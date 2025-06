«The Right Stuff» Tom Wolfe: Cómo Estados Unidos creó el culto a los astronautas. Reseña de ITC.ua

Si usted es decidió leer «Chicos normales» Tom Wolfe del editor«Tamarino barbudo»entonces no merece la pena esperar a la próxima crónica del programa espacial. Es más cerca de «A caballo lanzaderas»que antes «Apolo 8». No hay serán historias sobre héroes que subida del el cielo con fanfarria y aplausos. En su lugar, el lector se la espesura de los nervios, la testosterona, la competencia y la de burla. Aquí, el espacio no es una metáfora del progreso humano en futuro, y otro paso en la carrera de hombres que carecen de miedo pero no orgullo, y más de un ego muy inflado. Este el libro no es sobre misiones espaciales, y sobre las personas. Y sobre todo —más o menos lo mismo«chicos normales». Tom Wolfe los define como aquellos que poseen una mezcla mística de descaro, frialdad, reflejos y bravuconería que los separa de los demás«un tipo normal»de simplemente ser un buen piloto.

« The Right Stuff »

Autor Tom Wolfe

Traductor Yaroslava Panko

Editorial «Tamarino barbudo»

Idioma Ucraniano

Número de páginas 408

Portada Sólido

Año de publicación 2025

Talla 135×210 mm

Página web tamarinbooks.com

«Chicos normales»no es simplemente un libro sobre los primeros astronautas estadounidenses: John Glenn, Gus Grissom, Scott Carpenter, Gordon Cooper, Dick Slayton, Alan Shepard, Wally Shirra. Éstos son una inmersión literaria a gran escala en cultura masculina del riesgo, en la psicología de la competencia, en la era mediática de crear iconos para todos los ciudadanos estadounidenses. Wolfe no escribe sobre cohetes —Escribe sobre los que están en Me sentaría con ellos. Y por eso este El libro está vivo, lleno de miedo, bravuconadas, sospechas, dolor, gloria y desprecio por muerte.

Los mismos«chicos normales»destacan entre los demás pilotos. No hablan de costillas rotas cuando mañana tienen que batir un récord. Son una auténtica comunidad entre pilotos, donde tu sangre fría y tu frialdad —no sólo un rasgo de carácter, y capital social unificado y una carta que se puede jugar.

В 1950-60-хaños, cuando Estados Unidos se vio obligado a alcanzar a la URSS en dirigido por El ucraniano Korolev en carrera espacial tras el lanzamiento«Sputnik», а y luego el primer vuelo humano en espacio, el gobierno estadounidense necesitaba crear nuevos héroes nacionales. Pero en lugar de congresistas o soldados se convirtieron en pilotos de proyectos «Mercurio». De hecho, es Habrá pilotos sentados en un tarro hermético y no gestionará, y todo eso pueden hacerlo aceptar en silencio el riesgo y morir con dignidad en a los ojos del mundo. Porque Los misiles estadounidenses suelen explotar.

Y esta situación paradójica, cuando los mejores pilotos de la La historia de EE.UU. se planta en la máquinas que no puede gestionar se convierte en uno de los los principales dramas del libro. Tenían que asumir riesgos, pero no para pilotar. Se suponía que eran iconos, pero sin ningún impacto directo real sobre este una puta lata. Tuvieron que convertirse en símbolos, pero guarda esa bravuconada dentro«chicos normales».

В En una de las escenas, los pilotos se enteran de que primero en monos volarán al espacio. Esto es humillante y molesta«chicos normales». No son quieren ser«pasajeros»como Entre ellos se llaman pilotos de pruebas. Quieren ser los que saquen la máquina de la inmersión. А no Los que simplemente son elevados por el cohete hacia el espacio.

Siete astronautas del programa espacial «Mercurio»Los medios de comunicación recién adquiridos están empezando a utilizar gradualmente su nueva popularidad mediática para impulsar control de la NASA sobre el vehículo, y más respeto y el papel de los pilotos. У En estos momentos, Wolfe demuestra una brillante sensibilidad para conflictos internos. Ve cómo Algunos miembros del equipo están dispuestos a todo para ser el primero en lograrlo, y Otros intentan mantenerse bajo control ante las cámaras, preservar la familia, el honor y el silencio, aunque en su interior cunda el caos.

