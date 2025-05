Prueba del Honda CR-V: la ventaja de la practicidad

Las grandes actualizaciones no pasan desapercibidas, y en nuestro caso son incluso más de las que esperábamos. El icónico crossover familiar Honda CR-V no solo ha cambiado de aspecto, sino que también ha sido objeto de una profunda actualización de todos los sistemas principales, conservando la fiabilidad, practicidad y encanto habituales.

Sin embargo, tiene un encanto ligeramente diferente. La sexta generación del CR-V ha cambiado de forma bastante radical, no sólo externa e internamente, sino también técnicamente. Es bueno que esto no haya afectado al carácter del crossover. Se mantiene fiel a la filosofía que ha llevado a lo largo de los años. Y en 2025, recibimos un pequeño extra en forma de un menú ucraniano, nuevos paquetes con una lista ampliada de sistemas de seguridad y acceso a una versión monoposto.

El Honda CR-V apareció por primera vez en 1995 e inmediatamente marcó el ritmo del desarrollo de los SUV familiares junto con el Toyota RAV4, pero siempre se ha distinguido de su rival más cercano por su manejo preciso, su capacidad de conducción, combinada con la practicidad de un interior espacioso, unidades fiables y una ergonomía calculada. Siguen compitiendo por el amor de los consumidores, y ahora también por la eficiencia de los sistemas híbridos.

Nuevos cambios en beneficio de

Así que, hasta ahora, sólo estaban disponibles en Ucrania las versiones de tracción total del Honda CR-V en el nivel de acabado Elegance, como el de nuestro coche de pruebas. Ahora se han añadido Elegance+ y Advance, que cuentan con sistema de alerta de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, volante calefactado y el modelo tope de gama tendrá además pantalla de proyección, memoria y ventilación en los asientos y luces largas adaptativas.

Sin embargo, incluso nuestra versión base tiene características suficientes para alcanzar el nivel del RAV4 de gama alta y competir con él. Especialmente en términos de diseño. En mi opinión, está tan aprovechado que puede atraer incluso a los conservadores. Alguien encuentra los contornos de un Volvo en la nueva apariencia, alguien compara el CR-V con un Mitsubishi, y alguien lo recuerda a un VW Tiguan. Sólo cuando lo conoces mejor te das cuenta de la originalidad de este crossover.

La carrocería del Honda CR-V 2023 ha crecido en longitud, anchura y altura, pero no a costa de la altura libre al suelo, que se mantiene en 194 mm. Las ópticas aquí son todas de LED, con una tira de intermitentes de diodos luminosos integrada en las luces de estacionamiento, y una falsa salida de escape en la parte trasera como recordatorio de las prestaciones de conducción de la marca.

Parece que se le ha dado contención, modestia y terrenalidad, menos espacialidad, más minimalismo. Parece moderno, pero al lado de los futuristas Hyundai y Kia, parece un boxeador aficionado en un ring profesional. Incluso el renovado Tiguan destaca más en carretera. Sin embargo, Honda nunca ha perseguido tendencias, centrándose en la tecnología y el manejo. Y aquí, afortunadamente, todo sigue en su sitio.

Revolución tecnológica

El sistema patentado i-MMD sigue siendo tan avanzado e insuperable como siempre. Ni siquiera el híbrido paralelo de Toyota le alcanzará, aunque Nissan con su e-Power está cerca en cuanto a prestaciones y eficiencia, y en algunos aspectos incluso les supera. El X-Trail actual tiene incluso más potencia que el Honda, por supuesto, y su dinámica es mucho más impresionante, mientras que el consumo de combustible se mantiene al mismo nivel.

El sistema híbrido se basa en un motor atmosférico de gasolina 2.5 de 148 CV que funciona en ciclo Atkinson. El motor eléctrico produce 184 CV y 335 Nm de par, por lo que proporciona la potencia principal, acelerando el crossover hasta 100 km/h en 9,4 segundos junto con el ICE. La batería de 1,4 kWh permite al coche circular sólo con electricidad, hasta un máximo de 11 km.

