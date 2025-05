TOP 9 smartphones de 2025: una elección de la que no te arrepentirás

Hoy en día, elegir un smartphone es como elegir entre un raffa de lavanda y un Americano clásico: por un lado, elegante y perfumado; por otro, sencillo, fiable y sin complicaciones innecesarias. El mercado está lleno de modelos que intentan ser «lavender raff», pero a veces solo quieres un Americano — algo que funcione y no te defraude. En este TOP, hemos recopilado smartphones para diferentes gustos y necesidades. En nuestra opinión, realmente merecen tu atención. Esperamos tus sugerencias sobre el mejor modelo de cada categoría en los comentarios.

Criterios de selección

Procesador y rendimiento

En 2025, los mejores procesadores son el Snapdragon 8 Elite y el Apple A18. Ofrecen alto rendimiento, eficiencia energética y compatibilidad con las últimas tecnologías, como el trazado de rayos y la IA. Para el uso diario, bastan procesadores de gama media como el Snapdragon 7 Gen 3 o el MediaTek Dimensity 8200.

Cámara

Los megapíxeles ya no son el principal indicador de la calidad de una cámara. Presta atención al tamaño del sensor, la apertura del objetivo, la presencia de estabilización óptica y las capacidades con poca luz. En 2025, los smartphones ofrecerán fotografía nocturna mejorada, disparo en RAW y compatibilidad con vídeo 8K. Y, por supuesto, posproducción con inteligencia artificial.

Batería y carga

La mayoría de los smartphones están equipados con baterías con una capacidad de 4500 a 6000 mAh, lo que equivale a un día de uso activo. La carga rápida con una potencia de 65-120 W permite cargar el dispositivo hasta el 100% en 30-40 minutos. Presta atención a la compatibilidad con la carga inalámbrica y la carga inversa.

Pantalla

Las pantallas AMOLED con una frecuencia de refresco de 120-165 Hz se han convertido en el estándar para los segmentos de gama media y alta. Ofrecen colores vivos, negros profundos y animaciones fluidas. Las altas frecuencias de refresco y la baja latencia del sensor son importantes para los smartphones de juegos.

Comunicaciones y redes

La compatibilidad con 5G se ha convertido en obligatoria incluso para los modelos económicos. Otra cosa es el despliegue de la red en nuestras latitudes. Busca también Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y NFC para pagos sin contacto.

Protección y materiales

Los smartphones con certificación IP68 están protegidos contra el polvo y el agua, algo importante para los usuarios activos. Las carcasas de aluminio y cristal ofrecen un aspecto de primera calidad, pero pueden ser frágiles. Las carcasas de plástico son más ligeras y menos propensas a romperse.

Tamaño y ergonomía

Aunque las pantallas grandes son convenientes para multimedia, no todos los usuarios buscan «picas». Los smartphones compactos son cómodos para usar con una sola mano y caben fácilmente en un bolsillo. Este formato devuelve la comodidad y el confort al uso cotidiano.

El mejor smartphone todoterreno — Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 — un smartphone no para la pompa, sino para la vida. No tiene una pantalla flexible ni un cuerpo de titanio, pero tiene todo lo que realmente necesita. Buena pantalla, batería duradera, cámaras decentes y un buen precio. Todo está despejado, pero es inteligente.

La pantalla es grande — 6,78 pulgadas, con resolución Full HD+ y una frecuencia de 120 Hz. No es OLED, pero la matriz IPS no está mal: es lo bastante brillante como para no entrecerrar los ojos al sol, y lo bastante rápida como para desplazarse por TikTok sin frisar. La carcasa es de plástico, pero con protección normal — IP68 e incluso una especie de MIL-STD del ejército. Es decir, que si se cae en un charco o se golpea un poco con la puerta, sobrevivirá.

El procesador Snapdragon 6 Gen 3 no es un buque insignia, pero hace un buen trabajo. Todo funciona estable: redes sociales, mensajería instantánea, fotos, incluso Genshin Impact tira (en medio, pero estable). RAM — 8 GB, almacenamiento — 256 GB, hay una ranura microSD. Para la clase media — ok.

