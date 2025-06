«Semptem» de Anna Sofina: distopía adolescente ucraniana. Reseña de ITC.ua

Imagina una ciudad distópica de siete niveles en el futuro, situada en el territorio de la antigua Ucrania. Este es el escenario de la nueva novela de la escritora ucraniana Anna Sofina «Semptem», publicada por ARTBOOKS este año. Esta voluminosa (528 páginas) ópera prima de ciencia ficción para adolescentes y jóvenes adultos mayores de 14 años se inscribe en la conocida tradición del género distópico, pero al mismo tiempo presenta una serie de rasgos reconocibles propios del contexto y la literatura ucranianos. Pero como casi cualquier novela juvenil, ésta gustará a todos los grupos de edad, así que recomiendo su lectura, sobre todo porque apenas se habla de este libro, lo cual es una lástima. Hablaré de todo esto y mucho más en la reseña que sigue.

Ventajas: excelente calidad de publicación y diseño increíble; protagonista expresiva; construcción del mundo convincente; desarrollo gradual de los acontecimientos sin excesivo dramatismo; trama dinámica con suspense; temas importantes sobre la desigualdad social y el crecimiento. Contras: A veces hay cierta previsibilidad en el desarrollo de los acontecimientos; cierta ilógica en las acciones o hechos de algunos personajes 8.5 /10 Calificación

ITC.ua

«Semptem»

Autor

Anna Sofina

Editorial Artbooks

Idioma Ucraniano

Número de páginas 528 + adhesivos en color

Portada Sólido

Año de publicación 2025

Talla 140×210 mm

Página web artbooks.ua

Semptem es una ciudad futurista y aislada bajo una cúpula, dividida en niveles según su funcionalidad y jerarquía: cuanto más alto es el nivel, más cómodo, rico y seguro es. Las transiciones entre niveles están estrictamente controladas, y ascender, no sólo física sino también socialmente, es un acontecimiento poco frecuente. En este microcosmos prácticamente basado en castas, se presenta al lector a la protagonista, Irysa. Es una chica del nivel más bajo, el sexto, que inesperadamente tiene la oportunidad de ascender al segundo nivel.

Ahora será niñera de la recién nacida Aurora, hija de una influyente familia de inventores. Sin embargo, la alegría del acontecimiento y la notable mejora de las condiciones de vida pierden rápidamente su significado cuando la madre de la niña es trasladada repentinamente a un nivel inferior, una enfermedad mortal se propaga por la ciudad y crueles invasores la invaden desde el exterior. De una escala social apenas definida, los acontecimientos pasan rápidamente a la zona de supervivencia, y es en esta tensión donde Irysa se ve obligada a crecer.

Anna Sofina escribe muy bien a la protagonista. Su Iryssa no es una figura omnisciente o heroica, sino una adolescente que aún no ha perdido la fe en el Bien, pero que ya tiene la fuerza interior para elegir entre éste y el Mal. Este tipo de personajes debería resultar familiar a los lectores adolescentes, porque no son perfectos, pero son capaces de actuar — no porque lo hayan elegido conscientemente, sino porque simplemente las circunstancias no les han dejado otra opción. Por supuesto, el camino de la protagonista y sus nuevos amigos estará marcado por las dudas, los enfrentamientos con la desigualdad y el miedo a lo que se esconde bajo la cúpula y en las propias personas.

La novela también revela todos los rasgos clásicos e importantes de los géneros distópico y postapocalíptico. Tenemos un sistema imperfecto que se resquebraja, el despliegue gradual de las amenazas a este lugar, los intentos de los personajes por salvar al menos una parte de lo que parecía irrompible y antaño perfecto, su crecimiento, cambio y comprensión de sí mismos en el mundo, y su vulnerabilidad.

La imagen de la mujer merece especial atención porque es activa, profesional, dispuesta a resistir y afrontar cualquier dificultad.

La novela «Sampled» está escrita de forma dinámica. Anna Sofina atrapa al lector con «ganchos» al final de cada capítulo, de modo que esta intriga tácita funciona siempre en el plano de «solo un capítulo más y se acabó». También hay aquí líneas de amor, pero sólo en el formato de un acercamiento ligero, comedido y gradual de algunos personajes. Es en esta forma que se percibe como apropiado para la categoría de edad declarada y estilísticamente no contradice el tono general de la historia. La supervivencia en «Los Juegos del Hambre» y la posterior resistencia al gobierno actual no impidieron que Katniss Everdeen se enamorara, así que aquí tampoco los invasores ni una enfermedad mortal se interponen en el camino del amor.

Hablando de asociaciones, «Semptem» sólo puede compararse ligeramente con las novelas antes mencionadas de Suzanne Collins. Probablemente sea más bien una combinación de «Bunker» y «Ciudad de Ámbar». En este caso, me refiero a las adaptaciones cinematográficas de los libros del mismo nombre, aunque ambas están ambientadas bajo tierra, y Semptem está sobre la superficie.

También debo señalar que, en mi opinión, «Semptem» no parece un intento de escribir un «Bunker» ucraniano condicional para adolescentes, sino más bien un ejercicio del género en los propios términos del autor con un tono personal. Por supuesto, aquí no hay nada radicalmente innovador. Al contrario, estamos ante un mundo familiar en el sentido del género, pero que implementa con éxito muchas cosas en las que los ucranianos se reconocerán a sí mismos, su entorno, su cultura y otros aspectos.

«Semptem» — una novela sobre el hoy y el mañana, que estamos creando ahora mismo.

Anna Sofina no intenta sorprender al lector con una idea estrambótica o superidea en una distopía ya existente. En su lugar, la escritora despliega una historia viva en un marco convencionalmente estándar, poniendo los significados que son relevantes para los jóvenes y la sociedad en su conjunto. Este es un libro sobre la jerarquía social, la confianza en una crisis, la fragilidad de la civilización, el papel de la mujer en tiempos de transición y lo rápido que los adolescentes tienen que convertirse en adultos cuando el mundo que les rodea empieza a derrumbarse.