La nueva generación del Honda CR-V tiene mucho de lo que presumir. Aquí han cambiado incluso el comportamiento del raíl, por no hablar del generador y el tren motriz híbrido. Con dos marchas en la gama de hasta 80 km/h y desde y hasta 120 km/h, el motor de gasolina puede hacer girar las ruedas por separado del motor eléctrico, lo que antes no era posible. Esto reduce aún más el consumo de combustible para cargar innecesariamente la batería. Es una solución interesante, pero ¿no complicará el propio sistema y traerá sorpresas inesperadas en forma de costes adicionales para el propietario? Lo sabremos más adelante. Por lo tanto, el sistema híbrido tiene más modos de conducción: sólo con electricidad, con electricidad y gasolina, cuando la gasolina carga la batería, cuando el motor de combustión interna hace girar las ruedas. Lo que distingue a este sistema de otros es que funciona a cualquier velocidad, por lo que incluso a 120 km/h, el coche puede circular en modo EV. Y el modo «B» de la caja añade una regeneración aún mayor, cuya intensidad ya se puede ajustar mediante las levas del volante. Es similar al e-Pedal de Nissan, pero no suficiente para detener el coche por completo.

Lo principal es que el resto del coche permanece inalterado. Aquí, la tracción a las cuatro ruedas sigue implementándose mediante un cardán y un embrague, por lo que la versión de tracción simple será más ligera (1.806 kg frente a 1.750 kg) y tendrá pequeñas ventajas en forma de un consumo de combustible ligeramente inferior y una mejor dinámica de aceleración. Sin embargo, con la tracción total, tenemos más confianza en cada movimiento, incluso con mal tiempo. Hay incluso un modo de conducción «Nieve», además de «Normal», «Sport» y «Eco».

Disfruto conduciendo cualquier modelo de Honda. Siempre es un volante crujiente, una suspensión bien equilibrada y sin balanceos innecesarios. Aunque, junto con la sensibilidad a los baches, rozando la rigidez, sólo funciona bastante elástica y no permite que la incomodidad penetre en la cabina gracias a los amortiguadores adaptativos. Pero en el Nissan, será aún más sensible incluso en pequeños baches, y en el Toyota, hay más balanceos, aunque más suavidad. Así que, con la expectativa de que la experiencia de conducción aquí sea increíblemente satisfactoria y segura, la ventaja y el placer de conducción están del lado del CR-V.

Un buen punto a favor es el consumo de combustible, que no supera los 6,4 litros con una conducción bastante agresiva. La conducción lenta en ciudad permite bajar hasta los 5,2 litros, así que todo dependerá de ti y de tu afición a los arranques rápidos, y es bastante ágil para su tamaño.

La nueva generación del Honda CR-V ha echado más leña al fuego en términos de seguridad, y ahora el control de crucero adaptativo es casi total. Todo lo que queda es un poco más — mantenimiento de carril, luz de matriz, que todavía falta, y la visión panorámica de la cámara, y el precio de la Honda CR-V, que ahora comienza en UAH 1.996.300 ($ 47.964), puede ser justificada.

Es agradable que al menos los sistemas disponibles funcionen bien juntos, como deben hacer los japoneses. Y la cámara del retrovisor izquierdo, que muestra el ángulo muerto de la izquierda al cambiar de carril, es una función mágica que resulta de gran ayuda en muchos casos de conducción en ciudad y carretera. Siempre puedes forzar su encendido con un botón independiente al final de la palanca de control de los intermitentes. Es una pena que no hayan hecho un botón separado para encender la cámara de visión trasera, ya que a veces es útil sin engranar la marcha atrás. Y los sensores de aparcamiento muestran la distancia a los parachoques con bastante claridad.

Los limpiaparabrisas también se han rediseñado y ahora se ocultan bajo la tapa del capó, y gracias a unos montantes más estrechos y más cristal, la visibilidad ha mejorado y entra más luz en el habitáculo. Y hay otra característica práctica — guardabarros que se integran en los propios limpiaparabrisas.