Cámaras Motorola Moto G75 — No es calidad de cine, pero está bien para lo que cuesta. La cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Dispara bien de día y tolerablemente de noche. También hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles para que todos tus amigos quepan en el encuadre. La cámara frontal es de 16 megapíxeles, el vídeo llega hasta 4K 30 fps. Nada extraordinario, pero honesto y estable. La batería de 5000 mAh es un clásico de Motorola. Dura un día y medio, aunque no sueltes el teléfono. Carga — 30 W por cable (aunque podría ser un poco más rápida), además hay carga inalámbrica a 15 W, lo que es un plus. Aquí es Android 14 puro, sin anuncios ni basura innecesaria. Motorola Moto G75 — opción «comprado y uso». Nada del otro mundo, pero todo lo que necesitas está ahí: una pantalla grande, una cámara decente, una batería de día y medio, un rendimiento adecuado e incluso carga inalámbrica. Precio — de 9.599 a 10.070 UAH.

El mejor buque insignia de la fotografía — Sony Xperia 1 VI

Sony sigue con su juego — y vuelve a intentar colarte una DSLR en el bolsillo Xperia 1 VI — un smartphone que parece haber sido creado por ingenieros del departamento de cámaras de la serie α tras una larga reunión con aficionados a los ajustes manuales. Este dispositivo es para aquellos a los que les gusta hacer fotos, juguetear con los ajustes y no confían en la automatización ni en la IA.

La cámara principal aquí es de 48 megapíxeles con un gran sensor Exmor T y estabilización táctil. Pero lo más interesante es el zoom periscópico, que ofrece un zoom real de 3,5-7,1x sin perder calidad.

Si añadimos un objetivo ultra gran angular, una cámara frontal con vídeo 4K y modos de disparo profesionales — tenemos una Sony A7 en un cuerpo compacto.

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 — potencia esperada. Pero es bueno saber que Sony añadido 12/16 GB de RAM, UFS 4.0 y una ranura microSD, que la mayoría de los buques insignia parecen ser tímido. La pantalla es OLED de 6,5 pulgadas, 120 Hz, sin 4K (por primera vez para Xperia 1), pero con buen brillo y Modo Creador para aquellos que disparan no sólo para Instagram, sino también para la edición.

Todo es justo con la batería: 5000 mAh son suficientes para un día de uso activo, y hay carga rápida e inalámbrica. E incluso carga inversa. La carcasa es resistente al agua (IP65/IP68), el sonido estéreo con Hi-Res Audio y un jack — 3,5 mm ya es todo un exotismo en 2025. Y sí, Android 14 — es limpio, estable y no está sobrecargado.

Por supuesto que lo es, Xperia 1 VI — un smartphone no es para todo el mundo. Aunque la cámara es potente, solo un usuario dispuesto a dedicar tiempo a configurarla podrá sacar todo su potencial — «automático» aquí no siempre da lo mejor de sí. Y aunque la pantalla es buena, la falta de 4K puede ser un poco decepcionante para los fans de los modelos anteriores.

Sony Xperia 1 VI — un dispositivo para quienes aprecian el equilibrio entre potencia y libertad en fotos y vídeos. Si estás dispuesto a sudar por el resultado — olvídate de Samsung e incluso de iPhone. Pero prepárate para pagar por él de 44.599 a 65.960 hryvnias.

El mejor iPhone — iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max — no es una revolución, sino una sólida evolución de lo que a Apple se le da bien desde hace tiempo. El potente chip A18 Pro no solo maneja Instagram y TikTok, sino también juegos pesados, edición de vídeo y herramientas de IA. El rendimiento es — a nivel «enciende y olvídate»: todo vuela, nada se ralentiza.

Las cámaras aquí son de primera. El sensor principal de 48 megapíxeles con óptica y algoritmos de procesamiento actualizados produce fotos excelentes incluso en condiciones de iluminación difíciles. El objetivo zoom periscópico 5x es decente sustitución de la cámara de vacaciones, especialmente para retratos. Fotos en ProRAW, vídeo en 4K60 ProRes — todo está ahí, y funciona como un reloj. Pero las funciones para profesionales puede que no las utilice el usuario medio: el potencial es enorme, pero no todo el mundo lo usará.

Mostrar iPhone 16 Pro Max — un enorme panel Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 2500 nits. Realmente impresiona por sus detalles, la profundidad de los negros y la suavidad de las animaciones. Pero el tamaño también es adecuado — el iPhone 16 Pro Max no es para muñecas débiles. Cabe en el bolsillo de unos vaqueros con dificultad, y usarlo con una mano es todo un reto. El titanio de segunda generación ha reducido ligeramente el peso, pero el smartphone sigue dando la sensación de ser enorme.

