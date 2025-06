En el conflicto entre las tarjetas gráficas NVIDIA RTX 50 y las placas base EVGA, gana la cinta aislante

A EVGA, antaño la empresa más querida de Estados Unidos, no le van bien las cosas. La empresa ha abandonado la producción de tarjetas de vídeo y ha recortado en otras áreas, como el soporte técnico y el desarrollo de software.

Usuarios Reddit se quejan masivamente del conflicto entre las placas base EVGA y la última generación de tarjetas gráficas. Debido a la escasa compatibilidad de software y hardware, los ordenadores con ellas no arrancan. El soporte técnico no se pronuncia, así que los propietarios recurrieron a un ingenioso truco: sellaron físicamente los pines PCIe de la tarjeta de vídeo.

Según los informes, las placas EVGA, en particular la Z690 Classified, tienen pines SMBUS conectados en la ranura PCIe (pines 5 y 6), que no suelen utilizar la mayoría de los fabricantes. En teoría, el puerto SMBUS es utilizado por los componentes para facilitar la comunicación — gestión de energía y temperatura de la tarjeta gráfica, etc. Es posible que Tarjetas gráficas NVIDIA RTX 50 no utilice o procese incorrectamente estas señales, lo que detiene efectivamente el arranque del sistema.

«EVGA es una sombra de lo que fue, y actualizar la BIOS por problemas de compatibilidad de hardware es como sacarse una muela. Básicamente han abandonado a sus clientes a su suerte con respecto a sus placas base»», se queja un propietario.

En conflicto con NVIDIA en 2022 EVGA se retiró del mercado de tarjetas gráficas y redujo considerablemente sus demás actividades. La consecuencia directa fue un soporte deficiente a nivel de software. Esto probablemente condujo al problema mencionado anteriormente. El soporte a los usuarios se redujo a los foros de Reddit. Echando un vistazo a los hilos antiguos, uno de ellos encontró la causa en los pines 5 y 6. Un trozo de cinta aislante de 2 mm de ancho los aísla y los inutiliza. Algunos sugieren quitar los propios pines. Además, algunas otras placas EVGA, como la Z690 y la Z790, no tienen este problema.

Fuente: Tom’s Hardware