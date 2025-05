Como Doom, pero con piratas: tráiler del shooter Davy x Jones del desarrollador polaco Parasight

El estudio polaco Parasight ha anunciado un nuevo proyecto — Davy x Jones. Son vibraciones Doom, pero con piratas y el espacio.

Parasight, conocido por el juego Blacktail, ha presentado un shooter en primera persona. Los desarrolladores, a primera vista, como si hubieran tomado Doom, añadió piratas y lo trasladó todo al más allá con elementos del espacio. El jugador se prueba la máscara de Davy Johnson — un pirata que fue traicionado, robado, decapitado y enviado al «Casillero» — una especie de infierno para marineros. Entonces Johnson literalmente «olvidó» la cabeza y regresa con su tortuga parlante llamada Davey para vengarse de Barbanegra.

La jugabilidad parece la de un shooter de combate clásico: hay un garfio, una pistola, una espada y un gancho. Puedes arrastrarte hasta los enemigos, como en Doom Eternal, y disparar a tu propia cabeza (bueno, a lo que queda de ella). Todo ello acompañado de batallas contra demonios, piratas malditos y tiburones monstruosos.

Además de las batallas terrestres, Davy x Jones cuenta con otra importante mecánica — una nave llamada Abby (no estamos hablando del «coche» de Last of Us) . Este barco es mitad ballena, mitad base flotante. Abby te permite volar entre islas en un «Casillero», contratar oficiales para tu tripulación y usar artillería pesada en batalla. El tráiler mostraba una escena en la que Abby es atacada por un calamar gigante dentro de una calavera aún más gigante. Esto parece un indicio de batallas contra jefes en toda regla directamente en el barco.

Davy x Jones aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ha sido confirmado para PC y consolas. El juego también ha aparecido ya en Steam. Visualmente, parece una mezcla de fantasía pirata y ciencia ficción. Por supuesto, el otro mundo no es literalmente el espacio exterior, pero se le parece en la atmósfera.

El anterior juego del estudio, Blacktail, era una fantasía con elementos del folclore eslavo, en la que el usuario jugaba como Baba Yaga. Así que Parasight decidió continuar el viaje con un argumento diferente. Parece que no sólo a los estudios polacos les gusta dar un giro brusco de Folclore eslavo a tecnologías más avanzadas.

Fuente: Polygon