Batería iPhone 16 Pro Max dura un día entero de uso activo, incluso con cámaras, juegos y GPS. Hay 35 W de carga por cable y 15 W por MagSafe. Pero aquí, de nuevo, Apple va por detrás de los buques insignia de Android: por el dinero, me gustaría ver al menos 60 vatios, por no hablar de 100+. Y tendrás que comprar el cargador por separado — solo se incluye el cable. Ecológico, ¿recuerdas?

iOS 18 trae nuevas funciones de IA (algunas de las cuales aún no están disponibles en todas partes), estabilidad y las tradicionales limitaciones: sin personalización como Android, sin acceso rápido al sistema de archivos, sin soporte para microSD o dos SIM físicas — solo eSIM. Por un lado, seguridad y estabilidad; por otro, flexibilidad limitada.

iPhone 16 Pro Max — la elección para los que quieren un smartphone premium sin experimentos: estable, potente, duradero. No el más barato, pero con la garantía de que no tendrás que preocuparte por él hasta dentro de 5 años. Bueno, o hasta que iPhone 17 Pro Max Ultra AI+.

El mejor buque insignia de Android — Samsung Galaxy S25 Ultra

En Samsung Galaxy S25 Ultra — el último Snapdragon 8 Gen 4 para Galaxy, creado en un proceso de 3nm. Aunque el nombre es un poco largo, el resultado es corto — todo vuela. Procesamiento de fotos con IA? Al instante. Edición de vídeo 4K? Es pan comido. ¿Juegos al máximo rendimiento? Sí, ni siquiera Genshin lo calienta hasta convertirlo en una sartén. Hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento — porque ¿por qué no?

La pantalla en Samsung Galaxy S25 Ultra tradicionalmente sin concesiones: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, con una resolución de 3200×1440, una frecuencia de 1-120 Hz y un brillo que puede cegarte. Gorilla Glass Armour, un escáner ultrasónico bajo la pantalla y compatibilidad con S Pen — todo lo que cabe esperar de un buen buque insignia. Y también — biseles más finos y un nuevo diseño «de bordes planos», porque Samsung por fin se ha acordado de que no a todo el mundo le gustan los bordes redondeados.

¿Cámaras? Es serio: Disparador principal de 200 megapíxeles, sensor ISOCELL HP2SX mejorado, nuevo módulo periscópico de 50 megapíxeles con óptica 5×, ultra gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo 3× de 10 megapíxeles. Además, un nuevo zoom AI — no mágico, pero TikTok ya tendrá algo que mostrar. Vídeo — 8K60, HDR10+ y estabilización que compensa incluso los temblores tras tres mañanas de café.

Duración de la batería Samsung Galaxy S25 Ultra — 5100 mAh, carga de 65W (¡sí, por fin!), inalámbrica — 25W, inversa — sí. IP68, cuerpo de titanio, One UI 7 con nuevas funciones de IA: traducción en tiempo real durante una llamada, resumen de texto, etc.

Samsung Galaxy S25 Ultra — El buque insignia de Android difícil de superar. Sigue siendo grande y caro, pero si buscas un smartphone «con años por delante», sin concesiones en ningún aspecto — aquí lo tienes. Puedes comprarlo por entre 41.290 y 65.960 UAH si quieres olvidarte de actualizar hasta 2029.

El mejor smartphone para juegos — Asus ROG Phone 9 Pro

ROG Phone 9 Pro — una estación de juegos de bolsillo con todo lo necesario para jugar en serio con el móvil. Incorpora un chip Snapdragon 8 Elite con un sistema de refrigeración térmica que te permite jugar durante horas sin trote ni sobrecalentamiento. Tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, así que es suficiente para juegos pesados y vídeo 4K, y durará un par de temporadas de series de televisión.

Pantalla ROG Phone 9 Pro — un tema aparte. El panel AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución FHD+, frecuencia de refresco de 185 Hz y sensor de 720 Hz. Es un placer jugar en él. Los colores son ricos, la respuesta es instantánea, el negro es realmente negro, y la suavidad de las animaciones es tan fluida que hasta el iPhone se pondrá celoso. Además, Asus ha añadido botones ultrasónicos laterales AirTriggers que se pueden personalizar para los juegos — esencialmente dos gamepads adicionales justo en el cuerpo.

