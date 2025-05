Como «Knives Out», pero con jubilados: se ha publicado el tráiler de la comedia policíaca «The Thursday Murder Club», de Chris Columbus

Siguiente Tras los primeros disparos Netflix ha publicado el primer teaser tráiler de la comedia policíaca «The Thursday Murder Club» protagonizada por Pierce Brosnan en el papel de un grupo de detectives retirados.

La película está basada en el bestseller homónimo de Richard Osmond de 2020 El libro original de Osmond se convirtió en un bestseller del New York Times, dando lugar a tres secuelas: «El hombre que murió dos veces», «La bala que falló» y «El último demonio», por lo que si la película tiene éxito existe la posibilidad de una secuela. Se espera que el quinto libro de la serie salga a la venta en 2025, cuenta la historia de un grupo de jubilados que viven en una residencia de lujo «Cooper’s Chase» que se unen para resolver el asesinato de un promotor inmobiliario. El equipo de detectives de nuevo cuño está formado por un ex sindicalista (Brosnan), la enfermera jubilada Joyce (Celia Imrie), el psiquiatra Ibrahim (Ben Kingsley) y la ex espía Elizabeth (Helen Mirren), que al parecer dirigirá el grupo dada su experiencia.

El resto del reparto de la película incluye a Naomi Aki, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Jeff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver. Algunos de ellos son también inquietos jubilados de la residencia, pero, según las leyes del género, es probable que el presunto asesino se esconda entre ellos.

La película ha sido dirigida por el director de Solo en casa «Chris Columbus y escrita por Katie Brand y Suzanne Heathcote.

«Este es el mejor reparto con el que he trabajado desde Harry Potter», — dijo Colón. «Están increíblemente bien preparados porque hacen de todo. Actúan en teatro, televisión, cine, y han desarrollado buenas habilidades».

El tráiler comienza con Elizabeth hablando del caso sin resolver de una mujer que cayó por una ventana en mayo de 1973.

«¡Dios mío!» — dice Joyce al irrumpir en la habitación. «¿No suele ser esta habitación para los rompecabezas? responde Elizabeth haciendo referencia al título de la película: «Los jueves no».

Al principio, las investigaciones de sus vecinos ahuyentan a Imri, pero cuando se produce un asesinato en tiempo real, se involucra activamente.

«The Thursday Murder Club» se estrenará el 28 de agosto en Netflix.

Los papeles recientes de Brosnan incluyen la película de acción «Charlie’s Ball» y el western «The Unholy Trinity», Mirren apareció en la precuela de «Yellowstone», Kingsley protagoniza el éxito indie de ciencia ficción de 2023 «Jules» e Imrie sigue actuando en la serie «The Diplomat».

Otros estrenos veraniegos de Netflix son «Lucky Gilmore 2» con Adam Sandler y «La vieja guardia 2» con Charlize Theron y Uma Thurman. Más adelante, en 2025, otro el esperado detective «Cuchillos al aire 3» — las novedades sobre ella y otros estrenos de este año se anunciarán este fin de semana en el evento Netflix Tudum.