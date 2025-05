15 mil comentarios: Gothic 1 Remake animation changed after a strong fan response

Los desarrolladores de Gothic 1 Remake escucharon a los jugadores — cambiaron varios detalles tras la reacción de 15 mil personas.

El RPG de culto Gothic ha recibido una actualización para la demo del Prólogo de Nyras. No es sólo un parche, sino la prueba de que Alkimia Interactive lee los comentarios. Los jugadores se quejaron de la animación y otros problemas a través de encuestas en Steam, Discord y las redes sociales, por lo que estamos haciendo algunos cambios notables en el juego.

Entre los principales está la aceleración de la animación de los movimientos, la recogida de objetos y el combate, que hace que el personaje sea mucho más ágil. La actualización viene acompañada de minidocumental sobre el desarrollo del prólogo. Alkimia dice directamente que algunos golpes no atravesaban — a pesar de que la espada atravesaba al goblin justo en la cara. Estos fallos ya se están corrigiendo, ya que los jugadores se dieron cuenta enseguida de que había que prestar atención a la mecánica de combate.

Remake de Gothic 1: Prólogo de Nyras apareció en febrero en Steam Next Fest. Se trata de una introducción independiente del juego principal — la historia de un personaje secundario del original. Es decir, este prólogo no formará parte del juego, ya que fue creado para demostrar/finalizar el mundo, la mecánica y la atmósfera del remake. El jugador asume el papel de otro convicto, Niras, cuya historia estará sólo ligeramente relacionada con el juego completo. Este prólogo tiene lugar antes de los acontecimientos de Gothic 1.

El remake se está desarrollando desde cero para un público moderno. El juego está siendo replanteado en serio, no sólo una actualización gráfica. Los controles son todos «de madera», pero los aficionados están en su mayoría satisfechos. Uno de los jugadores dice: «Fue agradable jugar a una demo de un juego de rol que no te atenazaba y me permitía explorar el juego por mi cuenta. Sin duda lo compraré en cuanto salga a la venta».

«Me sentí nostálgico, relajado e inmerso en algunos «de madera» buenos viejos juegos góticos. Esta demo es definitivamente una señal de que Alkimia se dirige en la dirección correcta con este juego. Estoy muy intrigado y deseando ver el producto final» — escriba a en las críticas.

De momento, la versión completa del remake aún no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, Alkimia Interactive está escuchando los comentarios para entender qué gustará o no a los jugadores.

Fuente: PC Gamer / GAMINGbible