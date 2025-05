El proyecto Stargate para construir un centro de datos de 500.000 millones para IA, se estanca — los inversores temen los aranceles

En enero de 2025 Donald Trump, OpenAI y SoftBank presentan Stargate — con «financiación inmediata» de 100.000 millones de dólares y recaudación de 500.000 millones. Ahora está amenazada, en gran medida por las políticas de Trump.

De hecho, el trabajo activo en el proyecto de «construcción a gran escala» centros de datos para inteligencia artificial se ha detenido, y aún no se han encontrado los primeros 100.000 millones de dólares. Durante más de tres meses, SoftBank no ha sido capaz de desarrollar un algoritmo de financiación del proyecto e iniciar negociaciones detalladas con bancos, inversores privados y empresas de gestión de activos. Se han iniciado negociaciones preliminares con docenas de prestamistas, pero no se ha cerrado ningún acuerdo.

«La agresiva política comercial del presidente Donald Trump ha acortado» las previsiones financieras para la inteligencia artificial. El elevado gasto de capital se ha visto obstaculizado por la aprensión de los prestamistas y los inversores de deuda a tratar con tasas de alto riesgo, y la preocupación por cómo una posible recesión mundial podría socavar la demanda de centros de datos, según fuentes — escribe Bloomberg.

Curiosamente, esta historia se produce en medio de una demanda constante de IA y de beneficios para las empresas relacionadas en los trimestres pasados y actuales. La situación se complica con la aparición de modelos de IA baratos como DeepSeek y su impacto en la rentabilidad a largo plazo de los proyectos relacionados con OpenAI. Además, según TD Cowen, el coste de construcción de un centro de datos podría aumentar entre un 5 % y un 15 % debido a los aranceles.

Casi de inmediato, en enero, el aliado político de Trump Elon Musk criticó Stargate a su estilo. Luego, en uno de sus tweets, dijo: «SoftBank tiene significativamente menos de $ 10 mil millones en fondos seguros. Tengo fuentes fiables». Parece que Musk realmente sabía algo.