Apple Watch cuenta las calorías «al azar» — los investigadores encontraron un error del 30%, que es tres veces (!) más alto de lo normal

A pesar de que los smartwatches de Apple ofrecen mediciones muy precisas de la frecuencia cardíaca y el recuento de pasos, son prácticamente «al azar cuando se trata de contar calorías».

El último investigación Universidad de Mississippi (vía MacRumors) descubrió que el error en la estimación de calorías quemadas con Apple Watch alcanza el 27,96% — más del triple de lo permitido. Fue el mismo para diferentes modelos (incluso los más nuevos), para todos los usuarios que participaron en los estudios y durante diferentes tipos de actividad física. Para comparar: los errores en la medición de la frecuencia cardiaca y el número de pasos con el Apple Watch alcanzan el 4,43% y el 8,17%, respectivamente y están dentro del umbral aceptable para los dispositivos de fitness de consumo.

Para el estudio, el equipo examinó 56 informes anteriores que evaluaban la eficacia del Apple Watch en comparación con instrumentos clínicos de referencia.

Apple no publica los algoritmos utilizados en el seguimiento de las métricas del Apple Watch, pero tampoco afirma que el dispositivo proporcione una medición del consumo de energía de grado clínico. La empresa ha posicionado siempre el dispositivo como una herramienta de bienestar general más que como un dispositivo de diagnóstico médico, aunque en los últimos años ha introducido varias funciones avanzadas de salud, como la monitorización de la temperatura corporal y la detección de la apnea del sueño.

En conclusión, los investigadores señalan que no pretendían desacreditar a los fabricantes ni la utilidad de los smartwatches, sino aconsejar que se aclaren las limitaciones y se informe a los usuarios.

«Estos dispositivos son estupendos para hacer un seguimiento de los hábitos y mantenerte motivado. Pero no tomes cada número como cierto al 100%, especialmente las calorías. Piensa que es una guía útil, no una herramienta de diagnóstico. Es útil, pero no perfecto», — el comando concluye