se mide en millones.

En general, el sistema APKWS reúne cualidades que demuestran claramente su importancia en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se trata de un misil barato que puede desplegarse en cualquier plataforma móvil, está listo para lanzarse en poco tiempo tras detenerse, puede alcanzar objetivos terrestres fuera de la línea de visión cuando son iluminados por UAV, y proporciona una protección de alta calidad contra drones y otros objetivos aéreos de velocidad relativamente baja.

Afortunadamente para nosotros, el fabricante europeo de misiles Thales Belgium dispone de su propia tecnología para convertir misiles no guiados de 70 mm en armas de precisión. Sus especialistas han creado el misil FZ275 LGR, que puede considerarse un análogo belga del APKWS con pequeñas diferencias. En concreto, la unidad de guiado se encuentra en la parte de la cabeza del misil y la ojiva en la parte central.

Los misiles FZ275 LGR son compatibles con los lanzadores APKWS y también han entrado en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, en noviembre de 2024, Thales firmó un contrato con Ucrania Memorándumen virtud del cual se iniciará la producción conjunta del FZ275 LGR en empresas de defensa ucranianas.

En febrero de este año, Thales Bélgica realizó el primer lanzamiento de prueba de un misil FZ275 LGR de 70 mm desde un dron griego SARISA II. A una distancia de 1,7 km, el misil golpeado objetivo con una desviación de 20 cm, lo que confirma su gran precisión. El fabricante también afirma que el FZ275 LGR es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5 km y ha demostrado una gran estabilidad en el aire.

Para atacar objetivos terrestres y vehículos aéreos no tripulados, la empresa aeroespacial estadounidense L3Harris ha creado el sistema modular de misiles VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletised ISR Rocket Equipment). Se trata de un sistema portátil para lanzar misiles APKWS u otras municiones guiadas por láser compatibles. El sistema es autónomo y puede instalarse en cualquier plataforma adecuada, como vehículos comerciales todoterreno o vehículos militares Humvee, en cuestión de horas.

La pieza central del sistema es el sensor de puntería multicanal WESCAM MX-10 RSTA, que suele montarse en un mástil de gran elevación y puede proporcionar un amplio campo de visión para misiones encubiertas de largo alcance.

La información procedente de él se transmite a un módulo de control con pantalla digital, donde el operador selecciona el objetivo y ordena su iluminación con un dispositivo de puntería láser, cuya señal es recibida por los sensores de los misiles APKWS. Los misiles se colocan en un contenedor de transporte y lanzamiento LAND-GR4 de Defensa Arnold.

