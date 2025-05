¿Cuánto cuesta un iPhone? Trump amenaza a Apple con aranceles del 25% si no traslada la producción a EE UU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Apple que traslade la producción de sus productos a Estados Unidos. Nos referimos a los iPhone que se venden en el mercado estadounidense.

«Llevo mucho tiempo informando a Tim Cook, de Apple, de que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen en Estados Unidos, no en la India ni en ningún otro lugar. Si no es así, Apple tendrá que pagar un arancel mínimo del 25% a los Estados Unidos», — escribió Trump está hoy en Truth (su propia red social, llamada «Truth», que no se puede ver en Ucrania).

La semana pasada, durante una gira por Oriente Medio, Trump dijoque no está contento con el plan de Tim Cook de producir iPhones para Estados Unidos en fábricas de nueva construcción en la India.

«Tuve un pequeño problema con Tim Cook. Le dije: «Tim, eres mi amigo. Me he portado muy bien contigo. Traes 500 mil millones de dólares». Pero ahora me entero de que estás construyendo por toda la India. No quiero que construyas en la India»»», dijo Trump la semana pasada en Qatar.