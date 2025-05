Demostración y tráiler del juego de plataformas ucraniano Through the Nightmares, sobre una prisión del terror (+fecha de lanzamiento)

El juego de plataformas ucraniano Through the Nightmares del equipo Sandman ha recibido por fin una fecha de lanzamiento definitiva y una demo para consolas.

Desarrollo del juego duró nueve añosy ahora el proyecto entra en la recta final. В Steam El proyecto ya ha conseguido reunir una base de jugadores que han experimentado el sufrimiento de este juego hardcore. Ellos ya saben que Through the Nightmares — es un juego de plataformas al estilo de «muere, vuelve a intentarlo y así sucesivamente en círculo».

En Through the Nightmares, el jugador se convierte en Sandman — un espíritu bondadoso que trae sueños agradables. Se enfrenta al dios distorsionado de los sueños, Morfeo, que ha secuestrado a niños y ha convertido sus sueños en una prisión, mientras Sandman los salva. Una de las principales mecánicas del juego es la posibilidad de cambiar el tamaño del personaje, que está asociada a muchos puzles y elementos ocultos. Esta función afecta a la inercia, la trayectoria de salto, la interacción con las trampas y abre nuevos caminos en los niveles.

Entre otras funciones:

Renacimiento instantáneo tras la muerte.

Puntos de control a través de coleccionables — tú eliges dónde es seguro guardar tu progreso.

Un entorno reactivo que cambia en función de tus acciones.

Coleccionables con historia — revelan el pasado de los niños y la verdad sobre Morfeo.

Banda sonora espeluznante y estilo low-poly Estilo de gráficos 3D en el que los objetos tienen formas simples con bordes visibles. Parece como si todo estuviera hecho de piezas grandes, como figuras de papel o videojuegos antiguos

Será muy difícil completar la demo en el primer intento debido a la crueldad del juego. El nuevo tráiler hace hincapié en la complejidad del juego y muestra algunos nuevos aspectos destacados de la jugabilidad. La demo estará disponible por primera vez en PlayStation y Xbox, y los jugadores de Steam podrán jugar desde versiones anteriores. Pero la demo estará disponible un poco más tarde Nintendo Switch — 5 de junio.

La versión final de Through the Nightmares contiene más de 45 niveles divididos en 3 capítulos y 6 sombrías localizaciones, cada una de las cuales es la personificación del miedo de un niño. Incluyen bosques oscuros y castillos en ruinas, pero también los clásicos monstruos de debajo de la cama. Las localizaciones también están llenas de otros miedos reales de los niños: arañas que se arrastran por las paredes, siluetas ominosas entre los árboles, autopistas con coches, etc.

La versión completa de Through the Nightmares saldrá a la venta el 19 de junio de 2025 en PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch. En consolas, el editor es Pingle, un estudio ucraniano que ha trabajado anteriormente en ports de muchos juegos internacionales.

Fuente: Nota de prensa de Sandman