Un tema aparte«Chicos normales» —creación de héroes para con la ayuda de los medios de comunicación. Cómo Los medios de comunicación han convertir agresivamente a hombres reales, imperfectos y a menudo contradictorios en imágenes perfectas para las portadas. Tom Wolfe muestra cómo La NASA ha utilizado a las familias de los astronautas como Se les enseñó a responder correctamente a preguntas como Las esposas eran obligadas a fingir tener una vida perfecta y comportarse con dignidad ante las cámaras. Y cómo Al mismo tiempo, los propios astronautas disfrutaban activamente de la fama: caminaban sobre el partidos, alineados en Los mejores hoteles, regalos recibidos, descuentos en coches y eran muy populares en la niñas, que a menudo no es dudaban en utilizarlo.

Los más agudos y El autor mostró de forma más dramática«untar»personalidades de los astronautas bajo la presión de la fama. Algunos de los Los personajes rechazan la reflexión y autocrítica. Otros, como John Glenn, están tratando de mantener la moral alta, incluso a costa de conflictos con colegas. Otros empiezan a considerarse mejores que compañeros y simulacro Estaban en proceso de espacio. Todo esto añade profundidad moral al texto: es no sólo un libro sobre hombres en trajes espaciales. Esto es un libro sobre diferentes tipos de vulnerabilidad humana —del miedo a morir a miedo a perder la imagen pública y respeto entre«chicos normales».

Muchos críticos occidentales y los lectores no como la historia del vuelo de Gus Grissom aquí. У En su libro, Wolfe insinúa que estaba muy nervioso, y más podría haber entrado en pánico después de la inundación, voló la escotilla de la cápsula a sí mismo, que llevó a su pérdida, y más casi ahogado. Yo soy no parece que De alguna manera, el autor lo ha mostrado con fuerza con del lado negativo. Más bien, describió lo culpable que se sentía el propio astronauta, como Estaba atormentado, nervioso y ya no se consideraba merece la pena«chicos normales»después del vuelo.

Algunos lectores occidentales y observadores dicen que No hay pruebas de los errores de Gus Grissom, aunque algunos otros astronautas han de la tecnología en la sus libros y memorias indican lo contrario. В cualquierEn este caso, es más percepción del lector estadounidense, porque Para ellos, Gus Grissom es un héroe. Cuando un libro«Chicos normales»se publicó en 1979, por lo que tiene casi medio siglo de antigüedad, y lee y Aún increíble, Grissom llevaba mucho tiempo muerto, así que no no pudo decir nada sobre su vuelo, que fue descrito por Tom Wolfe. Sobre la trágica muerte de Gus Grissom durante las pruebas«Apolo 1»у 1967 se puede leer más en Libro«A caballo lanzaderas»otro astronauta, Mike Mullane. También se estrena en us«Tamarino barbudo». También me gustaría destacar el estilo y habilidad en La prosa de Tom Wolfe. En En Occidente, es es un reputado director de documentales y de la nueva escuela de periodismo de finales de XX siglo. En Sus relatos son bien conocidos en el USD de libros, y uno de los Se considera que los más emblemáticos son«Chicos normales». El autor no parece escribe un texto, lo siente. Tom Wolfe no dice que que está sucediendo, permite al lector escuchar y sentir. Su libro es más novelado que documental. В En cada capítulo, el autor mezcla sus pensamientos y La película trata de los recuerdos de los astronautas, sus miedos, etc., y luego salta a escenas generales y explicación de ciertos y otros acontecimientos, luego hace algunos chistes, brillantes y describe con detalle la próxima cena de los astronautas, y luego se precipita de nuevo en el espacio o en la cabina. Y todo esto tan emocionante que encierra el espíritu y no Te deja ir. Quieres leer el libro hasta que fin y a la vez. Я no No recuerdo nada igual libros de ficción que sería tan fascinante de leer como este. Esta es es realmente genial.

Tal habilidad del autor sumerge al lector en libro de cabeza y mentalmente agotador. Tom Wolfe es tan hábil contando experiencias ajenas que se transmiten al lector. Por lo tanto, sopese a la hora de libro. Este es no un paseo fácil, pero sin duda lo recordará por durante mucho tiempo.

Es misma edición«Chicos normales»del editor«Tamarino barbudo»fabricados con alta calidad y con estilo. La cubierta es brillante y atrae inmediatamente la atención, el papel es amarillo y El tipo de letra es de alta calidad y fácil de leer. В En el centro del libro hay muchas fotografías en color de astronautas en papel brillante. El encaje no Lo trajeron.