Batería ROG Phone 9 Pro La batería tampoco defrauda en este aspecto, con una capacidad de —5.800 mAh, que permite jugar hasta 8-10 horas sin recargar. E incluso cuando la batería se agote, una carga rápida de 65 W devolverá la vida al dispositivo en menos de una hora. También cuenta con funciones como GameCool 9, un refrigerador AeroActive opcional y ajustes detallados en el modo Armoury Crate —, donde puedes optimizar cada juego individualmente.

Las cámaras son bastante correctas: la principal de 50 megapíxeles (Sony IMX890) produce una calidad decente a la luz del día, pero ROG Phone 9 Pro no va de fotos. Es un smartphone para los que quieren exprimir al máximo los gráficos, los FPS y la diversión de Genshin Impact, Call of Duty Mobile o Diablo Immortal.

ROG Phone 9 Pro — Definitivamente no es un smartphone «para todos los días». Se trata de una herramienta para jugadores que quieren lo mejor: la pantalla más rápida, el hardware más potente, la mejor duración de la batería y un control sin concesiones en el juego. El precio del gadget oscila entre 38.510 y 80.706 UAH.

El mejor smartphone autónomo — OnePlus 13

OnePlus 13 — un smartphone que por fin ha empezado a pensar seriamente en la duración de la batería. Tiene una enorme batería de 6000 mAh, pero no tienes la sensación de estar sujetando un ladrillo: el fabricante ha distribuido bien el peso, y el smartphone no resulta demasiado pesado ni incómodo.

Con un uso normal (YouTube, mensajería, navegación), aguanta fácilmente dos días de uso — y esto no es un cuento de hadas publicitario, sino un hecho probado. Aunque en el bolsillo, este gadget parece de 6,82 pulgadas.

El Snapdragon 8 Gen 3 (o Elite Edition) no solo es potente, sino también frugal con la batería. Y lo que es interesante — incluso a máxima carga gráfica OnePlus 13 no se convierte en una tostadora. Todo funciona con fluidez y casi sin trote: los juegos pesados, la cámara y la multitarea. Carga rápida — 100W a través de un cable. Sí, también está disponible la carga inalámbrica — 50W.

Pantalla — 6,82 pulgadas, AMOLED, 1440p, 120Hz, LTPO. Consume menos energía gracias a la frecuencia de actualización adaptativa. Brillo máximo — hasta 4500 nits. Y — es una de las primeras pantallas certificadas por TÜV Rheinland por sus niveles ultrabajos de luz azul dañina. ¿El inconveniente? Los bordes curvados de la pantalla pueden provocar toques accidentales — un problema clásico de la serie.

І Las cámaras son serias aquí: Disparador principal de 50 megapíxeles con OIS, ultra gran angular de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x. Como siempre, OnePlus — tiene calibración Hasselblad para que las fotos parezcan de una cámara cara, no de un filtro sobreexpuesto. Sin embargo, la fotografía nocturna sigue siendo inferior a la de los líderes — el Pixel o el Galaxy Ultra, especialmente en el detalle de las zonas oscuras.

OnePlus 13 — la elección para los que quieren un buque insignia moderno sin renunciar a la duración de la batería. Pero si quieres la mejor cámara o un ecosistema completo, tendrás que mirar a Samsung o Apple. El precio del smartphone oscila entre 25.999 y 44.299 UAH.

El mejor smartphone económico — OPPO A3x

OPPO A3x — uno de esos empleados del Estado que no molestan. Y en 2025, esto ya es un cumplido. No grita de sí mismo con su diseño, no intenta ser un «flagship killer», sino que honestamente hace su trabajo: llama, hace fotos, tira de redes sociales y no se apaga en una hora. Y todo ello por un precio razonable.

У OPPO A3x Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con una frecuencia de 90 Hz — sí, no es AMOLED, pero la imagen es suave y lo suficientemente brillante como para leer en la pantalla bajo el sol. El smartphone está alimentado por el chip Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 — no es un récord de rendimiento, pero es suficiente para mensajería, navegación, YouTube y juegos ligeros. Tiene 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y ranura para tarjetas de memoria.

Cámara OPPO A3x La cámara es sencilla: 8 megapíxeles en la principal y 5 megapíxeles en la frontal. No hay que esperar nada del otro mundo, pero está bien para hacer fotos de documentos, recuerdos y redes sociales. La principal característica es la batería de 5100 mAh, que puede durar fácilmente entre un día y medio y dos días sin recargar. También tiene carga rápida de 33 W, lo que es una ventaja.