Cosmética de salón

La arquitectura interior del Honda CR-V ha cambiado aún más, como si se tratara de un coche totalmente distinto. Sólo el estilo es sobrio y minimalista, en consonancia con el exterior. No en el sentido moderno de minimalismo, cuando todas las funciones de control de sistemas y ajustes se dan a un gran monitor, sino en el sentido clásico. Nada de experimentos con extrañas combinaciones de materiales y colores. La estructura es lo más cercana posible a un estilo único. Todo es suave donde toca la mano, y el plástico más duro es casi indistinguible. Si se utiliza brillo, se hace con tanto cuidado que nunca se manchan los dedos.

La tapicería es de cuero de alta calidad, con costuras uniformes y un color agradable. Aquí no hay efecto sorpresa, sólo calidad y sencillez. No hay que acostumbrarse a nada, todo está donde debe estar: un panel independiente para controlar el climatizador bizona, botones para cambiar los modos del cuadro, un cambio cercano de los modos de conducción y un cargador inalámbrico de teléfono con una base engomada para que el teléfono no resbale mientras se conduce.

Puede que no haya necesidad de grandes pantallas aquí, y el salpicadero, aunque digital, tiene un aspecto clásico de pozo e información variable del ordenador de viaje. El modelo Advance, el más alto de la gama, incorpora una proyección en el parabrisas, así como luces de carretera y de giro adaptativas.

Ofrecen un monitor de solo 10,2 pulgadas, en principio suficiente, y la presencia de Apple CarPlay inalámbrico facilita mucho la comunicación con el sistema si tienes un iPhone. Empezando por el equipamiento básico, hay navegación integrada, así como ocho altavoces del sistema de audio Bose. Así que el sonido es bueno y el ruido de los arcos se amortigua fácilmente. En general, el Honda CR-V fue criticado por el mal aislamiento acústico. Ahora la situación ha mejorado, pero no en un 100% y todavía hay demasiado ruido de la carretera.

Las salidas USB y Type-C están una al lado de la otra para mayor comodidad, por lo que no es necesario cambiar los cables para cargar, y hay salidas independientes para los pasajeros traseros, así como deflectores de aire.

En general, Honda tiene un concepto inigualable de la organización del espacio, y lo mismo ocurre aquí. Hay espacio de sobra en todos los lados. En la fila trasera caben incluso tres personas de piernas largas. Es cierto que hay mucho menos espacio para la cabeza, pero no es amenazador. Y el maletero es sencillamente un récord en esta clase y ofrece 587 litros y 1070 litros si abates los respaldos del sofá trasero. Hay una toma de 12 V y cómodos organizadores para las herramientas y líquidos necesarios bajo el piso. Todo está muy bien pensado.

Conclusiones y posicionamiento

Está bien que Honda siga siendo la misma que estamos acostumbrados a ver, pero por desgracia, los consumidores de hoy en día no sólo necesitan un efecto sorpresa, sino emoción e impresiones. El CR-V transmite emociones un poco diferentes — confianza, calma y mesura. Tiene un motor fácil de arrancar que no necesita calentarse tanto como un motor de combustión interna convencional: simplemente arranca y conduce. El crossover resuelve con facilidad todas las tareas cotidianas, familiares, de reparación y de trabajo. La gente compra un coche así durante muchos años y no puede desprenderse de él.

Es bueno que ahora tengamos acceso a diferentes configuraciones y accionamientos, que nos permitirán elegir, pero aun así, incluso el Honda CR-V básico costará más que el RAV4 de gama alta (1.811.940 UAH) o se acercará al coste del Nissan X-Trail de gama alta (2.150.030 UAH), pero el crossover de gama alta será más caro que sus competidores, por lo que es bastante difícil que pueda competir. Sólo los verdaderos aficionados comprenderán su valor.

PROS: El manejo del coche, su ergonomía, su espacioso interior y maletero y su estilo sencillo.

DESVENTAJAS: coste, aislamiento acústico, sistema de medios confusos.