Cancelado Black Panther: el primer concept art muestra Wakanda y la batalla de T’Challa contra Azari

EA continúa con la oleada de liquidaciones — esta vez, Black Panther y su estudio Cliffhanger Games cayeron en manos de la compañía. Así que solo nos queda echar un vistazo al concept art filtrado.

En una carta interna, la presidenta de EA Entertainment, Laurie Mielé, afirma que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para centrarse en áreas clave. La compañía está abandonando una serie de proyectos para centrarse en mejores oportunidades. Por ejemplo, EA planea centrarse en Battlefield, The Sims, Skate y Apex Legends. Iron Man de Motive y la tercera entrega de Star Wars: Jedi siguen en preparación. Bioware Mass Effect tampoco va a ninguna parte así como el negocio de los móviles.

Pero Black Panther era la IP bajo licencia de la que la empresa no estaba segura. No se sabía casi nada del juego desde su anuncio en 2023. Se esperaba que fuera un juego de aventuras de mundo abierto para un solo jugador de los desarrolladores de Middle-earth: Shadow of Mordor, pero no será así.

EA has canceled their #BlackPanther game The developer Cliffhanger Games has also been shut down (via @IGN) pic.twitter.com/71XakfhbEX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 28, 2025

Junto con la noticia del cierre del proyecto, los posibles arte conceptual Fueron publicadas por un editor de vídeo que trabajó en los sondeos del juego. Las ilustraciones muestran localizaciones de Wakanda inspiradas en las películas. Una de las instantáneas muestra un duelo ritual entre T’Challa y su hijo Azari, que se ve interrumpido por el ataque de una nave Skrull que secuestra a T’Challa. Según informaciones no confirmadas, Azari iba a convertirse en uno de los varios personajes jugables.

Según el presidente, a pesar del juego cancelado, el acuerdo con Marvel no va a desaparecer. Incluía tres juegos: Iron Man, el cancelado Black Panther y otro proyecto sin nombre. Según el comunicado de EA, «nuestra asociación con Marvel sigue siendo fuerte y nuestra colaboración multifacética a largo plazo continúa».

Pero las noticias no acaban con la cancelación del juego y el cierre de Cliffhanger. EA también está recortando personal en sus divisiones de móviles y central. Aunque la compañía no ha dado el número exacto de personas que serán despedidas, fuentes de IGN aseguran que en esta ocasión se trata de menos de 300 personas. Se trata del mismo número de personas que fueron despedidas el mes pasado en Respawn y EA Fan Care. EA está intentando transferir a algunos especialistas a otros proyectos dentro de la compañía, como ya hizo en anteriores ocasiones. Al mismo tiempo, según Game File, a partir de marzo de 2025, EA incluso ha aumentado el número total de empleados en 800 personas en comparación con el mismo período de 2024.

En los últimos años, EA ha realizado regularmente oleadas de despidos. En marzo de 2025, despidió a unas 400 personas, incluyendo 100 en Respawn, cancelaron el juego Titanfall y otro proyecto de incubación. Anteriormente BioWare se reestructuró, algunos desarrolladores fueron trasladados, otros despedidos. En 2024 se marcharon 670 personas, en 2023 — 50 de BioWare y otra parte de Codemasters. En general, la empresa ha sufrido una compleja reestructuración interna en los últimos años.

Otra señal alarmante para los empleados es la vuelta obligatoria a las oficinas. Esta decisión ya ha causado inquietud entre los que han estado trabajando a distancia: la gente está preocupada por cómo afectará a sus puestos. EA no ha hecho comentarios sobre el número de nuevos despidos, los motivos de esta ronda en particular o la posibilidad de que se produzcan más despidos.

Fuente: IGN