Por supuesto, en OPPO A3xTambién hay desventajas: un procesador antiguo, una cámara mediocre de noche, un cuerpo de plástico y sin NFC.

Pero si tu presupuesto es limitado y necesitas un dispositivo fiable sin fallos — OPPO A3x merece la pena echarle un vistazo. Este es un ejemplo de cómo hacer un smartphone barato sin dolor para el usuario a un precio de UAH 4.029 a 6.398.

El mejor smartphone compacto — iPhone 16e

iPhone 16e — una variación del enfoque clásico de Apple para los teléfonos inteligentes: un mínimo de campanas y silbatos, la máxima estabilidad para el dinero. Su pantalla OLED de 6,1 pulgadas sigue siendo cómoda para usar con una sola mano — una rareza en el mundo de los gigantes «pala» que dominan actualmente el mercado. Y aunque apenas es compacto (6 pulgadas no son 4,7), este formato se ha convertido en el «estándar de oro» para quienes no quieren un smartphone tan grande como un ladrillo.

El procesador A18 (el mismo que en los modelos anteriores) hace que iPhone 16e No sólo rápido — muy rápido. El sistema no sufre lag ni se congela, e incluso jugar a juegos de móvil o editar vídeos en iMovie no supone ningún problema. Por supuesto, no hay pantalla ProMotion como en modelos anteriores, pero 60 Hz es más una limitación de Apple que una necesidad técnica. Todo funciona con fluidez, aunque el efecto «wow» es menor.

Cámara iPhone 16e La cámara de 48 megapíxeles sin teleobjetivo es un compromiso. Hace fotos estupendas, sobre todo a la luz del día, el detalle es bueno y el modo nocturno funciona bien. Pero tendrás que olvidarte del zoom óptico. Este ahorro no es crítico para la mayoría de los usuarios.

Cuerpo iPhone 16e sigue siendo de aluminio, por lo que es más ligero y sencillo que el titanio de la línea Pro. Autonomía — para un día de trabajo activo, pero no más: 3279 mAh no es mucho, y tendrás que cargarlo cada noche. La carga rápida tampoco es rápida — 20W parecen pálidos frente a los competidores Android.

iOS 18 funciona de forma estable, y las actualizaciones están garantizadas durante al menos 5-6 años. Tipo-C — finalmente está aquí, haciendo la vida más fácil para todos los que están cansados de Lightning. Sin embargo, Always-On display, Dynamic Island y ProMotion no están aquí.

iPhone 16e — una gran opción para los que quieren un iPhone pero no quieren pagar por un cuerpo de titanio, cámaras adicionales y trucos de marketing. Y aunque no es barato, su «longevidad», formato compacto y soporte de Apple lo convierten en una inversión para varios años. Su precio oscila entre 24.009 y 37.999 hryvnias.

El mejor smartphone para tu hijo — Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A25 — una buena opción para quienes buscan un smartphone sencillo y fiable para un niño o adolescente. No hay campanas y silbatos innecesarios, pero todo lo que necesita está ahí. La pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 Hz se ve brillante y nítida, y su hijo podrá ver vídeos, desplazarse por los feeds de las redes sociales o jugar sin problemas.

Batería Samsung Galaxy A25 La batería de 5000 mAh durará sin duda un día de actividad o un par de días de uso moderado, lo que es conveniente para un niño — no tiene que pedir que le pongan el teléfono a cargar cada noche. Las cámaras están en la media: la principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica hace buenas fotos, pero no esperes milagros por la noche. También hay un ultra gran angular y un macro — para que los niños experimenten con la fotografía, que ya es bastante.

Procesador en Samsung Galaxy A25 no es de gama alta, pero es suficiente para redes sociales, YouTube e incluso juegos sencillos. La memoria de 6/128 GB es suficiente. Además, Android con un mínimo de bloatware — funciona rápido, sin frenos.

Contras Samsung Galaxy A25 — el cuerpo es de plástico y parece presupuesto, pero para un niño, esto es incluso un plus — no da tanto miedo si se cae.

Samsung Galaxy A25 para un niño — sin complicaciones innecesarias, con una buena pantalla y batería de larga duración. Vale la pena considerar esta opción a un precio de UAH 7.973 a 11.083.